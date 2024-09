Milicias iraquíes intensifican ataques a Israel en apoyo a Hezbolá

Las milicias respaldadas por Irán en Iraq buscan atacar a Israel para ayudar a aliviar la presión sobre Hezbollah.

"La resistencia islámica en Iraq ha lanzado un ataque contra un objetivo clave en los territorios palestinos ocupados por Israel utilizando misiles de crucero Al'Arqab", según IRNA.

El informe llegó mientras sonaban las alarmas en los Altos del Golán debido a una amenaza de dron. Parece que las milicias iraquíes han intentado aumentar el número de ataques contra Israel en la última semana. También lanzaron un ataque el 18 de septiembre utilizando un dron.

Según el informe de IRNA, la "Resistencia Islámica en Iraq, que es un grupo paraguas de varios movimientos de resistencia en el país árabe, ha prometido continuar sus operaciones en las posiciones israelíes hasta que termine la guerra en Gaza".

Las milicias también están respaldando a Hezbollah y parece que su aumento de actividad está relacionado con los ataques israelíes al grupo terrorista. El conflicto entre Israel y Hezbollah creció tras la explosión de localizadores que hirió a miles de miembros de Hezbollah el 17 de septiembre. Luego, las FDI eliminaron a 16 comandantes clave de Hezbollah el 20 de septiembre, y el 23 de septiembre comenzaron una campaña de grandes ataques aéreos contra los lanzadores de cohetes de Hezbollah y otros sitios de Hezbollah.

Las milicias iraquíes también han tratado de atacar otras ubicaciones en Israel. Han intentado atacar áreas en el Valle del Jordán y aparentemente también en Cisjordania, según un artículo en Maariv el 23 de septiembre.

Milicias iraquíes intensifican ataques a Israel

Las milicias iraquíes forman parte de varios grupos paraguas que están interrelacionados. Por ejemplo, las Unidades de Movilización Popular (PMU), llamadas Al-Hashd Al-Sha'bi en árabe, es un grupo de docenas de milicias. Algunas son muy conocidas y están estrechamente relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como Kata'ib Hezbollah. Otras milicias son más pequeñas y solo operan desde varias ciudades o reclutan miembros de pequeños grupos étnicos y religiosos.

La PMU también mantiene estrechas conexiones con el Ministerio del Interior de Iraq. Estas milicias, que conforman varias brigadas y organizaciones paramilitares, han sido pagadas por el estado iraquí desde el final de la guerra contra el ISIS, cuando se formalizó su papel en Iraq. Como tal, tienen roles superpuestos, tanto como una fuerza oficial en algunos casos, y como una milicia estrechamente ligada a Irán.

La "Resistencia Islámica" en Iraq es un nombre dado a un grupo de milicias dentro de la PMU más grande que ha buscado participar en la guerra contra Israel. Este grupo busca formar un frente, como uno de los seis frentes que Irán ha movilizado contra Israel desde el 7 de octubre.

"La escalada de las facciones iraquíes contra objetivos israelíes se produce como parte de operaciones para apoyar los frentes de combate en Líbano y Gaza. Y un intento de ejercer presión militar sobre Israel para reducir sus actividades en Líbano y Gaza", dijo recientemente un comentarista militar de Al-Arabiya.

El deseo de las milicias iraquíes de participar en la lucha es claro. Han estado atacando a las fuerzas estadounidenses e Israel desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. La PMU ha ayudado a afirmar esta postura a través de una declaración el 23 de septiembre.

"Declaramos nuestra completa solidaridad con nuestros hermanos en Líbano ante la arrogancia sionista y la máquina diaria de matanzas que se mueve entre Palestina, Líbano y Siria", decía el comunicado.

"Declaramos nuestra plena disposición y total movilización para proporcionar todo tipo de asistencia de socorro, médica y humanitaria a nuestros hermanos en Líbano en respuesta al llamado de la máxima autoridad religiosa y basados en el deber humanitario, fraterno y religioso".

El comunicado también mencionaba que el Ayatolá Ali al-Sistani, el clérigo chií más conocido en Iraq, emitió un comunicado de apoyo a Líbano tras los ataques aéreos israelíes el 23 de septiembre.

Ambos comunicados, el de Sistani y el de la PMU, son importantes. Recordemos que el llamado de Sistani en 2014 a la movilización contra ISIS provocó un movimiento popular en Iraq para unirse a estas milicias. Claramente, hay un número creciente de voces en Iraq que buscan presionar por una intervención contra Israel.