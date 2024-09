Las zonas fronterizas del norte de Israel están bajo la sombra de la guerra - análisis

Humo se eleva desde Maroun al-Ras, uno de los pueblos del sur de Líbano. Cerca, hay humo oscuro de un incendio que arde más al este, que puede ser visto desde un área en el norte de Israel cerca de Dalton, un moshav no lejos del Líbano. Esta área tiene campos de viñedos que probablemente anteriormente estaban rebosantes de uvas. Ahora las hojas están cansadas y caídas, lentamente secándose y esperando el invierno. También están observando la guerra en escalada entre Israel y Hezbolá.

En las primeras horas del lunes, las FDI iniciaron una serie de ataques aéreos dirigidos a Hezbolá en Líbano. Los ataques llegaron un día después de que Hezbolá lanzara cohetes de largo alcance apuntando a áreas cerca de Haifa. Uno de los cohetes cayó en Kiryat Bialik, hiriendo a varias personas y dañando hogares. Las FDI ahora están ampliando los ataques a Hezbolá varios días después de golpear a los comandantes de la fuerza de élite Radwan en Beirut.

En estos días, un viaje a lo largo de la frontera norte de Israel está interrumpido por controles que advierten a los conductores que eviten viajar por carreteras peligrosas. La situación de seguridad ha convertido gran parte del área cerca de la frontera en un lugar tranquilo con pocos autos. Sin embargo, no se siente como una zona de guerra. Las colinas aquí protegen a las personas de escuchar ataques aéreos o incluso la intercepción de cohetes. Sin embargo, las carreteras sinuosas también dan al conductor la sensación de que en cualquier momento pueden subir una colina y ver hacia Líbano y así encontrarse dentro del alcance de los misiles guiados antitanque de Hezbolá.

Subí desde la costa a través de Nahariya hacia los pueblos cristianos, Jish y Fassuta, y el pueblo druso, Hurfiesh. La carretera aquí también pasa por un desvío hacia el castillo de los cruzados de Montfort y otros fuertes y castillos antiguos de la época otomana y de otras eras. A medida que uno se acerca a Jish, también hay señales de tumbas sagradas, tumbas de drusos y judíos. Una carretera desde Jish llega a Dalton. Aquí, el sur del Líbano se extiende en la distancia. Durante 11 meses, Hezbolá ha estado atacando estas áreas, disparando cohetes a pueblos y comunidades aquí. Los pueblos drusos y árabes no han sido evacuados, mientras que las comunidades israelíes más cerca de la frontera sí lo han sido. Una nube de humo se cierne sobre el sur del Líbano tras los ataques israelíes, en medio de las hostilidades transfronterizas entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en una imagen tomada desde Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, el 23 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/KARAMALLAH DAHER)

Humo se elevaba desde el sur de Líbano durante todo el lunes mientras las FDI llevaban a cabo cientos de ataques contra Hezbolá. Cerca de Jish, me detuve en el costado de la carretera debido a las sirenas.

Me puse un casco y esperé. Las sirenas terminaron y continué mi camino hacia Ramot Naftali. La carretera aquí pasa por el pueblo circasiano de Rehaniya, que es parte del mosaico de diversidad por aquí. Detrás de mí, lejos en la distancia, están el Monte Merón y Safed, también blancos de los cohetes de Hezbolá el lunes.

En este momento, estaba conduciendo por la cresta hacia el valle de Hula, que es hermoso en esta época del año; el antiguo pantano fue drenado hace mucho tiempo pero partes de él permanecen. Hubo un tiempo en que esta zona habría sido invadida por turistas, las bodegas abiertas y en funcionamiento. Ahora, medio millón de niños en el norte de Israel están en casa debido a las instrucciones del Comando del Frente Interior de mantener a las personas seguras y lejos de las escuelas.

En el valle

En el valle, muchas tiendas e incluso restaurantes que habían permanecido abiertos durante los últimos 11 meses están cerrados. El conocido restaurante de hamburguesas Kvish Tish cerca de Mahanayim estaba cerrado, y solo se podía comprar para llevar, mientras que el Aroma que está en la autopista 90 al sur de Kiryat Shmona también estaba cerrado.

El norte de Israel se está cerrando cada vez más a medida que avanza la situación. Mientras Israel había evacuado la frontera de 60,000 personas durante 11 meses, ahora la amenaza de cohetes de Hezbolá está creciendo en alcance.

Hezbolá ya había buscado aumentar sus ataques, poco a poco, en los últimos meses; quiere arrastrar a Israel a una larga guerra de desgaste para causar perturbaciones económicas en Israel y obligar a los israelíes a quedarse en casa.

Hay una sensación de espera en el norte, una sensación que ha durado once meses.

Israel ha estado a la defensiva; ahora está cambiando las tornas al atacar a Hezbolá de manera más activa.

Sin embargo, el juego de espera continúa, y la gente se pregunta qué vendrá a continuación. Se alegran de ver a Hezbolá sufrir pérdidas, pero se preguntan si esta situación se puede revertir.

Israel se ha estado preparando para esto durante meses. Los equipos de seguridad locales están listos, al igual que las FDI y el Comando del Frente Interior. Pero hay una sensación aquí de que lo peor está por venir. Ni siquiera ha comenzado, muchas personas me han dicho. En las carreteras también hay una sensación de vacío. La gente no quiere acostumbrarse a esta sensación de una guerra más grande inminente, pero saben que no hay otra opción.