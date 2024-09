FDI mata a Hassan Nasrallah: cinco formas en que el ataque cambia la guerra de Israel - análisis

El ataque aéreo que mató al líder de Hezbolá Hassan Nasrallah en Beirut el 27 de septiembre es un cambio importante después de más de once meses de guerra y tiene el potencial de perturbar los planes de Irán y debilitar a Hezbolá. Aquí hay cinco formas en que el ataque puede afectar la guerra y la región.

El aliado más experimentado de Irán es atacado

Hassan Nasrallah era el aliado más experimentado de Irán en la región. El líder de Hezbolá había sido clave para los planes de Irán en la región durante décadas. En los últimos años, había crecido aún más poderoso. Irán buscaba crear una guerra multinacional contra Israel tras el ataque del 7 de octubre. El líder terrorista asesinado ayudó a liderar esa guerra.

Nasrallah se había convertido en el líder principal de los numerosos intermediarios de Irán. A menudo recibía a funcionarios iraníes y también invitaba a representantes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina a Líbano para coordinar sus ataques contra el estado judío. También buscaba movilizar a los hutíes en Yemen para amenazar a Israel y coordinaba con milicias iraquíes.

El líder de Hezbolá había trabajado con otros líderes clave respaldados por Irán en la región; en los últimos años, Irán ha visto cómo muchos de ellos han sido asesinados. Esto incluye a Qasem Soleimani del IRGC y al líder de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis. Con esos líderes críticos fuera de juego, Nasrallah estaba llenando cada vez más muchos puestos. Ahora esos puestos están vacíos de nuevo. UN VEHÍCULO que transporta el féretro de un comandante del grupo armado iraquí Ktaeb Hezbolá, asesinado el viernes en Damasco en lo que la milicia calificó de ''ataque sionista'', es visto durante un funeral celebrado el domingo en Bagdad. (credit: THAIER AL-SUDANI/REUTERS)

Hezbolá en desorden

Hezbolá está en desorden, habiendo sufrido numerosas pérdidas en su alta dirección en los últimos días. El 20 de septiembre, sus comandantes de la fuerza Radwan fueron asesinados. Esto representó la pérdida de dieciséis líderes críticos en el grupo terrorista. En días posteriores también perdió al jefe de su unidad de drones. La pérdida de Hassan Nasrallah básicamente corta la cabeza de toda la organización. No está claro si la organización terrorista con sede en el Líbano se había preparado para este escenario.

Hezbolá todavía tiene una gran cantidad de armas, incluyendo cohetes, drones, misiles antitanque y municiones de precisión. Sin embargo, estará en caos y desorden sin una clara cadena de mando o liderazgo. El grupo ha luchado por responder a los ataques de Israel desde las explosiones de bengalas del 17 de septiembre. Se ha visto sufrir un golpe sin precedentes tras otro; esto mantiene al grupo terrorista desequilibrado.

Hezbolá e Irán ahora saben que Israel es serio

La disposición de Israel para desafiar a Hezbolá y lanzar ataques aéreos en Beirut muestra lo seria que está Israel acerca de lograr sus objetivos en el Norte. El gabinete de Israel aprobó añadir el objetivo de devolver a los residentes a las comunidades del norte a los objetivos de la guerra a mediados de septiembre.

Israel procedió de inmediato a cortar en pedazos a Hezbolá. El grupo terrorista no esperaba esto. Creía que Israel seguiría a la defensiva. Hezbolá también probablemente creía los informes en Israel de que el Ministro de Defensa Yoav Gallant, conocido por ser duro con Hezbolá, sería destituido. En cambio, Gallant ha liderado los golpes que Hezbolá está sufriendo ahora.

Hezbolá se volvió complaciente y se acostumbró a atacar a Israel. Ahora, ve cuán seria es Israel. Sin embargo, el grupo terrorista no puede retroceder. Ha afirmado que seguirá apoyando a Hamas y no puede dejar de hacerlo sin sentir vergüenza. Al mismo tiempo, no tiene un liderazgo fuerte que pueda tomar decisiones audaces.

Se esperaba que Hezbolá dictara los términos a Israel

Hezbolá creía que era la fuerza impulsora de esta guerra. Había estado atacando a Israel durante once meses. Creía que Jerusalén se vería presionada a un alto el fuego y que el estado judío dejaría de luchar en el norte. El grupo terrorista también esperaba poder mantener en gran medida su arsenal intacto. No esperaba que Israel lo obligara a pasar a la defensiva. El grupo no estaba preparado para esto y estaba mal equipado para este tipo de guerra. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hezbolá siempre había esperado que en cualquier guerra con Israel, sería quien elegiría el momento y el lugar. También esperaba poder tomar la iniciativa. Ahora, sus planes han sido destruidos y ha perdido a tantos comandantes críticos que tomará tiempo volver a la normalidad y reorganizarse. Al haber esperado que la guerra fuera de baja intensidad y terminara con una victoria de Hezbolá, su arrogancia parece haber llevado a la organización al borde de la ruina.

Hamas y otros grupos afiliados a Irán ahora ven la determinación de Israel

Hamas esperaba sobrevivir a esta guerra y seguir controlando Gaza. Observó cómo Israel estaba librando una guerra cautelosa en el enclave costero, y esperaba que eventualmente se impusiera un alto el fuego a Israel. Hamas se alegró de ver a Hezbolá presionando a Israel desde el norte. Durante once meses, el grupo terrorista con base en Gaza que perpetró la masacre del 7 de octubre se acostumbró a tener a Hezbolá como un fuerte aliado, capaz de amenazar a Israel con 150.000 cohetes.

Ahora Hamas ve que Hezbolá no puede hacer frente a los golpes de Israel. También muestra que la amenaza de cohetes de Hezbolá puede haber disminuido. El grupo terrorista ahora diezmado rara vez ha podido disparar más de unos pocos cientos de cohetes al día, mucho menos de los varios miles que se estimaba que podría desencadenar.

Ahora Hamas debe preguntarse si pronto sufrirá golpes similares a los que ha sufrido su socio en terrorismo del norte. Su liderazgo, como Mohammed Deif y Marwan Issa, también ha sido eliminado. Hamas asumió que podría aferrarse al poder simplemente continuando existiendo.

Ahora, ha visto la determinación de Israel, y su aliado vital en Líbano gravemente debilitado. Hamas debe preguntarse ahora si su decisión de atacar el 7 de octubre se ha convertido en un desastre para ellos y el grupo de proxies de Irán en la región. En lugar de ser una amenaza interminable para Israel, Hamas y Hezbolá han visto ahora al estado judío tomar la iniciativa y tener éxito en someterlos.