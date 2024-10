Irán lanza 500 misiles en un ataque aéreo masivo contra Israel

Alrededor de 500 cohetes fueron lanzados sobre Israel la noche del martes por Irán, según informa el Jerusalem Post, tras sonar las alarmas de cohetes en todo el país.

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que había movilizado 13,000 escuadrones de emergencia para ser desplegados de inmediato en todo el Estado de Israel.

El CEO de Magen David Adom, Eli Bin, informó que hubo un impacto directo en un edificio en el norte de Tel Aviv, en la calle George Wise. MDA confirmó que tres personas resultaron heridas por caídas en Tel Aviv.

También hubo un impacto en una vivienda en Tel Sheva, según informó Maariv.

Se registraron múltiples caídas en Tel Aviv, así como en Dimona, Nabatim, Hora, Hod Hasharon, Beer Sheva y Rishon Lezion.

Imágenes de video de KAN mostraron fragmentos cayendo de interceptores y misiles en el Mar Muerto.

תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח@rubih67 (צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024

Ben Gurion anunció que todos los aterrizajes y despegues han sido detenidos, y todos los trenes se detuvieron.

Aviones que estaban en el aire para aterrizar hicieron un giro en U. Jordania e Iraq también han cerrado su espacio aéreo.

Los Guardias Revolucionarios de Irán anunciaron que el ataque es en respuesta al asesinato de Nasrallah y si Israel responde experimentará un fuerte golpe.

"Estados Unidos tiene indicaciones de que Irán está preparando un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel", declaró el oficial.

"Estamos apoyando activamente las preparaciones defensivas para defender a Israel contra este ataque", dijo el oficial estadounidense.

"Un ataque militar directo de Irán contra Israel," enfatizó el oficial, "tendrá graves consecuencias para Irán".

El portavoz de las FDI pidió a los residentes que permanezcan en el área protegida hasta nuevo aviso.

"Las explosiones que escuchas provienen de intercepciones o caídas. El sistema de defensa aérea detecta e intercepta amenazas todo el tiempo".

Irán atacó por última vez a Israel en abril, pero sus misiles fueron frustrados por las acciones unificadas de cinco ejércitos: Israel, Estados Unidos, Francia, Jordania y el Reino Unido.

Se presume que este ataque sería más grande que los 120 misiles balísticos, 170 drones y docenas de misiles de crucero que Irán lanzó sobre Israel en abril.

Tres funcionarios israelíes dijeron que el ataque involucraría drones no tripulados y misiles disparados hacia tres bases aéreas militares y una sede de inteligencia al norte de Tel Aviv, informó The New York Times.

El segundo enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán se produce cuando las FDI han bombardeado objetivos de Hezbollah en Líbano en las últimas semanas, debilitando significativamente al grupo proxy iraní. Esto incluyó el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Irán había advertido de represalias por esos ataques.

El martes por la tarde, las FDI tomaron la casi sin precedentes decisión de advertir a toda la región de Tel Aviv que se dirigiera a los refugios antiaéreos incluso antes de que sonaran las sirenas de misiles.

A la luz de las confirmaciones de Israel y EE. UU. de que Irán planea atacar a Israel de manera inminente, parecía que el ataque de Teherán ya había comenzado.

Poco después, las FDI informaron que habían derribado un cohete de largo alcance lanzado por Hezbollah contra el área de Tel Aviv. Sin embargo, ante las graves e inminentes preocupaciones sobre Irán, las FDI indicaron que los residentes de Tel Aviv deberían quedarse cerca de sus refugios antiaéreos.

Hagari reafirma alta preparación de las FDI

El portavoz de las FDI, Contraalmirante Daniel Hagari, reafirmó el alto estado de preparación de las FDI y que estaban listos y dispuestos a responder a cualquier ataque de Irán.

"Ante los desarrollos en Irán, estamos en alta preparación. Las FDI están preparadas y listas tanto en el frente ofensivo como defensivo. Habrá consecuencias si Irán ataca a Israel. Nuestros socios estadounidenses en CENTCOM están listos junto a nosotros. Sabremos cómo manejar cualquier ataque".

La Embajada de EE. UU. ha advertido a su personal y sus familias que se queden en su lugar. La sede de inteligencia de Israel al norte de Tel Aviv fue evacuada previamente a un posible ataque.

EE. UU. tiene un portaaviones desplegado en la región para ayudar a evitar que las tensiones escalen y para reprimir una respuesta iraní.

Reuters contribuyó a este informe.