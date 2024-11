La Plata brilla más que el Oro en el 2024

Datos recientes del Consejo Mundial del Oro revelan que la plata ha surgido como el mejor desempeño en el sector de metales preciosos, logrando un impresionante aumento del 42.4% y superando a su contraparte más prestigiosa, el oro. Este cambio destaca un cambio significativo en el mercado de metales, impulsado por demandas industriales en evolución y remodelando paradigmas de inversión tradicionales.

Puntos Clave:

La plata ha subido un 42,4% en enero-octubre de 2024, superando a todos los demás metales preciosos.

Según los analistas, los precios podrían superar los 40 $/oz desde los 31 $/oz actuales.

La demanda industrial representa el 71% de las necesidades totales de fabricación.

Los expertos del mercado prevén un déficit continuado de la oferta hasta 2024.

"A medida que los fundamentos de la plata y el cobre se ven cada vez más impulsados por la demanda de electrificación y la transición energética, estamos viendo patrones de correlación crecientes entre la plata y el cobre," señala Sprott, un destacado inversor canadiense en metales preciosos, resaltando el doble papel del metal como tanto una materia prima industrial como una reserva de valor.

El impresionante desempeño del metal puede atribuirse a una tormenta perfecta de factores: la creciente aplicación industrial, particularmente en tecnologías de energía renovable, combinada con la demanda tradicional de refugio seguro. Rhona O'Connell, jefa de análisis de mercado de EMEA y Asia en StoneX, ofrece una perspectiva alcista, afirmando que "la oferta de plata entrará en déficit, posiblemente antes del final de este año, y se expandirá después".

Renacimiento Industrial

A diferencia del oro, que principalmente sirve como reserva de valor, las aplicaciones industriales de la plata representan más del 70% de la demanda. El papel crítico del metal en la fabricación de paneles solares y otras tecnologías verdes lo ha posicionado de manera única en la intersección de la necesidad industrial y la inversión en metales preciosos.

Los datos del Instituto de la Plata revelan déficits de mercado consecutivos en los últimos dos años, y se espera que en 2024 continúe esta tendencia. Las restricciones de suministro, especialmente en regiones mineras clave como México, han contribuido a las condiciones de mercado ajustadas, según el análisis de Scotiabank.

Oportunidades de Inversión

Aunque la exposición directa a través de las bolsas de valores tradicionales puede ser limitada, los inversores tienen varias opciones para obtener exposición a la plata:

ETF respaldados por plata

Compras de lingotes físicos

Empresas mineras con una producción importante de plata

Empresas de streaming centradas en los metales preciosos

Los expertos del mercado sugieren que el rendimiento superior de la plata podría continuar en 2025, impulsado por:

Cambios en la política monetaria mundial

Aumento de la demanda industrial

Limitaciones de la oferta

Crecientes necesidades del sector de las energías renovables

A medida que el mundo continúa su transición hacia la energía verde y la modernización industrial, el papel dual de la plata como metal industrial y reserva de valor la posiciona de manera única para un crecimiento continuo potencial. Mientras que tradicionalmente el oro acapara titulares, los impulsores fundamentales de la demanda de plata y las restricciones de suministro sugieren que su rendimiento superior podría extenderse hasta bien entrado 2025.

Este artículo sólo tiene fines informativos. Las opiniones y análisis aquí contenidos son los del autor y no constituyen asesoramiento financiero. El Jerusalem Post (JPost.com) no respalda ni recomienda ninguna inversión basada en esta información. Los inversores deben considerar su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión. Se recomienda consultar a un asesor financiero cualificado. JPost.com no se hace responsable de ninguna pérdida de inversión derivada del uso de esta información. La información proporcionada tiene únicamente fines educativos y no debe considerarse asesoramiento comercial o de inversión.

