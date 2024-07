Hallazgo arqueológico en China: Tumba Tang con mural de extranjero

Arqueólogos del norte de China han descubierto una antigua tumba de la dinastía Tang (618-907 d. C.) con notables murales que representan la vida cotidiana, informó Livescience a mediados de julio.

En 2018, durante la construcción de una carretera en una ladera cerca de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi, en el norte de China, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba. Las excavaciones de esta tumba se completaron recientemente, y los hallazgos fueron reportados en junio.

La tumba data de la dinastía Tang y perteneció a un hombre de 63 años que falleció en 736, junto con su esposa, citó LiveScience un artículo de la agencia estatal de noticias china Xinhua. Este descubrimiento arroja luz sobre la dinastía Tang, que gobernó gran parte del centro y el este de China entre los años 618 y 907 de la era cristiana.

Murales vívidos de la vida cotidiana

En el interior de la tumba, los arqueólogos hallaron murales que retratan vívidamente escenas de la vida cotidiana durante el periodo Tang, incluidos hombres trillando grano, haciendo fideos y participando en otras actividades cotidianas. Sin embargo, un mural incluye una figura "occidental" con pelo rubio y barba, probablemente procedente de Asia Central, según el informe.

El singular mural representa a un hombre rubio, no de ascendencia Han, conduciendo camellos. Sus ropas y rasgos sugieren que se trata de un sogdiano de Asia Central, conocido por su papel como comerciante a lo largo de la Ruta de la Seda entre Asia y Europa.

LiveScience señala en su informe que los murales de la tumba están bien conservados y muestran principalmente figuras humanas bajo árboles, un tema que se remonta a la dinastía Han (206 a.C. a 220 d.C.), con murales similares encontrados en regiones como Xinjiang, Shandong, Shaanxi y Gansu.