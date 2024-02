El judaísmo reformista tiene una oportunidad de conectar con Israel

Los israelíes que participaron en la conferencia del Movimiento Reformista de América del Norte en Washington DC en diciembre sintieron algo diferente a antes.

Durante esta celebración del 150 aniversario del corriente religioso más importante del judaísmo americano, la actitud hacia Israel cambió de lo que nos habíamos acostumbrado a ver en los últimos años.

En un movimiento sorprendente, los líderes del movimiento, junto con los de otras organizaciones judías progresistas significativas, se abstuvieron de priorizar un llamado al cese al fuego y en cambio eligieron reconocer la pertinencia de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Su énfasis, sin embargo, estuvo en abogar por un enfoque más justo de las operaciones militares, aumentar la ayuda humanitaria para los gazatíes y centrarse en liberar a los rehenes. Estos movimientos siempre han sido pacifistas y han buscado la paz; algo ha cambiado. La pregunta es: ¿Cuáles serán las implicaciones a largo plazo de esta actitud?

Uno de los participantes fue el Rabino Meir Azari, el Rabino Principal de los Centros Beit Daniel para el Judaísmo Progresista en Tel Aviv. Azari, uno de los rabinos reformistas más antiguos de Israel, ha sido visto, en ocasiones, como uno de los más conservadores del movimiento, especialmente cuando se trata de cómo sus colegas estadounidenses se relacionan con el sionismo e Israel.

Judíos liberales y reformistas participan en una manifestación de apoyo a Israel en San José, California (credit: TZAMERET BEN DAVID) "Me sorprendió sentir el cambio en la comunidad judía reformista", dijo Azari al Jerusalem Post el jueves. "La cantidad de preocupación por Israel fue sin precedentes. Había mucho amor y preocupación por Israel y los israelíes. Fue muy notable, hubo lágrimas, abrazos y un verdadero sentido de unidad".

Según Azari, la masacre del 7 de octubre causó "una verdadera transformación" dentro del movimiento.

Junto a la situación en Israel, describió el sentimiento de traición que sus compañeros sintieron por parte de otros líderes progresistas en relación a Israel, así como el aumento de los ataques y sentimientos antisemitas en la sociedad estadounidense.

"Estos eventos remodelarán a la comunidad judía estadounidense", dijo, añadiendo que estaba "encantado con la movilización de parte del liderazgo reformista para ayudar en Israel [con los esfuerzos humanitarios para las comunidades israelíes] y la gran cantidad de fondos recaudados por los judíos reformistas a través de las Federaciones Judías de América del Norte (JFNA)".

"Estos eventos remodelarán a la judería estadounidense." - Rabino Meir Azari, rabino principal, Centros Beit Daniel para el Judaísmo Progresista, Tel Aviv

Azari explicó que hay una "oportunidad única en la vida para que Israel y el judaísmo liberal reparen la brecha entre ellos. Como israelíes, no tenemos la opción de no estar conectados con esta parte del judaísmo, y se recordó al judaísmo reformista que debe tener una relación con Israel. Ahora, los judíos reformistas tienen una nueva oportunidad para profundizar su conexión con Israel".

Este sentimiento fue compartido por Gusti Yehoshua Braverman, jefe del Departamento de Organización y Conexión con Israelíes en el Extranjero de la Organización Sionista Mundial (WZO). Braverman, representante del movimiento reformista en las instituciones nacionales, habló del despertar del destino compartido entre los judíos reformistas e israelíes. "Este tema del destino compartido es algo que, a lo largo de los años, no estaba claro para todos los judíos reformistas. El aumento del antisemitismo en los Estados Unidos, así como la masacre del 7 de octubre, ha crecido hasta dimensiones catastróficas y es una llamada de atención para los judíos reformistas".

Ella recordó algunas conversaciones que tuvo con colegas de todo el mundo: "Se despiertan un día para descubrir que sus amigos en círculos progresistas no están interesados en ellos; El sentimiento de ostracismo es muy fuerte".

El judaísmo reformista enfatiza fuertemente las enseñanzas éticas del judaísmo, abogando por la justicia social y la búsqueda de tikkun olam (reparar el mundo). Esto implica una participación activa en temas sociales como la pobreza, la desigualdad, la sustentabilidad ambiental y los derechos humanos. Aunque en las últimas décadas, muchos judíos progresistas han construido una parte fundamental de su identidad judía luchando por los derechos de los palestinos. Braverman está de acuerdo con este sentimiento y cree que su movimiento debe ahora dirigir estos actos de justicia social hacia la sociedad israelí. "Tikkun olam se convirtió en algo en lo que nos enfocamos en grupos externos en lugar de en Israel. Hay cientos de miles de israelíes desplazados; hay israelíes que están traumatizados. Los judíos reformistas deberían enfocarse más en tikkun olam y justicia social dentro del estado del pueblo judío".

"Tomemos los valores de reparar el mundo, igualdad social y aceptación del otro, y canalicemos eso internamente dentro de la comunidad judía y hacia Israel. La polarización que existía antes del 7 de octubre nos destruyó, no podemos volver a este tipo de retórica".

Hablar con dos de estos líderes reformistas israelíes me hace preguntar, ¿cómo podemos educar a la próxima generación de judíos de la Diáspora para que sean sionistas liberales? Desafortunadamente, hasta ese sábado, los jóvenes judíos de la Diáspora creían que podían ser sionistas o liberales. Sin embargo, Israel fue fundado como un estado sionista y liberal. Por lo tanto, no hay ninguna razón en el mundo para que estos jóvenes judíos estén distanciados de él.

Sus "aliados" han traicionado a estos jóvenes judíos progresistas en tantos movimientos. Muchos judíos participaron en manifestaciones de Queers for Palestine, pero ahora que están sufriendo, no reciben el apoyo que necesitan de sus compañeros. Sin mencionar el hecho de que en cualquier comunidad palestina en realidad no se puede ser una persona LGBTQ, un hecho que no hace que estos activistas comprendan que están manifestándose contra el grupo equivocado.

Querido joven judío de la diáspora reformista o progresista:

Primero, sin importar cuáles sean tus opiniones políticas o personales sobre el conflicto israelí-palestino, entiendo que estás de luto. Como israelí, aprecio eso. Sé que estás pensando en nosotros durante la guerra más mortífera que hemos experimentado como país, algo que no esperaría necesariamente hace unos meses.

Como judío israelí, sentí en estos últimos años que muchos de ustedes (principalmente las generaciones más jóvenes) se sentían más cercanos a los palestinos que a nosotros, sus hermanos y hermanas, o al menos sus parientes lejanos. Eso me dolió. Se ha convertido en un deporte para los judíos de la diáspora levantar una ceja cuando escuchan otra declaración controvertida y estúpida de un político israelí. Como israelí con antecedentes estadounidenses, lo entiendo; entiendo por qué a veces te avergüenzan de ser parte de la misma nación. Es como ese hermano o hermana extraño(a) que deseas que nunca salga de su habitación. Pero adivina qué, somos familia, así que debemos lidiar entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias y divisiones.

¿No sería fascinante remodelar la próxima generación de judíos estadounidenses acerca de Israel? ¿Acerca del judaísmo? Este es tu momento para ser verdaderos activistas y cumplir tu deseo de cambiar el mundo. Pero este momento solo tendrá impacto si te unes con tus verdaderos aliados, aquellos que, hasta hace unos meses, eran tus enemigos.

Se necesitará mucha sensibilidad, humildad y honestidad de todas las partes, dentro de la comunidad judía estadounidense y entre los judíos israelíes y los judíos estadounidenses. Todos tenemos que aprender de nuestros errores, y todos cometimos muchos errores y miramos el futuro del pueblo judío de manera diferente a como lo hicimos hasta ahora.

Vamos a emprender juntos este emocionante e histórico nuevo viaje judío, no tenemos otra opción.