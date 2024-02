Jerusalén da la bienvenida a la apertura de la primera Embajada Indígena del mundo

"Quiero disculparme con el pueblo de Israel por la horrible cosa que hizo el gobierno sudafricano. Lo sentimos."

El Regente Xami Thomas, líder del Reino Khoi del Sur de África, entregó este mensaje a una audiencia repleta en el Museo Amigos de Sión (FOZ) en el corazón de Jerusalén la noche del 1 de febrero. La multitud aclamó su aprobación. Después de todo, eran palabras de apoyo de los ciudadanos de la nación que había llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por acusaciones de genocidio.

Sin embargo, Thomas no había terminado. “El gobierno no representa a todos los Khoi ni a todo el pueblo de Sudáfrica. Las acusaciones carecen de sustancia. Estábamos horrorizados...” Luego llegó el remate. “Cualquiera que diga que Israel no es indígena no sabe de lo que está hablando. Si Israel no es indígena, no hay ninguna nación indígena en la Tierra."

Las palabras del líder sudafricano tenían un peso significativo, considerando la relación actual entre Jerusalén y Pretoria. Sin embargo, para variar, su voz de solidaridad con el estado judío fue una entre muchas ofrecidas a la audiencia.

¿Qué es la Embajada Indígena en Jerusalén?

La ocasión fue la inauguración oficial de la primera embajada del mundo para las primeras naciones. Delegaciones del Pacífico Sur, Norteamérica, Canadá y, por supuesto, Sudáfrica, habían acudido a Jerusalén para la inauguración. Varios otros enviaron mensajes grabados. La Embajada Indígena en Jerusalén no representa a un estado o país específico. Más bien, encarna las voces de líderes indígenas y su gente de todo el mundo y servirá como un centro de información y un apoyo en la Tierra Prometida.

Indígenas celebran la apertura de su nueva embajada en el Museo de los Amigos de Sion, en Jerusalén. (credit: MAAYAN JAFFE-HOFFMAN) Pero quizás más importante, la embajada, y aquellos a quienes representa, se alzan como un coro simbólico de apoyo. Afirmar que aunque Israel enfrenta oposición desde muchos lados, estos líderes indígenas y su gente reconocen al pueblo judío como uno de ellos: un pueblo indígena en su tierra indígena, la Tierra de Israel. La lista de invitados para la noche incluía embajadores, varios jefes tribales, una princesa y un rey. Uno por uno, los líderes indígenas, todos cristianos comprometidos que aman y apoyan a Israel, subieron al escenario, llevando mensajes de esperanza, amor y aliento al pueblo judío.

Los representantes de Hawái pidieron a los líderes indígenas que se pusieran de pie y extendieran sus manos sobre la audiencia de israelíes mientras cantaban la Bendición de Aarón en hawaiano. La delegación de Puerto Rico se acompañó de instrumentos tradicionales mientras también cantaban bendiciones sobre Israel. Un representante de la reina de Tonga leyó el Cántico de Moisés de Deuteronomio 32:1-43. Y Thomas animó a la audiencia con la promesa de que aquellos que están con Israel son más que aquellos que se oponen (2 Reyes 6:16-17).

A eso se añade el penetrante sonido de un cuerno de carnero que resuena de vez en cuando, el ritmo de tambores tribales y líderes indígenas vestidos con trajes tradicionales brillantes que bailan al ritmo de melodías judías populares, y obtienes lo que el maestro de ceremonias llamó "la inauguración más alegre de todas".

La Embajada Indígena en Jerusalén es una idea de Sheree Trotter, cofundadora de la Coalición Indígena para Israel, quien trabajó con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, y FOZ para hacerlo realidad. Según Hassan-Nahoum, es apropiado que la primera embajada indígena del mundo esté en Jerusalén, la ciudad que potencias coloniales han intentado arrebatar a su gente desde hace generaciones.

"La principal narrativa de nuestros detractores es intentar separar al pueblo judío de la Tierra de Israel. Esta es su estrategia. Este es su táctica", dijo. "Los Pueblos Originarios entienden que la definición misma de la indigenidad es formarse como un pueblo en una tierra. El pueblo judío se convirtió en el pueblo judío en esta tierra. Solo por un milagro sobrevivimos fuera de esta tierra, y solo por un milagro, por tenacidad, mucho trabajo duro y sangre, sudor y lágrimas, regresamos. Y ahora la estrategia es separarnos de la tierra en la que fuimos creados".

Haciendo referencia a Zacarías 8:22, Hassan-Nahoum concluyó: "Que esta embajada sea precursora del día en que todas las tribus y naciones subirán a Jerusalén".

La embajada recientemente inaugurada, la número 100 del Estado de Israel y la quinta en elegir Jerusalén sobre Tel Aviv como su ubicación, está ubicada en el Museo de los Amigos de Sion [Calle Rivlin 20]. Cuenta con la adhesión de los pueblos indígenas de todo el mundo, incluidos American Samoa, Australia, Canadá, Islas Cook, Fiji, Hawai, jefes de nativos americanos, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sudáfrica, Tahití, Taiwán y Tonga.

Ilse Strauss trabaja para Bridges for Peace.