Las elecciones de Jerusalén están aquí: ¿Quién dirigirá Jerusalén?

El martes, 690,707 jerusalitas podrán determinar en manos de quién se encomendarán los asuntos de la ciudad más grande del país.

Jerusalén no es solo la capital del Estado de Israel, también es la ciudad hacia la que están dirigidos los ojos del mundo.

Hay 30 asientos en disputa en el concejo municipal, además de uno para el alcalde - (re)elegido. La nueva legislatura municipal tendrá un gran impacto en una amplia gama de temas, desde el estado del transporte público y la búsqueda de viviendas asequibles, hasta la creación de un sistema educativo adaptado a las necesidades del siglo, así como su actitud hacia las minorías que viven en la capital.

Cualquier persona de 17 años en adelante el día de las elecciones, y registrada, puede votar. El registro de votantes se cerró el 14 de septiembre de 2023, que fue 47 días antes de la fecha original de las elecciones, lo que significa que aquellos que cumplieron 17 años después de la fecha original o que se mudaron en ese tiempo no pueden votar en su lugar de residencia actual.

Además de los ciudadanos, los residentes permanentes tienen permitido participar en las elecciones municipales pero no pueden ser elegidos como miembros o presidente del consejo.

Una urna electoral de las elecciones municipales israelíes. (credit: HADAS PARUSH/FLASH90) Cada residente que llega a la mesa electoral recibirá dos sobres de la oficina electoral - uno blanco y uno amarillo - y tendrá que elegir dos papeletas: una amarilla con el nombre de su elección para alcalde y una blanca con las letras de su elección para la lista del consejo - al menos una de las cuales incluye candidatos de varios partidos.

Se envió una notificación a todos los votantes elegibles en Israel con la ubicación de su mesa electoral tres semanas antes de la fecha original de las elecciones. También se puede encontrar en el sitio web del Ministerio del Interior; llamando al 1-800-101-975 o al 077-979-0060; o enviando un mensaje de texto o de WhatsApp al 053-380-1464. Es necesario presentar una identificación válida para votar.

No se esperan resultados la noche ni siquiera la mañana después de las elecciones, sino unos días más tarde, y a más tardar el domingo, 3 de marzo.

¿Quiénes son los candidatos?

Quince listas están compitiendo por los 30 escaños del concejo municipal (en orden alfabético según la letra hebrea de la boleta de las listas):

Unión de Jerusalén encabezada por Yossi Havilio, con Yaela De Langa (Yesh Atid); Yonatan Peleg y Laura Wharton (Jerusalén Democrática); y Eran Ben Yehuda (Laborista). Carta electoral (en hebreo): Alef

Agudat Israel Jerusalén encabezada por Itzhak Meir Brim, seguido de Yohanan Weizmann, Michael Halberstam y Jacob Halperin. Carta de votación: Gimmel

Jerusalén Primera encabezada por Alon Levi, seguido de Benjamin Birnzweig, Orit Hazon Mendel y Yosef Saragossi. Carta de votación: Dalet

Degel Hatorah encabezada por Eliezer Rauchberger, seguido de Israel Kellerman, Moshe Gura y Aharon Blumenstock. Cartas de votación: Dalet, Gimmel, Taf

Todos sus Residentes (Kol Ezraheha) encabezada por Sondes Elhot, seguido de Mohamad Abu Zanid, Walid Abu Tayya y Suleiman Fuad. Cartas de votación: Dalet, Peh Sofit

Yerushalayim Unidad liderada por Avishai Cohen, seguido de Malka Greenbert, Nissan Kazioff e Itamar Levi. Cartas de votación: Dalet, Resh, Caf Sofit

Hitorerut en Jerusalén liderada por Adir Schwartz, seguido de Miriam Sela, Ariel Baziz y Ya'ara Shiloh. Cartas de ballet: Hey, Taf

Sionismo Religioso liderado por Hagit Moshe, seguido de Yehuda Alexander Freudiger, Ruth Abrahamson, y Haim Daniel Pear. Letras de ballet: Tet, Bet

Una Jerusalén encabezada por Moshe Lion, seguido de Ronit Hodjiev-Hacohen, Ofer Ayubi, Talli Friedman Levi y Na'ama Berg. Letras de votación: Yud, Alef

Jerusalén Triunfará encabezada por Yehuda Ben-Yosef, seguido de Ziona Amiga, Eliyahu Levi y Rotem Assaf. Cartas de votación: Yud, Bet

El Likud liderado por Yael Antebi, seguida de Elad Wazana, Yohanes Asanaka, Dalit Gahan y Nadav Azaria. Letras de la papeleta: Mem, Chet, Lamed

Jerusalén en Noam, encabezada por Eldad Rabinowitz, seguido de Liora Alon, David Samuha y Shlomo Golbari. Cartas de votación: Nun, Yud

Bnei Torah dirigido por Haim Epstein, seguido por Avraham Menkis, Batiset Shlomo, Abraham Englander y Pinhas Ouerbach. Cartas de votación: Ayin, Tzadik Sofit

Unidos encabezados por Arieh King, seguido de Dor Levi, Deborah Politis y Haim Yosef David. Carta de votación: Kuf

Shas encabezada por Tzvika Cohen, seguida de Ben-Haim Cohen, Meir Marciano y Zvi Assulin. Cartas de votación: Shin, Samech

La lista de Inmigrar a Jerusalén de Tamar Abuhzaira habría sido la #16, pero recientemente la retiró de las elecciones.

Una candidata árabe para el consejo municipal se encuentra con residentes judíos

Sondos Alhot (en árabe, "seda de ballenas") no es la primera residente palestina de Jerusalén Este que ha intentado ingresar a la política local, pero es la primera mujer árabe que se postula para el concejo municipal.

Nacida en Nazaret, ha vivido en la capital durante más de 15 años. Al principio, intentó vivir en los barrios del este, pero las condiciones físicas allí la llevaron a preferir los barrios judíos, primero en French Hill y hoy en Kiryat Hayovel.

Inicialmente, se unió a Walid Abu Taya, quien quería postularse para alcalde, pero Sondos se dio cuenta pronto de que no era el compañero ideal. Sin embargo, no renunció a su sueño de llegar a la Plaza Safra, para cumplir su deseo de ayudar a su pueblo.

Hasta el momento, el interés entre el sector árabe de la ciudad es muy bajo. Muchos residentes nunca han escuchado de ella, y aquellos que lo han hecho no tienen la intención de votar por ella.

Este lunes, se presentó a sí misma y sus planes en la casa de Susan y Yosef Abramowitz en Baka ante una audiencia de unas 70 personas. La mayoría de los presentes eran hablantes de inglés no jaredíes.

El ambiente fue muy favorable, y un buen número de los presentes anunciaron, incluso antes de que ella hablara, que tenían la intención de votar por ella.

Sondos explicó los problemas que ve. "El abandono en los barrios del este, especialmente en Kafr Aqab [un barrio de aproximadamente 100,000 habitantes más allá de la barrera de seguridad]: A menudo no hay agua, la recolección de basura no se realiza regularmente, no hay calles organizadas ni iluminación en las calles, y no hay centros culturales para jóvenes."

Al parecer, Sondos no está al tanto del programa gubernamental que comenzó hace seis años, financiando más de 5 mil millones de shekels solo para las necesidades del lado este: en infraestructura, educación y saneamiento. Hay barrios, incluido el Casco Antiguo, donde el cambio es evidente, pero quizás Sondos aún no los ha visitado.

Cuando le preguntaron si no pensaba que era una tarea casi imposible y si no hubiera sido mejor unirse a una de las listas existentes, Sondos dijo, tristemente, que lo intentó y no fue aceptada.

Pepe Alalo, quien encabezó la facción de Meretz durante 17 años en el concejo municipal, y también aparece al final de la lista de Sondos, confirmó que tampoco ofreció a ningún residente de Jerusalén este un lugar en la lista de Meretz, y expresó su pesar.

Siendo oriunda de Nazaret, la presión sobre ella por parte de elementos palestinos que se oponen a la participación en las elecciones no es demasiado significativa. La posibilidad de que reciba 7,500 votos y entre en el concejo como una sola facción es baja, pero parece estar decidida a no rendirse.

Eyal Hashkes ocupa el quinto puesto en la lista de Hitorerut

Eyal hizo aliyah desde Cleveland, Ohio, en 2009.

Es hijo y nieto de Olim; su abuelo, el Dr. Henry Hashkes, fue un conocido médico de la comunidad anglo en Jerusalén y recibió el premio 'Yakir Yerushalim' por su servicio pionero en la salud familiar en Jerusalén.

Eyal pasó nueve años sirviendo como oficial en una unidad de inteligencia de alto nivel y hoy en día es economista en una empresa líder de consultoría en gestión, especializándose en la economía de Israel.

Recientemente, escribió el "Informe Económico de Jerusalén" (2023), detallando formas de llevar empleo y prosperidad a Jerusalén a pesar de sus desafíos, y espera poner en práctica estos planes en el Concejo Municipal.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.