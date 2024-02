Tribunal Supremo revisa retraso en reclutamiento de alumnos de yeshivá

Una audiencia sobre el reclutamiento por parte del gobierno de estudiantes de estudios religiosos judíos ortodoxos para el ejército se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia el lunes por la mañana.

Los peticionarios argumentaron en contra de los retrasos en el reclutamiento de estudiantes de yeshivá y el gobierno planeó promulgar una nueva ley de reclutamiento para el 31 de marzo.

En una decisión del 25 de junio, el gabinete le dijo al Ministerio de Defensa que no reclutara a los hombres hasta que se aprobara la nueva ley. La ley anterior, que ofrecía exenciones a ciertos estudiantes de yeshivá, expiró el 1 de junio.

La ley de 2014 que había expirado fue declarada inconstitucional en 2017, pero se le dieron extensiones repetidas para que el gobierno pudiera encontrar otra solución.

El Dr. Eliad Shraga, presidente del Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, argumentó que el gabinete no tenía autoridad legal para decidir retrasar el reclutamiento hasta que se aprobara una ley.

DR. ELIAD SHRAGA, fundador y presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, habla en una rueda de prensa contra los cambios propuestos en el sistema jurídico, frente al Tribunal Supremo en Jerusalén. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Shraga dijo que la decisión fue influenciada por intereses externos. Shraga y los otros peticionarios invocaron el fallo Rubenstein de 1998, que establecía que la división de la población no podía ser eximida del reclutamiento por decisión administrativa solo por legislación del Knéset.

El representante de la Oficina del Fiscal del Estado, Avi Milikovsky, dijo que la autoridad para la decisión del gabinete no provenía del gobierno sino de la ley. Afirmó que la Oficina del Fiscal General había aprobado una demora hasta finales de marzo y bajo la sección 20 de la ley de servicio, la cual establece que una persona cuyo servicio ha sido diferido puede ser reclutada dentro de los 12 meses posteriores al período de demora. El gobierno podría esperar hasta el final de esos 12 meses para reclutar a aquellos con diferimiento.

El abogado de Brothers in Arms, Tommy Manor, negó que la sección 20 otorgara autoridad positiva para esperar hasta el final del período, sino que era una limitación para el ejército en cuanto a cuándo podía y no podía reclutar a aquellos con diferimiento. También argumentó que la disposición no otorga autoridad para una demora general para un grupo, sino para casos individuales.

La igualdad como problema subyacente

El problema subyacente en cuestión era el de la igualdad, dijo Shraga. Un estado democrático no puede diferenciar entre ciudadanos en donde un grupo demográfico tiene que enlistarse y otro no, dijo.

"En nuestra democracia distorsionada, hay ciudadanos con solo responsabilidades como los drusos y circasianos, ciudadanos con derechos y responsabilidades como la mayoría de la población que se alista en el servicio militar, y un grupo con solo derechos, quienes no necesitan pagar impuestos o realizar estudios requeridos: los estudiantes de yeshivá que están exentos de todas las obligaciones".

Había miles de familias con seres queridos que cayeron y resultaron heridos en batalla, dijo Shraga, pero mientras tanto, había "miles que no entraban bajo la camilla", utilizando un lenguaje militar para compartir una carga. Dijo que había "historias" sobre cómo miles de judíos jaredíes se estaban alistando pero argumentó que eran engañosas y no abordaban la magnitud del problema.

El ejército tenía una necesidad inmediata de mano de obra, dijo Shraga, con divisiones faltantes que necesitaba para la guerra en Gaza contra Hamas.

"No está claro para mí por qué esta petición no fue aceptada en septiembre y no fueron enlistados en octubre", dijo Shraga, "cuando ocurrió la masacre de Hamas. Hay 40,000 personas cada año que no reciben sus primeras órdenes".

Shraga lamentó que habían estado trabajando en el tema durante 25 años y que con la trayectoria actual "no vamos a ninguna parte".

"Tenemos miedo de que volvamos a la misma situación", dijo Shraga, señalando que ya habían pasado por debates sobre seis peticiones y dos leyes canceladas.

Holz-Lechner dijo que el gobierno tenía una estrategia concreta para seguir retrasando una decisión. Explicó que en junio el gobierno vio que no podía dar exenciones y prórrogas a los judíos religiosos a través de la ley, por lo que intentaron evadir al tribunal y operar a través de decisiones administrativas.

Afirmó que el gobierno se protegía de las peticiones argumentando que solo era por un corto período de tiempo y que había un esbozo de solución, cuando en realidad no lo había, y cuando llegaba el momento, argumentarían que pronto habría elecciones para un nuevo Knesset. Mientras tanto, Holz-Lechner dijo que todos los retrasos habían creado una situación en la que algunos ya eran demasiado mayores para ser reclutados.

MQG quería que el tribunal emitiera una orden judicial inmediata al gobierno y no les diera otra oportunidad de implementar más retrasos al darles 30 días, lo que resultaría en la aprobación de otra ley defectuosa que requeriría nuevas solicitudes y más permisos para aplazamiento.

Milkovski y Horwitz argumentaron que una orden judicial afectaría a las personas que tenían la impresión de que no serían inscritas inmediatamente, y podrían estar en mitad de estudios académicos, en un vuelo al extranjero, o de otra manera indisponibles.