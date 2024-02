Serie policial de suspenso, telenovela relajante y "Table for Eight"

Es difícil hablar sobre el final de la tercera temporada de la serie de Kan, Manayek (todas las temporadas de la serie están disponibles en la página web de Kan kan.org.il) sin dar grandes spoilers, pero la temporada actual de este drama sobre corrupción policial estuvo a la altura de las promesas de las primeras dos, y más.

Creada por Roy Iddan y Yoav Gross, Manayek es el tipo de serie impactante con suspense que te mantiene en vilo y actores perfectamente seleccionados que ejemplifica la televisión de alta calidad que ha convertido a Israel en una potencia televisiva alrededor del mundo.

También tiene un tema general: cómo las personas decentes pueden perder su brújula moral, y a medida que se desarrolla la tercera temporada, se convierte casi en una especie de obra de moralidad.

Shalom Assayag retoma su papel como Izzy Bachar, el tenazmente honesto pero a veces inefectivo detective de policía. Amos Tamam, quien actualmente también protagoniza The Best Worst Thing en Keshet (más sobre eso más tarde), interpreta a Barak Harel, otro detective de policía, que piensa que puede atajar pero termina superado por las circunstancias. Si no has seguido la serie, ponte al día ahora y, si disfrutas del drama criminal, te engancharás.

The Best Worst Thing, el drama que se transmite los lunes por la noche después de las noticias en Keshet 12, es la telenovela nocturna que necesitamos en este momento. Tamam, oficialmente el hombre más trabajador en el mundo del espectáculo israelí en la actualidad, interpreta a Micah Hadad, un político en ascenso al cual muchos creen que será el próximo primer ministro. Pero le han diagnosticado cáncer de mama, algo raro en hombres y que le preocupa convertirse en el hazmerreír y descarrilar su carrera.

AMOS TAMAM y Ayelet Zurer en 'The Best Worst Thing'. (credit: MOSHE NECHAMOVITCH/KESHET 12)

No más pretensiones de ignorancia sobre la colaboración nazi de Chanel

Es operado por Amalia (Ayelet Zurer), una destacada cirujana de cáncer de Tel Aviv. Amalia, algo obsesiva con el control, es una gran doctora pero una mala paciente. Cuando resulta que ella también tiene cáncer de mama, se niega a hablar con su doctora/mentora (Hana Laslo), sobre programar una fecha para su operación.

Amalia tiene una relación complicada con su ex (Zohar Strauss), una hija que lidia con un embarazo no planeado, y una hermana comediante (Nelly Tagar), que finge tener cáncer para que no la despidan por no ser lo suficientemente graciosa.

Después de los primeros dos episodios, Amalia todavía no se ha enamorado de Micah, pero ambos están en un camino melodramático que los lleva el uno hacia el otro. Si estás buscando algo sutil e inusual, puedes saltarte esto, pero si solo quieres pasar una hora a la semana con gente atractiva que tiene problemas convincentes, hay mucho que disfrutar aquí.

Cuando tu tía logró conseguir la imitación perfecta de Chanel en una tienda departamental de Loehmann's, probablemente no tenía idea de que la diseñadora, Coco Chanel, cuyo trabajo estaba siendo copiado, era una colaboradora nazi que cooperó con los secuaces parisinos de Hitler en todo lo que pudo para avanzar en su carrera.

Pero ya no puedes reclamar tal ignorancia, porque la serie en Apple TV+, The New Look, examina en gran detalle las repugnantes actividades de Chanel durante la guerra. La serie se centra en la rivalidad entre dos grandes de la industria de la moda francesa: Chanel, interpretada por la siempre atractiva Juliette Binoche, lo que hace difícil odiarla, aunque lo harás, y Christian Dior, una figura mucho más simpática, retratado por Ben Mendelsohn, quien fue Danny en Bloodline.

La serie avanza a través de diferentes líneas temporales, principalmente entre mediados de los años cincuenta, cuando Dior y Chanel se enfrentaban por el dominio en la alta costura francesa; y la Segunda Guerra Mundial, cuando Dior ayudó a regañadientes a su hermana, una luchadora de la resistencia comprometida, y a sus camaradas, aunque él también diseñaba ropa para las esposas de los nazis.

Aparte de sus simpatías nazis, Chanel se muestra como una oportunista narcisista, aunque una que tenía una fuerte visión de crear ropa deportiva para mujeres activas, mientras que Dior es más introspectivo, más artista.

Siempre espero que las series y películas sobre el mundo de la moda vayan a ser divertidas, pero la mayoría de las recientes han sido de un ritmo glacial y excesivamente de buen gusto, como si diseñar ropa cara fuera un asunto tan elevado que todo acerca de ello tiene que ser aburrido. Actualmente hay una serie en Disney+ llamada Cristobal Balenciaga, sobre el diseñador español, quien es un personaje secundario en The New Look, la cual también es lenta y difícil de seguir.

El programa más cautivador que he visto en la última semana no fue un drama de ficción, sino un segmento en el programa de Keshet, Uvda (Hecho), creado por Ilana Dayan y presentado por Ben Shani, sobre Avigail Mor Idan, la niña de tres años secuestrada a Gaza el 7 de octubre desde el Kibutz Kfar Aza después de que sus padres fueran asesinados.

Ahora, podrías pensar que sabes todo sobre ella, y aunque probablemente estés familiarizado con los hechos básicos, su historia, magistralmente contada por Shani, es un microcosmos de todo lo trágico y maravilloso que ha sucedido en Israel desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.

El segmento, llamado "Mesa para ocho", es la historia del trágico final de su vida anterior, con el repentino asesinato de sus padres, el fotógrafo Roee Idan, quien la sostenía en sus brazos cuando fue disparado, después de que su madre, Smadar Mor Idan, quien trabajaba para los Servicios de Seguridad General, fue asesinada.

También es acerca de cómo se convirtió en mundialmente famosa cuando fue secuestrada en Gaza junto con sus vecinos, con incluso el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidiendo su liberación.

Y se trata de la trabajadora social que permaneció al teléfono con su hermano y hermana mayores mientras se escondían en un armario durante unas 12 horas, y de cómo las trabajadoras sociales tuvieron que tomar decisiones como si decirle a un niño pequeño que pasara por el cadáver de su madre para conseguir un cargador de teléfono para poder seguir en línea con él.

Y trata sobre su tía y su tío, un restaurador originario de Hungría que realizó y luego perdió su sueño de traer la cocina al estilo de Tel Aviv a las comunidades de la frontera de Gaza, y que adoptó a Avigail y a sus hermanos y los está criando junto a sus tres hijos.

Puede que hayas escuchado partes de esta historia antes, pero está filmada y presentada con tanta gracia como una película épica de pérdida y redención. Se puede ver en www.mako.co.il/ y varios clips con subtítulos en inglés están disponibles en https://stand4israel.net/channel/Keshet+-+N12/320089972

Hay mucho que esperar en marzo, incluido Elsbeth (un spin-off de The Good Wife, un drama sobre una esposa política cuyo marido es sorprendido engañándola muy públicamente), que comenzará a emitirse en Yes VOD el 1 de marzo y luego comenzará a emitirse en Yes TV Drama el 21 de marzo.

Protagonizada por Carrie Preston, quien causó una gran impresión en un pequeño papel en The Good Wife como Elsbeth Tascioni, la abogada entretenidamente excéntrica y brillante, que se destacó por ser histéricamente divertida y entrañable en un conjunto muy peculiar y talentoso.

Algunos de sus momentos más grandiosos incluyeron hacer que un panel de jueces internacionales francófonos de deportes se derritiese al enfrentarlos entre sí, y tener la canción "Call Me Maybe" atascada en su cabeza de una manera que afectaba su juicio.

Elsbeth será el segundo spin-off de "The Good Wife", el primero de ellos, "The Good Fight", trató sobre Diane Lockhart, una de las abogadas senior interpretada por Christine Baranski, quien se une a un bufete mayoritariamente afroamericano justo después de que Donald Trump es elegido presidente. "The Good Fight" es excelente, lo que me hace estar un poco aprensivo respecto a Elsbeth porque no estoy seguro de que un segundo spin-off de una serie original haya sido alguna vez bueno.

La única serie con dos spin-offs en los que puedo pensar fue "The Mary Tyler Moore Show"; su primer spin-off, "Rhoda", fue muy divertido durante algunas temporadas, mientras que su segundo spin-off, "Phyllis", no estuvo a la altura. Pero si alguien puede romper esta tendencia, podrían ser Elsbeth y Preston.