Un vistazo a la vida doméstica nazi en Auschwitz

A medida que el antisemitismo resurge en todo el mundo, tiene sentido mirar hacia atrás en otros momentos de la historia cuando el odio hacia los judíos estalló, notablemente durante el Holocausto. Por lo tanto, la nueva película de Jonathan Glazer, "La Zona de Interés", que se estrena en cines de Israel el jueves, no podría ser más oportuna. Se centra en el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), su esposa, Hedwig (Sandra Huller), y sus cinco hijos, quienes vivían una vida cómoda en un complejo amurallado con un precioso jardín dentro del recinto del campo de exterminio.

Inspirada libremente en la novela homónima de Martin Amis, es una mirada brillantemente realizada pero fríamente formal a la vida de esta familia, y si verla es una experiencia inquietante y perturbadora, eso es sin duda lo que el director, Jonathan Glazer, pretendía. Glazer hizo la notable película de ciencia ficción "Under the Skin" (2013), en la que Scarlett Johansson interpretó a una alienígena que visita la tierra para atraer a hombres de vuelta a su mundo; finalmente, es destruida por la crueldad humana justo cuando aprende compasión. Glazer tiene un talento para mirar el mundo a través de los ojos de un forastero, y mostró muy eficazmente cómo la heroína alienígena fue golpeada por todo lo que es a la vez duro y atractivo en la vida moderna ordinaria.

En "La Zona de Interés", la familia Höss son los conocedores, los humanos comunes y corrientes, y nosotros somos los extraterrestres visitantes que recibimos un vistazo de la vida de una familia privilegiada no atípica, pero que habita en la sombra de uno de los mayores horrores de la historia humana y que fue alimentada por estos horrores. Esto trae a la mente la famosa frase de Hannah Arendt, "la banalidad del mal", en la cual escribió sobre el juicio de Adolf Eichmann, comentando que Eichmann parecía un hombre ordinario a pesar de la masacre en masa de la cual fue responsable.

"La Zona de Interés" ciertamente podría tomarse como una ilustración adicional del concepto de Arendt, ya que la vida de esta familia es tan banal que te hace buscar cualquier atisbo de maldad que puedas encontrar; de lo contrario, podrías encontrarte notando lo aburrida que es toda esta banalidad. Necesitas ver señales de esa maldad para recordarte que hay un motivo para observar a esta familia alemana comiendo sus comidas, a Hedwig mostrando su jardín y sirviendo café y pastel a sus amigas o incluso al propio Rudolf Höss en conferencias burocráticas que sellan el destino de miles de internos de campos de muerte.

El verdadero Höss sirvió como comandante de Auschwitz desde 1940 hasta 1943 y luego nuevamente desde mayo de 1944 hasta noviembre de 1945, donde su experiencia fue necesaria para supervisar la exterminación de los judíos húngaros durante el llamado "Verano Sangriento", cuando estos judíos fueron asesinados a un ritmo extremadamente rápido, requiriendo nuevos métodos para deshacerse de sus cuerpos. Fue Höss quien implementó y supervisó estos cambios, y la misión llevó su nombre: Aktion Höss.

En "La zona de interés", vemos a Höss en reuniones, donde discute cómo acelerar el ritmo de los asesinatos, y en estas escenas, parece más un experto en eficiencia corporativa que pudiera estar planeando un nuevo horario para la entrega de un producto a supermercados que un asesino sediento de sangre o psicópata. Pero aunque Höss y sus reuniones son parte de la película, la mayor parte de la misma se centra en Hedwig y su rutina doméstica, y esto es mucho más escalofriante que los oficiosos asuntos nazis que vemos conducir a su marido. Una de las ironías aquí es que las reuniones nazis son bastante decorosas, sin ninguna insinuación de la barbarie que están planeando, mientras que los horrores que tienen lugar a solo metros de la puerta de Hedwig se deslizan silenciosamente en su hogar. Algunos de los sirvientes, por supuesto, son prisioneros que viven aterrorizados, temiendo que una infracción menor podría hacer que los mataran, con lo cual Hedwig les amenaza en un momento dado.

ESCENAS DE LAS ''ZONAS DE INTERÉS''' (credit: Courtesy of Lev Cinemas) En la escena más comentada de la película, Hedwig recibe ropa que obviamente ha sido tomada de los prisioneros que llegan, y gira frente al espejo mientras se prueba un abrigo de piel. Pero para mí, la escena más perturbadora fue aquella en la cual uno de sus pequeños saca una caja y juega con algunos dientes de oro que guarda en ella, que también obviamente pertenecían a los prisioneros. Fue una escena inquietante cuando la vi en el Festival Internacional de Cine de Haifa justo tres días antes del ataque de Hamas del 7 de octubre, y no pude evitar pensar en ello de nuevo cuando leí que había cuerpos tan quemados en esa masacre que los investigadores forenses tuvieron que hacer identificaciones a partir de un solo diente en algunos casos.

Debido a que Hedwig es tan insípida y sus preocupaciones domésticas tan triviales, los momentos en los que se nos hace más conscientes de los horrores son casi un alivio. En una salida familiar al bosque, un cuerpo humano flota en un arroyo iluminado por el sol, y los niños tienen que salir del agua. La complacencia de todos sugiere que no es la primera vez que esto sucede. Pero los momentos de la película que mejor funcionan no vienen por nada que se vea, sino por los sonidos, principalmente de noche, cuando escuchan los trenes llegar, los perros ladrar, los judíos gritar y los disparos.

"La Zona de Interés", que ganó el Gran Premio en Cannes, fue nominada a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, y se espera que gane en dos categorías: Mejor Película Internacional y Mejor Sonido; de hecho, esta es una de las pocas películas en las que realmente he sido consciente del diseño de sonido. Aquellas escenas nocturnas, durante las cuales escuchamos la máquina de matar del campo de exterminio, son mucho más aterradoras que casi cualquier representación ficticia del Holocausto que pudiera existir, porque, cuando solo lo escuchas e imaginas, no te distraes pensando que los prisioneros se ven demasiado limpios o en qué otras películas han aparecido estos actores – desventajas inherentes de las representaciones ficticias del horror nazi. Los sonidos te dan una comprensión vívida de lo que debió ser estar allí.

La película parecía inusualmente fantástica

El único elemento que no parece encajar son las escenas al estilo de cuento de hadas, filmadas en blanco y negro con imágenes térmicas, de una niña escondiendo manzanas durante la noche, aparentemente en el bosque. ¿Era ella una de las hijas de Höss, escondiendo las manzanas para que los prisioneros pudieran encontrarlas y comer? ¿Era un sueño de uno de los personajes? Solo podemos adivinar.

A medida que "The Zone of Interest" avanza, la autenticidad de lo banal pasa factura a la película - y a nosotros. El único argumento se preocupa de si Höss será trasladado a un puesto diferente, una perspectiva que horroriza a su esposa, quien no quiere dejar su jardín ni perder el acceso a todos los botines robados a los prisioneros, y eso no es mucho argumento para una película de 105 minutos. Mientras que podrías estar esperando que avance rápidamente hacia el final de la guerra – Höss fue declarado culpable de crímenes de guerra por un tribunal polaco y colgado en Auschwitz en 1947 – nunca lo hace. La idea de mirar las vidas de aquellos que se aprovechan del campo de concentración es buena, pero es desagradable ver a estas personas durante todo el tiempo de ejecución, y es una desagradabilidad sin recompensa. Sabemos que son viles desde el momento en que los vemos, y siguen siendo igual de viles, de todas las mismas maneras, hasta el final. Me pregunto si habría funcionado mejor como una película mucho más corta.

Quizás la banalidad se pueda apreciar mejor en dosis breves.