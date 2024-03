Cinematecas de Jerusalém y TLV celebran el Mes Internacional de la Mujer

A medida que se celebra diariamente la valentía de tantas mujeres en tiempos de guerra, tanto la Cinemateca de Jerusalén como la de Tel Aviv ofrecen programas especiales para conmemorar el Mes Internacional de la Mujer en marzo.

La Cinemateca de Jerusalém denomina a su festival LiaFEST, en honor a Lia van Leer, fundadora de esa cinemateca, la Cinemateca de Haifa, los festivales de cine en Jerusalén y Haifa, así como el Archivo Fílmico de Israel. Ella fue una pionera que ayudó a crear la cultura cinematográfica israelí que cultivó grandes directores y ayudó al desarrollo de la industria cinematográfica. Falleció el 13 de marzo de 2015, por lo que LiaFEST también conmemora su fallecimiento y celebra su vida.

La actriz Liv Ullmann fue quizás la mayor musa de Ingmar Bergman y protagonizó muchos de sus clásicos. Ahora es el tema de un documental de Dheeraj Akolkar, Liv Ullmann:A Road Less Traveled, que se mostrará en el LiaFEST. Ullmann, quien una vez fue invitada al Festival de Jerusalén, también ha trasladado su talento a la dirección y escritura.

Podría ser sorprendente saber que, aunque tuvo una relación muy publicitada con Bergman, y los dos tienen una hija juntos, Linn, más tarde se casó con el desarrollador inmobiliario judío de Boston, Donald Saunders. Se divorciaron después de 10 años de matrimonio, pero cuando la entrevisté tras el lanzamiento de Faithless a principios de los 2000, me dijo que habían vuelto a estar juntos.

Documental de LIV ULLMANN (credit: Vidar Nordli-Mathisen)

LiaFEST inaugurará un homenaje a Ullmann, que comenzará el 10 de marzo y se extenderá durante el resto del mes, y presentará una serie de sus películas más conocidas con Bergman, entre ellas Persona,Scenes from a Marriage y Autumn Sonata. Pero ella también trabajó con muchos otros directores, y el tributo incluye algunos de sus otros triunfos actorales, incluyendo las dos películas en las que interpreta a una mujer sueca que se muda a América (The Emigrants and The New Land), así como su temprana película, The Wayward Girl de 1959, dirigida por Edith Carlmar.

Varias de las películas que dirigió serán mostradas, incluyendo Faithless, que tiene un guion de Bergman, y Miss Julie, el clásico de Strindberg.

Este año, el festival abre el 7 de marzo con "Anatomy of a Fall" de Justine Triet, que ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado y está nominada a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original (un premio que muchos seguidores de los Oscar piensan que podría ganar) y Mejor Actriz para Sandra Huller. Es un retorcido y complejo drama psicológico sobre una pareja problemática y un caso judicial. Se estrenará en cines aquí más adelante en marzo y es muy recomendable.

LiaFEST presentará la mejor película que no se estrenó aquí el año pasado: "Are You There God? It's Me, Margaret", dirigida por Kelly Fremon Craig, producida por James L. Brooks y basada en la clásica novela de crecimiento para chicas de Judy Blume. La recién llegada Abby Ryder Fortson interpreta a Margaret y Rachel McAdams es su madre. El hecho de que esta película no recibiera una nominación al Oscar por Mejor Guion Adaptado, ni en ninguna otra categoría, demuestra lo superficiales que se han vuelto los premios.

La clásica farsa feminista de 1980, "9 to 5", que cuenta con el trío imbatible de Dolly Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin como secretarias que buscan venganza contra su horrible y sexista jefe (Dabney Coleman), estaba muy adelantada a su tiempo. Si puedes tararear la canción principal, deberías aprovechar esta oportunidad para verla de nuevo en la gran pantalla, y si no conoces la película, ahora sería un excelente momento para verla. Fue el primer papel de Parton y el primer emparejamiento de Fonda y Tomlin, quienes más tarde protagonizarían juntas la serie de Netflix, "Grace and Frankie".

Otras películas en LiaFEST incluyen un nuevo documental sobre Frida Kahlo; Little Girl Lost de Mona Achache, una mirada semi documental sobre la vida de la difunta madre de la directora, protagonizada por Marion Cotillard; y Return to Seoul de Davy Chou, acerca de una joven francesa que fue adoptada de Corea y busca a sus padres biológicos.

Qué esperar en la Cinemateca de Tel Aviv

La CINEMATECA DE TEL AVIV también presenta un festival de cine de mujeres que comienza esta semana y se extiende hasta finales de mes, llamado La Mirada Femenina. Es un festival extenso, que presenta películas recientes de Israel y del extranjero, y también proyectará ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret.

Entre otras películas extranjeras se incluyen Cómo Tener Sexo de Molly Manning Walker, acerca de tres chicas británicas en unas vacaciones en un pueblo turístico de fiesta que se vuelven amargas; Vishniac, un documental de Laura Bialis, sobre el fotógrafo famoso por sus retratos de la vida judía en Europa Oriental antes de la Segunda Guerra Mundial; y Fancy Dance de Erica Tremblay, que cuenta con la nominada a Mejor Actriz de Killers of the Flower Moon, Lily Gladstone, como una mujer nativoamericana que toma medidas desesperadas para mantener a su familia unida.

Habrá una serie de avances de películas extranjeras que se estrenarán aquí más adelante, incluida Reality, dirigida por Tina Satter y protagonizada por Sydney Sweeney, que se basa en la investigación del FBI a un ex especialista en inteligencia de EE. UU. acusado de revelar información sobre la interferencia rusa en las elecciones americanas; y la directora marroquí Maryam Touzani con su película The Blue Caftan, la historia de una mujer moribunda cuyo esposo se siente sexualmente atraído por un aprendiz en su negocio de caftanes.

También habrá varios estrenos de películas israelíes en proyecciones de avance. Una de ellas será Hila, la nueva película de Michal Bat-Adam, una de las actrices/directoras más célebres de Israel. Jade Daiches Weeks protagoniza el papel principal, como una mujer que no le ha dicho a su amante (Yaakov Zada-Daniel) que él es el padre de su hija.

Otro avance será Wait for Me, de Sari Azoulay Turgeman, un drama sobre una adolescente obstinada que huye en el barco de su familia en un intento de localizar a su padre. Ten Months de Idan Hubel trata sobre los obstáculos que encuentra una mujer en el camino a convertirse en madre.

El documental de Tsipi Karlik, Asistentes Sociales en Guerra, examina el papel que estas mujeres cruciales desempeñaron al ayudar a las víctimas del ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.

Habrá un homenaje al trabajo de la directora/productora/cinematógrafa israelí Avigail Sperber. Entre las películas que se mostrarán estará su reciente documental, Inbal Perlmutter – If You Let Me Go, una mirada a la corta y turbulenta vida de una estrella de rock.

Para detalles sobre el LiaFEST, visite jer-cin.org.il y para la Female Gaze, vaya a cinema.co.il