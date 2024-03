Desde Merón hasta el 7 de octubre: ¿Qué significa "responsabilidad"? - Análisis

Tomó a una comisión estatal de investigación casi tres años de audiencias y un informe de más de 332 páginas concluir lo que la mayoría de las personas razonables sabían desde el principio: aquellos bajo cuya vigilancia tuvo lugar el desastre de Merón en 2021 comparten la responsabilidad.

¿Y a quién incluye esto? ¿De quién se puede decir que esta tragedia ocurrió bajo su vigilancia?

Bueno, para empezar, los jefes de seguridad del sitio, a quienes el informe dijo que nunca se les debería permitir gestionar la seguridad nuevamente en eventos masivos. Además, el director general del Centro Nacional para el Desarrollo de Sitios Sagrados, el jefe del Consejo Regional de Merom Hagalil, el comandante del Comando Norte de la Policía de Israel, el inspector general de la Policía de Israel, el exministro de servicios religiosos, el exministro de seguridad pública y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Es justo decir que todos ellos estaban a cargo en diferentes grados cuando 45 personas murieron aplastadas y otras 150 resultaron heridas en la peregrinación anual de Lag Ba'omer a la tumba del rabino Shimon Bar Yochai en Merón. Como tal, es lógico que se les haga responsables.

Y eso fue lo que hizo el comité el miércoles: responsabilizó personalmente a una larga lista de personas, incluyendo a Netanyahu.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visita el lugar de los hechos en el monte Meron, en el norte de Israel, el 30 de abril de 2021. (credit: DAVID COHEN/FLASH 90) ¿Pero qué más da?

El comité determinó que Netanyahu tiene responsabilidad personal y que debería haber sabido que la situación en Merón era un desastre a punto de ocurrir. Pero no sacó ninguna conclusión con respecto a su idoneidad para el cargo.

Sí sacó conclusiones personales con respecto a Amir Ohana, que en ese momento era el ministro de seguridad pública, recomendando que nunca vuelva a ocupar ese cargo. Pero Ohana, que hoy es el presidente de la Knesset, probablemente pueda vivir con eso; hay numerosos otros trabajos ministeriales que podría potencialmente llenar.

El comité recomendó que el inspector general de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, fuera despedido, pero dado el estado actual de guerra, dejó en manos del gobierno decidir cuándo sería el momento oportuno para hacerlo. De cualquier manera, ya había dicho que tenía la intención de renunciar.

Y la comisión dijo que el ex ministro de servicios religiosos, Ya'akov Avitan, quien ya no está en la política nacional, nunca debería ser nombrado ministro de nuevo.

Dado que no hay una recomendación con respecto a Netanyahu, y las recomendaciones contra los demás no tienen mucho peso, surge la pregunta: ¿Qué significa asumir la responsabilidad? Esta pregunta, además, es aún más pertinente a la luz de los acontecimientos del 7 de octubre.

Varios líderes políticos y militares han asumido la responsabilidad por el fiasco del 7 de octubre, aunque Netanyahu no está entre ellos. Sin embargo, incluso aquellos que han asumido la responsabilidad, como el Jefe de Estado Mayor, Teniente General Herzi Halevi, y el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, permanecen en sus cargos.

Se podría argumentar que en medio de una guerra no es el mejor momento para remover a los actores clave responsables del fiasco, porque ¿quién dirigirá la guerra en su ausencia?

Pero si no son removidos – y esto es algo que el incidente de Meron ilustra – ¿no podría el país encontrarse en una situación tres años más tarde donde las mismas personas bajo cuya vigilancia ocurrió el 7 de octubre permanecerán en sus puestos?

¿Alguien piensa que tomará menos tiempo a una futura comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre emitir un informe que lo que tomó a la comisión que investigaba la tragedia de Merón –y solo una persona, el comandante del Distrito Norte de la Policía de Israel, Shimon Lavi, dejó voluntariamente su puesto antes de que esos hallazgos fueran publicados?

Nadie espera que como resultado del informe del miércoles, Netanyahu renunciará, o Ohana hará lo mismo. Dado que el informe no recomienda sanciones más severas, aquellos mencionados en él podrían ser perdonados por decir, "Bien, la comisión me encontró responsable – la vida continúa."

Entonces, ¿cuál es la importancia del informe?

Primero, es significativo porque incluso antes de que se emitiera el informe final, y después de que se publicaran los hallazgos preliminares, la situación en Merón cambió drásticamente. El lugar físico sufrió cambios, haciéndolo más seguro, y se impusieron limitaciones en cuántas personas están permitidas en el sitio en Lag Ba’omer.

Un resultado similar es probable tras los hallazgos preliminares que serán publicados por una comisión estatal de investigación, que se espera sea establecida tras el 7 de octubre, al menos en lo que respecta a las defensas físicas y el número de soldados que serán posicionados para guardar las comunidades fronterizas.

Es cuando se trata de la cuestión de la responsabilidad y lo que esto significa, que las cosas se vuelven más complicadas.

Poco después de la tragedia de Merón, Ohana, en respuesta a aquellos que pedían su renuncia, admitió la responsabilidad, pero dijo: "Responsabilidad no significa culpa". En otras palabras, responsabilidad no implica rendición de cuentas.

Esto es lo mismo que dijo Shabtai cuando testificó ante la comisión de tres miembros.

"Tengo la responsabilidad de todo lo que ocurre en la policía israelí", dijo, antes de desviar la culpa de sí mismo hacia el jefe del Distrito Norte, el escalafón político y los ingenieros. "La pregunta es si la responsabilidad es sinónimo de culpa".

En este país, al menos hasta ahora, la responsabilidad no ha significado culpa. Por esto Shabtai pudo permanecer en el cargo tres años después de la tragedia de Merón, y por qué Netanyahu no sentirá ningún escrúpulo en renunciar, a pesar de que la comisión acaba de determinar que él tiene responsabilidad personal.

La importancia de asumir la responsabilidad

Y eso es un problema. ¿Por qué es importante no solo decir, "Soy responsable", sino también, "Soy responsable y me retiro"? Porque solo lo último crea una cultura de responsabilidad; solo lo último envía un mensaje a aquellos en posiciones públicas de confianza de que si quieren el trabajo –que viene con una responsabilidad inmensa pero también con ventajas populares como poder, prestigio y altos salarios– que cuando algo malo suceda bajo su supervisión, no pueden decir, "Tenía la responsabilidad general, pero los detalles eran asunto de alguien más."

No, aquellos con la máxima responsabilidad deben asegurarse de que los detalles estén todos en su lugar, y si no hacen eso, no solo serán responsables sino también culpables.

Por desagradable que suene, a veces es necesario que caigan cabezas por errores incluso no intencionales, descuidos y omisiones. No por un impulso primario de castigar a alguien, sino más bien para enviar el mensaje a otros de que se exige vigilancia y diligencia a aquellos que ocupan los puestos más sensibles de este país.

Aquellos que no aprenden de sus errores están destinados a repetirlos. Si no hay una cultura de responsabilidad, y si no hay un precio por errores graves que cuestan docenas de vidas, no hay incentivo alguno para que alguien aprenda algo de esos errores.

La comisión de investigación sobre la tragedia de Meron dijo claramente el miércoles a quién considera responsable. Ahora quedará en manos del público hacerlos responsables, y una de las bellezas de la democracia es que la urna electoral le da al público la capacidad de hacer exactamente eso.