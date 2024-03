Ministro explica: Por qué la relación entre Biden y Netanyahu está en crisis

El ministro Chili Tropper del Likud habló el lunes por la mañana con Udi Segal y Anat Davidov en 103FM, y abordó la mayor crisis en las relaciones entre el primer ministro Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Creo que su asociación es lo suficientemente profunda como para manejar la confrontación en sí misma. También prefiero que la fricción se maneje tanto como sea posible tras puertas cerradas. Aunque hay cierta división en el tema del alto el fuego en Gaza, es mejor manejarlo como una disputa entre amigos. Cuando fuimos a la guerra, había objetivos claros: poner fin al gobierno de Hamás, traer a los rehenes a casa y garantizar la seguridad de los residentes del sur", dijo Tropper.

"[Israel y Estados Unidos] no siempre están de acuerdo en todo, pero entendemos que esta amistad es muy importante para nosotros y tiene implicaciones prácticas. Debemos aceptar nuestras decisiones. [El ministro sin cartera Benny] Gantz se fue porque hay disputas entre nosotros y queremos intentar resolverlas. Es mejor sentarse con cada otra figura importante en el gobierno e intentar cerrar las brechas. Incluso en Gaza, no escucho a los estadounidenses decir que no hay que entrar en Gaza, sino entrar después de que esté claro que hay planes para la evacuación de la población y la preocupación humanitaria. Estamos tratando de llevar a cabo la guerra de una manera que evite dañar a los inocentes, y seguiremos haciéndolo", agregó.

Abordando el complejo tema de Gaza

"No estamos tratando de crear fricción con el gobierno estadounidense. Es un tema tan complejo que no se puede resolver en un solo viaje, Gantz continúa manteniendo relaciones con todas las figuras principales estadounidenses. [Gaza] es un tema complejo, no tengo una respuesta definitiva sobre cómo manejarlo. Hay demasiadas declaraciones innecesarias hacia los Estados Unidos, hay muchos ministros desafortunadamente que dicen demasiadas palabras grandiosas que no sirven para nada. Necesitamos elegir nuestras batallas, incluso con nuestros amigos," continuó Trooper.

Trooper también dijo que, "Pensamos que el marco que establecieron podría llevar a un acuerdo. En este momento, Israel lo está impidiendo. Con respecto a una decisión de Hamas, entendemos que en algún momento debemos llegar a un acuerdo. Es cierto que a veces hay brechas, por ejemplo en el asunto del día después. Ya estamos en el día después en algunas áreas en la Franja. Creemos que fue correcto acelerar acciones que permitan la libertad de acción para las FDI, pero no queremos asumir responsabilidad civil. Hay ministros en el gobierno que quieren un gobierno militar y control total, hay quienes hablan de asentar Gaza. Es un error que Israel gestione el lado civil, se necesitan fuerzas palestinas locales para manejarlo."

Finalmente, también respondió al Rabino Principal Sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, quien amenazó que el sector ultraortodoxo dejaría el país si fueran reclutados: "Me avergüenzo. Creo que también hay profanación del nombre de Dios aquí. A mis ojos, es lo mismo. Claramente cuando tus hermanos luchan, sales a luchar con ellos. Más allá de eso, se trata de una cosmovisión que no se alinea con mi judaísmo, me avergüenza que una persona que posee una posición sionista diga que su permanencia en el país es condicional".