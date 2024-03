Ciudad del norte construye nuevo barrio bajo intenso fuego de cohetes libaneses

Metula, la ciudad más al norte de Israel, que colinda con la frontera de Líbano, estaba desolada la mañana del jueves pasado debido a los intensos ataques de cohetes mortales. Algunos podrían encontrar esta noticia extremadamente desalentadora, pero es importante saber lo que está sucediendo tras bambalinas. Justo la semana pasada, la ciudad autorizó la construcción de un nuevo barrio con docenas de unidades de vivienda.

La foto muestra al representante de la comunidad judía en México (muy a la izquierda) que está invirtiendo en este proyecto, junto al arquitecto Yitzchak Shapira, así como al ingeniero del consejo local y al presidente de la comisión de planificación. La aprobación final para el proyecto se dará en la próxima reunión de la comisión de planificación.

En palabras del profeta Jeremías: "Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Casas y campos y viñas se comprarán de nuevo en esta tierra".

Momentos sagrados

La mañana de Shabat pasado, hubo una brit milah para el hijo de Yedidya Eliyahu, quien cayó en Gaza hace cuatro meses. Ninguna palabra puede describir el ambiente en el salón de eventos: una mezcla de alegría y tristeza, una nueva vida y una que faltaba, el cielo y la tierra, este mundo y el próximo.

El abuelo, el rabino Yoram Eliyahu, sirvió como sandak, el que sostiene al bebé durante la brit. En ausencia del padre, recitó la bendición: "Quien nos santificó con Sus mandamientos y nos ordenó incluirlo en el Pacto de Avraham nuestro padre". Meitar, la madre, bendijo "Sh'hechiyanu" y "Hagomel" sobre la brit milah y el parto seguro. El mohel pidió a los presentes que oraran. "Estos son momentos sagrados", comentó. Cuando no hay palabras para expresar lo que sentimos, nuestras oraciones atraviesan los cielos: oraciones por el bebé, por su madre, por los soldados y los heridos y los rehenes, oraciones por todos y por todo.

Y su nombre en Israel será: Porat Avia.

Anteriormente escribí que en respuesta a la pregunta "¿Cómo estás?" Yedidya Eliyahu respondería: "Viviendo el sueño". Al irme, Ziva Eliyahu, su madre, me dijo con los ojos llenos de lágrimas pero con una sonrisa: "Continuaremos viviendo el sueño, solo de manera diferente".

Cuando la noticia más reciente es la más antigua

La Autoridad de Antigüedades de Israel informó la semana pasada un hallazgo raro: una moneda que data de la revuelta de Bar Kochva y que lleva la inscripción "Un año desde la redención de Israel" (ver foto). Ambos lados de la moneda presentan el nombre "Elazar HaKohen", que según algunos investigadores se refiere al Rabino Elazar HaModa'i, se cree que era el tío de Bar Kojba.

Moneda de la revuelta de Bar Kochva con la inscripción ''Un año desde la redención de Israel''. (credit: Israel Antiquities Authority via sivanrahavmeir.com)

Lo que encontramos en la tierra aquí en Israel nos recuerda lo profundas que son nuestras raíces y lo antigua que es nuestra historia en esta tierra.

Reflexionemos por un momento en las palabras del Rabino Elazar de la Mishná: "Aquel que profana animales sacrificiales consagrados; aquel que degrada las festividades; aquel que humilla a su amigo en público; aquel que anula el pacto de nuestro padre Abraham; o aquel que interpreta la Torá en contra de su verdadera intención, aunque posea conocimiento de la Torá y buenas acciones, no tiene parte en el Mundo Venidero".

Nota que todo aquí se relaciona con el respeto o el honor: honrar el servicio del Templo y las festividades, honrar a los amigos y a los demás, honrar la práctica de la circuncisión, y honrar la Torá. Los verbos utilizados transmiten falta de respeto: profana, degrada, humilla, abroga... Tal actitud nos distancia de la vida eterna y el Mundo Venidero.

Esta moneda puede tener 2,000 años de antigüedad, pero el mensaje de advertencia de quien aparece en la moneda sigue siendo pertinente hoy en día.

¿Has oído hablar de David Magerman?

David, un exitoso empresario y filántropo, fue uno de los primeros donantes en anunciar que dejaría de apoyar a la Universidad de Pensilvania. Tras la impactante audiencia ante el Congreso en la que la presidenta de UPenn, Liz Magill, no pudo condenar las llamadas al genocidio judío en su campus, David decidió retirar su apoyo a la universidad (que también es su alma mater). Además, instó a todos los demás donantes judíos respetables a seguir su ejemplo. Se necesita gran valentía para hacer oír una voz de tal claridad moral en nuestro mundo confuso de hoy en día. Cabe destacar que Liz Magill renunció a su cargo desde entonces.

El autor y David Magerman. (credit: sivanrahavmeir.com)

A finales de febrero, ambos participamos en una mesa redonda en la convención anual de Project Inspire en Connecticut. Allí, David describió un segundo paso valiente que dio.

Al igual que muchos de nuestros hermanos y hermanas en la diáspora, él no recibió una educación judía. "Era un judío de "dos veces al año", en Yom Kippur y Pesaj", explicó, "pero el judaísmo no significaba nada para mí. Completé mi doctorado y logré un gran éxito financiero. Un día, recibí una invitación de un pariente en Israel para ir al bar mitzvah de su hijo. Así fue como, hace varios años, me encontré en Shabat en el barrio de Har Nof en Jerusalén. Y me enamoré. En contraste con la existencia aislada que tantas personas viven hoy en día, allí vi a una comunidad reunida para celebrar con un chico de bar mitzvah, y era pura alegría. Conocí a niños pequeños que sabían mucho más de Torá que yo. La experiencia me conmovió profundamente. Después de regresar a los Estados Unidos, organicé un compañero de estudio y comencé a aprender Torá. Mi vida fue transformada. Mis hijos ahora están aprendiendo en una escuela judía.

Y luego vino su tercera valiente decisión. Frente a 1,000 personas en el Proyecto Inspire Shabatón, David hizo un anuncio dramático:

"Ha llegado el momento de que hagamos Aliá. Ya he comprado una casa en Israel. No tuve la suerte de que mis hijos nacieran allí, pero espero que mis nietos sí lo hagan. Esta es la dirección hacia la que se dirige nuestra historia y es el lugar correcto para estar. No solo por el antisemitismo, sino porque es nuestro hogar".