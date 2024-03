De vuelta a la 'normalidad', llega 'Elsbeth' y 'Fool Me Once' florece

La gente suele pensar en la adolescencia como una época especialmente difícil, pero los primeros años veinte, cuando los jóvenes están solos por primera vez, suelen ser la etapa más desafiante de la vida y ciertamente cuando las personas tienden a cometer sus peores errores.

La potente serie israelí Normal, que se emitió en Hot hace unos años y ahora está en Netflix, muestra a un joven especialmente problemático que está pasando por un momento difícil, y está extremadamente bien hecha. Creada por Asaf Korman y Leore Dayan, hijo del actor y director Assi Dayan, se basa en la historia de un quiebre psicótico que tuvo en sus veinte años, cuando era un periodista en apuros.

Noam Ashkenazi, interpretado por Roy Nik, quien acaba de ganar un Premio Ophir por su papel en la próxima película Home, está consumiendo paquete tras paquete de Ritalin y volviéndose más paranoico por hora mientras intenta escribir una columna. Termina debajo de su escritorio, llamando a su padre, una figura cultural legendaria, muy parecido a Assi Dayan, interpretado por Rami Heuberger, quien sabe algo sobre psicosis y hace que Noam sea hospitalizado en una instalación psiquiátrica. No es fácil de ver, pero es interesante cómo el personal y los otros pacientes comienzan lentamente a ayudarlo a sanar.

Aprecié el enfoque desromantizado de la serie sobre la enfermedad mental y su capacidad para meterte dentro de la mente de Noam. También destaca por su excelente escritura, especialmente en las escenas que establecen y desarrollan la relación entre padre e hijo. "Mira a tu alrededor, Noam. Estás en un parque de atracciones para escritores. ¡Deja de tener miedo; ¡disfruta de los paseos!", le aconseja su padre.

Mi temor sobre Elsbeth, el último spin-off de The Good Wife, que se emite en Yes VOD y comenzará a mostrarse en Yes TV Drama el 21 de marzo, resultó estar justificado. Es más cursi y menos lleno de suspense que la serie original, y el personaje excéntrico de Elsbeth Tascioni ha sido hecho actuar de una manera que solía llamarse estrafalaria, lo que significa que parece un poco fuera de lugar. Vi clips de sus primeras apariciones en The Good Wife, y la escritura era simplemente mucho mejor.

Elizabeth Fisher/CBS (credit: COURTESY OF YES) Era una abogada excéntrica pero brillante, descubriendo estafas de criminales y maquinaciones corruptas de políticos que nadie más podía ni siquiera imaginar. Desafortunadamente, en la nueva serie, parece no ser más inteligente que nadie más, y los detectives con los que trabaja parecen particularmente torpes. La serie está ambientada en Nueva York, donde Elsbeth parece encantar a todos vistiendo una corona de la Estatua de la Libertad de espuma. En contraste, cuando The Good Wife tuvo un episodio ambientado en la Gran Manzana, hubo una broma recurrente sobre cómo Elsbeth fue abordada por uno de esos personajes en Times Square vestidos como un personaje de dibujos animados, quien inexplicablemente la llama "judía sucia". Es fácil ver cuál versión de Nueva York es más divertida y verdadera.

Dicho esto, sigue siendo entretenido ver a Carrie Preston interpretar este personaje, cuyo superpoder, según la actriz en una reciente aparición en Stephen Colbert, es "ser subestimada". El elenco de apoyo cuenta con una gran cantidad de talento de la actual era dorada de la televisión, notablemente Wendell Pierce, que para muchos de nosotros siempre será Bunk de The Wire; interpreta a un capitán de policía aquí. El principal sospechoso en el episodio piloto, un arrogante profesor de teatro universitario, es interpretado por Stephen Moyer, quien fue Vampire Bill en True Blood. Aunque Elsbeth está lejos de ser perfecta, los fans de The Good Wife disfrutarán de ella y podemos esperar que la escritura se vuelva más inteligente a medida que avanza.

Hay tantas series de thriller elegantes en Netflix que es difícil hacer un seguimiento de ellas, especialmente porque la mayoría son tan olvidables. No estoy seguro de cuánto tiempo recordaré la serie Fool Me Once, pero verla es ciertamente placentero.

Basada en una novela de Harlan Coben, cuenta la historia de Maya Stern (Michelle Keegan, que interpretó a Tina en Coronation Street durante seis años), una piloto de combate cuya carrera se vio truncada por un escándalo cuando fue acusada de cometer un error que costó muchas vidas civiles inocentes. Al comenzar la serie, su esposo y hermana, que trabajaban juntos para una compañía farmacéutica, murieron en incidentes separados bajo circunstancias sospechosas.

Maya todavía está en la Fuerza Aérea Británica, pero es instructora de vuelo, tratando de criar a su hija pequeña y lidiar con su dolor. Sus suegros, especialmente su imponente suegra psiquiatra de clase alta (Joanna Lumley de Absolutamente Fabulosos), no son muy solidarios, por decirlo suavemente. Pero Maya sigue adelante hasta que ve a su difunto esposo, muy vivo, en las imágenes de la cámara de la niñera. Esto no es un spoiler; está en la descripción del programa.

Como suele ser el caso en un programa como este, todos son sospechosos, y hay dos detectives perseverantes en el caso: Sami Kierce (Adeel Akhtar, que estuvo en el drama de opuestos que se atraen Ali & Ava), un alcohólico en recuperación que está a punto de casarse con su novia embarazada, y Marty McGreggor (Dino Fetscher), que es molestoamente joven y entusiasta. Algo sobre la dinámica entre los dos detectives y el nombre de la heroína me dieron la sensación de que el libro estaba ambientado en Nueva York en lugar del Reino Unido, y resulta que sí lo estaba. Sin embargo, la historia se transfiere de manera bastante fluida. Es una de esas series donde hay un giro cada 20 minutos, y es realmente divertido adivinar quién puede y quién no puede ser confiable.

'Histéricamente divertido'

También tiene un elenco atractivo. Estoy tan acostumbrada a que Joanna Lumley sea histéricamente divertida en AbFab, pero es bastante buena como la suegra del infierno. Es la primera serie de Netflix en mucho tiempo que disfruté tanto que me tomé el tiempo de verla de un tirón, lo cual dice mucho.