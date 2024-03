Partido de Saar-Gantz se divide - aquí están los ganadores y perdedores

El contenido del anuncio del presidente de New Hope, MK Gideon Sa'ar, el martes por la noche de que su partido se separará del partido de Unidad Nacional de MK Benny Gantz no fue una sorpresa, pero el momento fue algo inesperado.

La mayoría de los analistas políticos e incluso miembros de la propia Unidad Nacional creían que era cuestión de tiempo, ya que la guerra en curso contra Hamas exacerbó las diferencias entre los dos líderes en cuestiones de seguridad nacional y diplomacia: Sa'ar se opone a un estado palestino y quiere aumentar el alcance de las operaciones de Israel en Gaza, mientras que Gantz no descarta la solución de dos estados y no está tan ansioso por aumentar el alcance de la guerra.

A continuación, se presentan algunas ideas iniciales sobre el impacto de la decisión de Sa'ar:

1. El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene un nuevo salvavidas, al menos a corto plazo. Sa'ar se opone a ir a elecciones durante la guerra, y aunque el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, abandone el gobierno y saque sus seis escaños de la coalición, Netanyahu seguirá teniendo una mayoría de 62 MK sin Gantz. Esto significa que cuando Gantz decidió abandonar la Unidad Nacional, el gobierno puede seguir sobreviviendo.

2. Dicho esto, la decisión de Sa'ar inyectó un impulso de energía en la escena política nacional y probablemente llevará a otros nuevos grupos políticos, como reservistas, grupos de protesta y otros, a aumentar su presencia pública también.

Likud MK Gideon Sa'ar habla en la Conferencia Diplomática de The Jerusalem Post;El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu encabeza la reunión semanal del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, 24 de noviembre de 2019. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST/ SEBASTIAN SCHEINER/POOL VIA REUTERS)

Mientras tanto, Netanyahu recibió un salvavidas a corto plazo, la energía política ahora está en un nuevo nivel y es probable que la presión pública para celebrar elecciones aumente.

Nueva columna para New Hope en encuestas electorales

3. Las encuestas ahora incluirán una columna separada para Nueva Esperanza, y el rendimiento constante de Gantz de casi 40 escaños en las encuestas probablemente disminuirá a menos de 35 y eventualmente menos si Sa'ar logra restar votos al partido centrista de Gantz.

4. La carrera está en marcha ahora para otras figuras de derecha, incluido el ex primer ministro Naftali Bennett, la ex ministra del Interior y de Justicia Ayelet Shaked, el ex ministro de Comunicaciones Yoaz Hendel y el ex jefe del Mossad Yossi Cohen, para arrojar su sombrero en el ring político.

Es de esperar que Sa'ar comience de inmediato a recopilar respaldos de tantas figuras prominentes de derecha como sea posible para crear hechos sobre el terreno y posicionarse como la opción política líder entre Gantz y Netanyahu.