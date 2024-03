Músico Israelí en Berlín, Bar Zemach, toca el shofar en última actuación

Los judíos han estado tocando el shofar durante milenios. Esto ha tenido lugar predominantemente dentro del contexto de ritual religioso, principalmente en la sinagoga en Rosh Hashaná, y como el final de Iom Kipur. Y, aunque el cuerno de carnero ha aparecido en varios conciertos de jazz a lo largo de los años, ha sido visto escasamente en ámbitos clásicos.

Bar Zemach está buscando abordar esa baja presencia actual en su ámbito musical. El músico israelí en la veintena con base en Berlín ha añadido el shofar a su repertorio y está convirtiéndolo en un instrumento orquestal clásico legítimo.

Zemach claramente tiene la intención de dejar su huella en el escenario clásico global y está dispuesto a poner el esfuerzo necesario para lograrlo. Ya siendo un reconocido músico orquestal y solista en el cuerno francés, hace unos años añadió el shofar a su arsenal musical y está decidido a hacer su camino hacia el ámbito clásico convencional.

Pagó sus cuotas en su primer instrumento elegido, uno de los más difíciles de dominar, antes de liberar algunas de sus horas diurnas para su nuevo instrumento de viento. "Realmente me puse serio con el corno francés alrededor de los 19-20 años, cuando toqué en la orquesta de la Ópera Estatal de Berlín", explica Zemach.

Eso le permitió acercarse a uno de los nombres más grandes de todo el ámbito de la música clásica. "Daniel Barenboim era el director. Estuve allí durante un año y medio. Así es como llegué a conocer a Barenboim". Eso también llevó a otro puerto profesional para el joven. Se unió a la Orquesta del Diván Oriente-Occidente fundada por Barenboim y el académico palestino-estadounidense Edward Said, dijo, "y luego hice una audición para, y fui aceptado por, la Orquesta Sinfónica de Dusseldorf. Fue un camino bastante largo".

SONAR EL shofar es una expresión de fe y confianza. (credit: David Cohen/Flash90)

Mientras avanzaba ágilmente en su camino profesional en primera línea, Zemach siempre encontraba tiempo para el shofar. "Eso siempre ha estado en segundo plano, desde que tenía 18 años", afirma. "No esperaba que las cosas funcionaran tan bien con eso, pero gracias a la gente a mi alrededor y a las personas con las que he construido relaciones, he logrado llegar a un punto en el que, el próximo año, actuaré en el estreno de una obra para shofar y orquesta. Seré el solista tocando con la Orquesta Filarmónica de Berlín".

Elevando al instrumento no convencional

Elevar a un instrumento étnico no convencional a la aceptación oficial de facto de su lugar legítimo en el sector de la música clásica no es tarea fácil para nadie, y mucho menos para uno de los miembros más jóvenes. "Este es un evento profesional", dice Zemach. "No es solo tocar unas pocas notas. Puedo tocar completamente cromáticamente en él".

Eso fue un gesto en dirección a la extraña aventura de la música clásica que incorpora el shofar, en un papel melódico limitado. Por ejemplo, la compositora judía estadounidense Meira Warshauer ha incluido el shofar en algunas de sus partituras como Tekeeyah, Concierto para Shofar, Trombón y Orquesta. Pero, como insinúa Zemach, los sonidos que el músico de la orquesta hacía en el shofar eran similares a los que se escuchan en la sinagoga. "Puedo tocar completamente cromáticamente en el shofar, eso es algo nuevo. Puedo tocar muy suavemente, todas las notas. Practico con él todos los días".

Zemach parece estar aprovechando todas las oportunidades posibles para sacar el shofar a la luz. Recientemente tocó en un tributo al aclamado clarinetista klezmer de 87 años, Giora Feidman. Y hay planes de grabar un álbum completo de piezas cortas escritas para el shofar.

Pero, por ahora, Zemach tiene la vista puesta en un proyecto más significativo, que debería contribuir en gran medida a afianzar el lugar del shofar como un miembro legítimo del ámbito de la música clásica occidental. Está recibiendo una sólida ayuda de un colega israelí en esta empresa. "El compositor del concierto para shofar con el que tocaré con la [Orquesta] Filarmónica [de Berlín] es Amir Shpilman." Cuando hablamos, Zemach estaba a punto de ir a Nueva York, donde reside Shpilman, para un período intensivo de trabajo en el concierto en desarrollo.

Zemach tuvo un comienzo temprano en su vida artística, adecuadamente reforzado por un sólido bagaje genético. Su padre Nir se gana la vida como trompetista principal de la Orquesta de la Ópera de Israel, y su madre Tali era flautista profesional antes de dedicarse a prácticas médicas alternativas.

Pero, ¿cómo es que Zemach comenzó con el corno francés, uno de los instrumentos más formidables de toda la música clásica? "Había este viejo corno en la pared, y mi papá lo bajaba y me dejaba soplar en él", recuerda. El niño mostraba promesa desde el principio. "Cuando tenía dos años, podía hacer un sonido medio decente con el corno francés", se ríe.

También mostraba promesa en vocalización y tuvo algunas apariciones en la infancia, a la edad de 10 años, en el programa de televisión de realidad juvenil Music School. También hubo algo de tocar marfil en las etapas iniciales de su despertar musical. "Tuve una infancia muy especial", señala Zemach. "Hubo más piano que trompa francesa al principio, entre los 7 y los 13 años. Tocaba canciones con mis padres. Y me divertí en el programa de televisión, fui una celebridad de la tele", se ríe. "Realmente me gustaba cantar". Suena como una entrada bastante agradable al mundo de la música.

Los asuntos de la trompa francesa tomaron un giro más serio cuando, a la edad de 14 años, Zemach se unió a la Escuela de Arte Thelma Yellin en Givatayim. Todo salió muy bien y el adolescente recibió una beca de la Fundación Sharett (Fundación Cultural América-Israel), que proporciona apoyo financiero a artistas emergentes.

Ese fue el punto de inflexión para el joven intérprete de trompa, al igual que la compañía que mantuvo en la escuela secundaria. "Todos estábamos decididos a triunfar en el escenario global de la música clásica", sonríe. "Uno de mis compañeros de clase se convirtió en un pianista internacional, otro tocaba oboe en la mejor orquesta de Alemania. Decidimos que, después de graduarnos de la escuela secundaria, nos convertiríamos en estrellas".

Eso podría haber sido dicho en tono de broma, pero, juzgando por el progreso de Zemach hasta la fecha, él y el shofar, sin duda, abrirán paso hacia el frente de los escenarios más deslumbrantes del mundo. Y, sin duda, pronto otros conjuntos seguirán el ejemplo de la Filarmónica de Berlín. Estén atentos.