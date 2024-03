Tensiones entre EE.UU. e Israel por factores políticos internos

"La lucha entre nuestros gobiernos es innecesaria, está destinada a la política interna", dijo el líder de la oposición Yair Lapid el lunes en un discurso en video a una conferencia de AIPAC en Washington.

“Tenemos gente aquí, en los niveles más altos, que piensa erróneamente que les ayudará con su base política”, agregó.

Hablando desde Israel, el "aquí" al que se refirió Lapid era Jerusalén, lo que significa que hay personas en el más alto nivel del gobierno israelí que se están beneficiando de la actual ronda de tensión entre Washington y Jerusalén para obtener beneficios políticos. En primer lugar: el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Y tiene razón.

Tensiones convirtiéndose en capital político

Netanyahu está utilizando el reciente enfrentamiento con el presidente de EE.UU., Joe Biden, para anotar puntos políticos y consolidar su base de apoyo. Esto le da un mensaje para las próximas elecciones, sea cuando sea que estas se celebren, ya que casi todas las encuestas indican que enfrentará una avalancha de indignación por el incidente del 7 de octubre. Su mensaje: “A pesar de lo que sucedió el 7 de octubre, puedo resistir la presión mundial, incluso la presión de nuestro aliado más querido e importante, Estados Unidos”.

Pero Netanyahu no es el único socio en este baile "usando la lucha entre nuestros gobiernos" como lo dijo Lapid, con fines políticos. También lo es Biden.

No hay duda de que el tono de Biden hacia Israel ha cambiado significativamente desde esas primeras semanas después del 7 de octubre, cuando estableció un nuevo estándar de apoyo por parte de un presidente estadounidense para Israel y el pueblo judío durante un momento de crisis. En el proceso, se ganó la apreciación y el afecto de la gran mayoría de los israelíes, muchos de los cuales quedaron francamente sorprendidos por la profundidad y sinceridad de ese apoyo.

En ese momento se comprometió a brindar a Israel todo el apoyo militar que necesitara para derrotar a Hamás, cuya sed de sangre y brutalidad comparó con la del ISIS. El 10 de octubre dijo: "Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar de sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque".

En ese entonces dudaba de los números de víctimas que salían del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, diciendo el 26 de octubre - cuando este número alcanzaba alrededor de 7,000 palestinos muertos - que no tenía "confianza" en esas cifras de víctimas.

El cambio de tono de Biden

Cinco meses después, mientras las aterradoras imágenes de Israel el 7 de octubre fueron reemplazadas por imágenes inquietantes de Gaza, su tono ha cambiado. Ha cambiado tanto que el martes, Politico citó a cuatro funcionarios estadounidenses anónimos diciendo que Biden considerará condicionar la ayuda militar a Israel si sigue adelante con los planes de moverse a Rafah.

Esto contrasta fuertemente con su postura anterior hace cinco meses, cuando dijo que EE.UU. se aseguraría de que Israel tenga lo que necesita para responder a la masacre de Hamás.

Y mientras antes dudaba de las cifras de víctimas en Gaza, en su discurso del Estado de la Unión el jueves por la noche mencionó la cifra de 30,000 que ahora está circulando por Hamás como si fuera una verdad indiscutible, sin hacer distinción entre los terroristas de Hamás muertos, una cifra que Israel estima en 13,000, y el resto.

Obviamente, este cambio tiene que ver con la duración de los combates y el sufrimiento dentro de Gaza. Todos se dieron cuenta de que el apoyo y la empatía que mostró por Israel en su visita aquí el 18 de octubre se irían reduciendo gradualmente a medida que la guerra se prolongara y el sufrimiento aumentara.

Pero esa no es la única razón por la que el tono ha cambiado. Biden no es menos un animal político que Netanyahu, y su cambio de tono tiene que ver con ayudar a su base política, como dijo Lapid de Netanyahu.

Ingresa a la campaña de reelección de Biden

Biden está en un aprieto. Para vencer a Donald Trump en noviembre, necesita que los jóvenes y progresistas no solo acudan a votar por él, sino también que hagan campaña por él; que traigan la misma energía a la próxima campaña como lo hicieron en 2020.

Pero ese entusiasmo y emoción simplemente no están presentes esta vez. Si bien esto no se debe solo a la guerra en Gaza, incluso si no hubiera guerra, es difícil pensar que una candidatura de Biden emocionaría a los demócratas en el mismo grado que la última vez, la situación en Gaza sin duda no está ayudando.

Manifestantes protestan por un alto el fuego en Gaza frente a un local del sindicato UAW durante una visita del presidente de EE.UU. Joe Biden en Warren, Michigan, EE.UU. 1 de febrero de 2024. (credit: REBECCA COOK/REUTERS)

Así que Biden está cambiando su tono. Pero tiene que tener cuidado, no vaya a ser que alienar a esa parte no insignificante del público estadounidense que sigue siendo fuertemente pro-Israel. No va a ayudar a Biden en noviembre si, como resultado de un cambio de política sobre Israel, puede ganar Michigan, con su gran población musulmana, pero pierde Pensilvania, Arizona y Nevada, con votantes judíos y pro-Israel significativos, en el proceso. Él necesita mantener a los partidarios progresistas y pro-Israel al mismo tiempo.

Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Una forma es tratar de separar a Israel de su gobierno; convertir a Netanyahu en el hombre del saco, cargando en su contra para apaciguar a los progresistas, mientras al mismo tiempo –para no alienar a la multitud pro-Israel– diciendo que él no representa al pueblo israelí.

Escucha a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, durante una entrevista con CBS el viernes: “Creo que es importante para nosotros distinguir, o al menos no confundir, al gobierno israelí con el pueblo israelí”, dijo.

El sábado por la noche, Biden parecía estar leyendo del mismo guion e intentando crear una separación entre el gobierno de Netanyahu y el pueblo israelí, acusándolo en una entrevista con MSNBC de “perjudicar a Israel más de lo que ayudar a Israel”.

Pero esta estrategia se basa en ilusiones, con la administración de Biden interpretando erróneamente la antipatía israelí hacia el actual gobierno de Netanyahu –algo confirmado en las encuestas– como una antipatía hacia la política gubernamental respecto a Hamás, la guerra, Rafah y un estado palestino, algo que no se refleja en las encuestas.

Preguntas sobre si Israel operará en Rafah

El principal punto de discordia entre Jerusalén y Washington en este momento es sobre Rafah, con Estados Unidos advirtiendo a Israel contra una incursión terrestre allí para acabar con los batallones restantes de Hamás, debido al temor de una catástrofe humanitaria, y Netanyahu afirmando que Israel tendrá que entrar en Rafah, ya que solo yendo a Rafah puede Israel acabar efectivamente con Hamás como una amenaza militar.

La idea de que esto es una postura estrecha solo sostenida por Netanyahu y su gobierno, y que el público israelí no está de acuerdo, es errónea. Una encuesta del Instituto de Democracia de Israel el domingo encontró que la mayoría de los israelíes (64.5%), e incluso una gran mayoría de los judíos israelíes (74%), creen que Israel debe entrar en Rafah, incluyendo incluso el 30% de aquellos que se identifican como de izquierda.

Los israelíes pueden no gustarles Netanyahu, pero no necesariamente se oponen a algunas de sus políticas, tanto su intención de ir a Rafah como su oposición a un estado palestino.

Netanyahu, en una entrevista el lunes en Fox, respondió al reciente comentario de Biden sobre establecer una línea roja para Israel en Rafah y tener una "reunión para reconciliarse", diciendo, no sin mérito, que "la abrumadora mayoría de los israelíes apoya mis políticas de que tenemos que erradicar a Hamás como una organización terrorista y de gobierno, que tenemos que recuperar a nuestros rehenes y asegurarnos de que Gaza ya no represente una amenaza para nosotros".

Netanyahu también señaló que recientemente el Knesset votó 90-9 respaldando su oposición a cualquier reconocimiento unilateral de un estado palestino.

"Así que, cuando la gente dice que tenemos que hablar con Netanyahu porque está frenando esta maravillosa perspectiva de paz con un Estado palestino, no tienen un problema conmigo, tienen un problema con todo el pueblo de Israel", dijo. "Están unidos como nunca antes en la lucha por destruir a Hamás y asegurarse de que no tengamos un estado terrorista palestino como el que teníamos en Gaza que pudiera amenazar al Estado de Israel".

Netanyahu aquí está representando correctamente la opinión pública, aunque esto no debería verse como un apoyo a Netanyahu en sí mismo ni como un deseo de verlo continuar como primer ministro.

O, para usar el lenguaje de Harris, Estados Unidos no debería confundir la antipatía que gran parte del público siente hacia Netanyahu con un rechazo a sus posturas sobre la necesidad de destruir a Hamás, entrar en Rafah y oponerse a un estado palestino. Estas son políticas que probablemente se seguirían en este momento si el jefe del Partido de la Unidad Nacional, Benny Gantz, o incluso Lapid estuvieran en el poder.