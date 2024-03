Los reservistas que regresaron

Hace poco más de 100 días, el mundo judío entero tembló hasta lo más profundo.

Se puede decir con seguridad que casi cada persona judía en la tierra cambió en ese devastador sábado mientras veíamos, en vivo y en tiempo real, a terroristas de Hamas infiltrarse en nuestras comunidades, asesinar alrededor de 1,300 personas, desfilar los cadáveres de nuestros seres queridos por las calles de Gaza, violar y violar en grupo a nuestras mujeres, torturar israelíes frente a sus familias, quemarlos y mutilarlos y secuestrar a unas 260 personas de todo el mundo para mantenerlas como rehenes.

Fue nada menos que un Holocausto, tal vez no en tamaño pero definitivamente en naturaleza.

En casi todas las guerras, los civiles harán todo lo posible por escapar, y aunque ese fue el caso para muchos residentes en Israel, una abrumadora cantidad de 331,000 israelíes en el extranjero esperaban durante horas en espera para abordar aviones y regresar a casa en Israel.

En un caso, incluso la aerolínea El Al de Israel permitió que mochileros israelíes que viajaban desde Tailandia durmieran en el suelo del avión mientras se apresuraban a regresar a casa para cumplir con el deber de reserva. ¿Qué otro país tiene a sus ciudadanos y reservistas regresando tan rápidamente durante una guerra sin precedentes?

Parece que para la mayoría de los judíos, las palabras de Golda Meir son ciertas: "No tenemos ningún otro lugar al que ir".

Soldados israelíes en el avión de rescate camino de Israel (credit: Aviram Hasson for Keren Hayesod)

Ya en el aeropuerto, a punto de abordar otro vuelo

De hecho, como pueblo judío, sin Israel, no tenemos nada. Esta idea es fundamental para muchos judíos que no crecieron en Israel o ya no viven allí. Aunque no se esperaba que regresaran después del 7 de octubre, entendieron que tenían la responsabilidad de hacerlo, no solo por Israel, sino por los judíos en todas partes.

Sam es uno de esos reservistas, actualmente estacionado en la frontera norte de Israel con Líbano.

Sam creció en Europa y fue criado por padres estadounidenses. Fue reclutado en las FDI en 2016 y sirvió como soldado solitario durante tres años en una unidad de reconocimiento de tanques, pero ha estado viviendo en Los Ángeles durante los últimos tres años.

El 7 de octubre, Sam estaba visitando a su madre en Londres y estaba a punto de abordar el avión de regreso a Los Ángeles cuando escuchó la noticia en el aeropuerto.

"Vi las noticias y no abordé el vuelo [a Los Ángeles]; en cambio, tomé un vuelo a Israel".

Aunque no tenía un plan o entendimiento de lo que iba a suceder, Sam estaba listo para regresar a Israel.

"Nadie había sido llamado aún a la reserva, pero estaba claro que algo grande iba a suceder. Para mí, el factor motivador era la solidaridad con mis amigos que prestaban servicio en el ejército, sabiendo que son responsables de mantener segura al país, y yo también me sentía responsable".

Una decisión tomada años atrás, para un momento como este

Jake Goldson creció en Estados Unidos y vive en St. Louis, Missouri. Llegó a Israel después de la universidad y fue reclutado en las FDI al final de 2015 en la Brigada "Nahal". Para Jake, servir en las FDI era esencial para ser parte de la sociedad israelí. Había regresado a Estados Unidos durante la pandemia, cuando la industria turística de Israel se paralizó, pero estaba visitando el 7 de octubre de 2023, por las festividades de Sucot, con su prometida.

"Estaba en un Airbnb con mi entonces prometida en Jerusalén cuando sucedió, y luego me comuniqué de inmediato con el equipo y vi que nos estaban llamando".

"Jake se había preparado para que su prometida Morgan, ahora su esposa, regresara a los EE. UU. - y se unió a su antigua unidad estacionada en el norte con Líbano.

Cuando le pregunté a Jake qué lo llevó a quedarse y servir en Israel en lugar de regresar a los EE. UU. con su ahora esposa, Jake respondió: 'Fue una decisión que tomé desde que salí del ejército, que si algo sucedía, yo siempre estaría allí'.

Si bien Jake y Morgan no tenían idea de cuánto duraría esta guerra, a los dos les preocupaba cómo podrían verse desde diferentes lados del mundo. Decidieron hacer una de las cosas más significativas para demostrar que la vida y el amor continúan en Israel después de tal tragedia y decidieron casarse mientras Jake todavía estaba en servicio de reserva. El ejército y muchos voluntarios organizaron una pequeña boda para Jake y Morgan en Ramat HaGolan.

'Fue realmente especial. Fue como nada que pudiéramos haber imaginado, y estábamos tan felices de que resultara de esa manera', dice Jake.

"Quería unirme a mi unidad para hacer mi parte"

URI es un israelí que creció en Israel pero se mudó a Boston, Massachusetts, con su esposa, quien está completando un post-doctorado, y sus tres hijos. Después de que su familia escuchó lo que sucedió el 7 de octubre, decidió que aunque no estaba obligado a regresar, se uniría a su antigua unidad para servir como reservista. Reservó un vuelo inmediato y se unió a su unidad al día siguiente.

“Todos los judíos e israelíes con los que hablé en los Estados Unidos y con los que trabajo sintieron que tenían que hacer algo y que no podían quedarse sin hacer nada al escuchar lo que está sucediendo en Israel”.

Uri continuó, “Me pregunté qué podía hacer. Y aunque no tenía que hacerlo, sentí que quería unirme a mi unidad para hacer mi parte en esta horrible situación”. Uri ahora está estacionado en el norte y respondiendo al fuego de Hezbolá.

Aunque provienen de antecedentes completamente diferentes, estos tres hombres, al igual que muchos otros que viven en Israel y fuera de él, tuvieron que detener por completo sus vidas el 7 de octubre, sacrificar tiempo con sus familias y poner en pausa sus carreras o estudios para luchar en una guerra en nombre de su estado-nación. Si bien personas como Sam, Jake y Uri ya no viven físicamente en Israel, entendieron que esta era una lucha histórica para el pueblo judío en su conjunto.

Les pregunté sobre cualquier lección clave como reservistas y qué resultados quieren ver para Israel y el pueblo judío después de esta guerra.

"¡Mantenga esta unidad! Tenemos todo tipo de personas en nuestra unidad, religiosas, no religiosas, de izquierda, de derecha, todo tipo de personas, y nos hemos unido. Espero que esta unidad y el espíritu de los reservistas se reflejen afuera", dice Uri.

Ya estés directamente conectado con los israelíes o no, como persona judía, tu destino está conectado con Israel. Es nuestro hogar, nos guste o no. No hacer nada no es una opción cuando tienes enemigos en todos lados que quieren cometer genocidio en todas partes", dice Sam.

Lo que me inspira de ellos es que demuestran que el antisemitismo en esta escala ya no quedará sin respuesta.

Los terroristas de Hamas llevaron a cabo un ataque de estilo nazi el 7 de octubre. Mientras que Israel ha luchado en guerras y operaciones, esta es la primera vez en la historia moderna que el mundo judío ha tomado una postura y se ha negado a quedarse de brazos cruzados mientras terroristas genocidas intentaban hacer lo que Hitler pretendía. Israel no tiene un ejército solo para sus ciudadanos; es un ejército para el pueblo judío en todo el mundo.

La escritora es una activista de redes sociales con más de 10 años de experiencia trabajando en causas israelíes y judías y ONG basadas en causas. Es cofundadora y directora de operaciones de Social Lite Creative, una firma de marketing digital especializada en geopolítica.