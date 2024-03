Conoce al hombre detrás de la película: David Volach en su nueva película

Muchos de nosotros tenemos un amigo que parece ser -y puede que lo sea- la persona más brillante del mundo, pero nunca logra arreglárselas, personal o profesionalmente. Puede venir a nosotros en busca de un préstamo, o un hombro en el que llorar, y contarnos lo que haría si tan solo el mundo le dejara.

La nueva película de David Volach, 'Daniel Auerbach', que se estrenó la semana pasada en los cines de Israel, trata sobre una persona así, solo que el personaje principal es un tipo que se arregló hace unos 17 años, hizo una película exitosa y ha estado intentando hacer otra desde entonces.

Lo cual es exactamente lo que hizo Volach.

En 2007, hizo una película inspirada en su trasfondo jaredí llamada 'Mi padre, mi señor', protagonizada por Assi Dayan como un rabino ultraortodoxo que lleva a su familia de vacaciones de verano que termina en tragedia. La película altamente poética encantó a las audiencias de todo el mundo y ganó una serie de premios, entre ellos el Premio a la Mejor Película Narrativa en el Festival de Cine de Tribeca.

Desde entonces, como su alter ego en su nueva película, ha estado tratando de hacer otra película, y el resultado es Daniel Auerbach, que él escribió y dirigió, y en la que, para darle un toque autobiográfico, también actúa. La película ganó el Premio Haggiag a la Mejor Película Israelí en el Festival de Cine de Jerusalén el verano pasado.

Trata sobre varios días caóticos en la vida de Auerbach, durante los cuales camina por el apartamento de Tel Aviv del que está a punto de ser desalojado; tienes la sensación de que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en situaciones como esta, hablando consigo mismo mientras intenta escribir y haciendo observaciones perspicaces y citables sobre todo lo que aflige a Israel hoy en día.

DAVID VOLACH: Mi película está construida como autobiografía - esa es la intención (credit: NIR PEKIN)

También recuerda a su yo más joven, cuando todavía era estudiante de yeshivá (Yoav Bavly) y luego cuando estaba en el proceso de dejar la vida religiosa y cuando encontró el amor con una joven mujer pero realmente no sabía cómo hacer que funcionara con ella (los dos jóvenes son interpretados por la pareja de la vida real, Lihi Kornowski y Roy Nik).

Mientras Auerbach divaga, intenta descubrir cómo incluir estos recuerdos en su guion. Evita a su casero y al sufrido productor de cine que todavía está esperando, aunque ya no con tanta paciencia, a que termine su último guion. Para seguir manteniendo esa vibra autobiográfica, el productor es interpretado por Eyal Shiray, uno de los productores de Daniel Auerbach y My Father My Lord.

Auerbach también se embarca en una vertiginosa relación romántica y sexual con una agente inmobiliaria (Gloria Bess, quien interpretó a Sivan en la serie de televisión Asfur), a quien termina tratando de manera desconsiderada, lo que parece revelar otra verdad sobre el tipo de genio autodestructivo que Volach representa aquí.

Pero aunque haya momentos en los que te avergüences del comportamiento de Auerbach o desees que aproveche mejor su talento, tiene un encanto e inteligencia innegables, al igual que gran parte de la película, incluso si en ocasiones puede resultar tan frustrante como pasar tiempo con ese amigo que parece no poder ponerse en orden.

Al conocer a Volach en Jerusalén, la ciudad de la que se mudó a Tel Aviv hace años, en una proyección previa en el Teatro Lev Smadar, estaba consumido por esa ansiedad moderna común: intentar acostumbrarse a un nuevo teléfono celular, y se disculpó si parecía distraído al principio. "Me siento desconectado, es enloquecedor", dijo, proyectando el encanto autodepreciativo pero no la desaliñada apariencia de su encarnación en pantalla.

¿Era raro para él aventurarse de regreso a Jerusalén, donde creció como el octavo hijo en una familia de 20 niños en el barrio de Makor Baruch y luego cerca de la calle Bar-Ilan? "No, estoy aquí todo el tiempo, siempre hay una boda familiar u otra ocasión", dijo el cineasta. Aunque hubo años en los que estuvo desconectado de su familia después de volverse secular, el tiempo ha sanado gran parte de esta brecha. "Hace unos 30 años, cuando me fui, no estábamos en contacto durante unos años, pero ahora sí".

No es todos los días que te encuentras con alguien que tiene 19 hermanos, así que le pregunté cómo fue su vida creciendo. Habló con cariño de su familia. "Mi madre es la persona más paciente", dijo, señalando que su hogar era armonioso. "Tengo amigos hoy en día que tienen uno o dos hijos y los está sofocando. Con mi madre, las cosas iban sin problemas".

El don de Volach para la argumentación y para hacer preguntas incisivas se muestra mucho en la película, y le pregunté cómo fue para él cuando estudió en una yeshivá. "Era un buen estudiante", dijo: "cuando las cosas me interesaban". El método havruta de estudio de la yeshivá, donde los estudiantes trabajan en parejas, leen un pasaje corto y discuten sobre él, le gustaba. "Es una excelente manera de llegar al fondo de las cosas, hablar con otra persona. Tengo TDAH y funcionó para mí".

Pero obviamente sintió una atracción por la vida secular, devorando filosofía y literatura secular y gradualmente se interesó en el cine, viendo fragmentos de películas en televisores de tiendas. "Al principio, solo buscábamos ver mujeres sexys, mujeres que no llevaban demasiada ropa", dijo.

Los espectáculos que veía en la televisión lo intrigaban, y fue solo a ver una película de acción por su cuenta, de la que no recuerda mucho: "Me senté en la primera fila. Pensé 'esos son los buenos asientos, ¿por qué no hay nadie sentado allí?'. Así que realmente no pude ver nada".

Después de eso, se enteró de que habría una proyección de la clásica película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, en el Museo de Israel. "Estaba emocionado: pensé, Tiempos Modernos, será muy sexy", y no estaba en absoluto preparado para una comedia en blanco y negro apta para todos los públicos sobre la industrialización. "Fue decepcionante".

Finalmente, decidió estudiar cine con Arik Kaplun, el director de la película Amigos de Yana, una comedia dramática sobre una joven rusa en Tel Aviv durante la primera Guerra del Golfo. "Fue duro conmigo; me decía todo lo que había hecho mal", recordó, pero, al igual que con su familia, hablaba de su maestro con gran cariño, más de lo que podrías esperar de la persona centrada en sí misma que proyecta en la pantalla.

La chispa para su primera película

Su primera idea para una película fue el guion que eventualmente se convirtió en Daniel Auerbach. "Mi Padre Mi Señor llegó después, cuando me quedé atascado en la primera". A pesar del éxito de estas dos películas, su único otro crédito cinematográfico es un cortometraje de cinco minutos llamado Donkeys in the Holyland (que se puede ver en YouTube).

Como cualquier otro director cuya película está a punto de ser estrenada, se preguntaba cómo reaccionaría la audiencia de la proyección y se preocupaba por los rezagados, a quienes sentía que se perderían el punto. Justo antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, le hice la pregunta clave para cualquier persona que intentara desentrañar el enigma David Volach/Daniel Auerbach: Después de ver esta película autobiográfica, ¿realmente sé quién es él?

"Es una buena pregunta", respondió. "Sí y no. Cuando era joven, solía ver las películas de Woody Allen y pensaba que sabía quién era... es bajo y divertido. Luego crecí y me di cuenta de que si alguna vez lo conociera y llegara con todas mis expectativas del pequeño tipo gracioso de las películas, ese no sería el tipo con el que me encontraría", dijo Volach.

"Cuando ves a un actor, crees que lo conoces. No importa lo que interpretes. Si interpretas a Napoleón, llevas tus manos, tu voz, tus ojos. Si lloras, lloras a tu manera, no como llora Napoleón", enfatizó. "Como actor cuentas más que como creador... Pero además de la actuación, es complicado decir que me conoces", dijo el cineasta.

Puedes tomar una escena y decir que odias al héroe, pero luego cambias una cosa y piensas que lo amas, dijo Volach. "Es problemático... Mi película está construida como una autobiografía, esa es la intención". Pero la película es muy conceptual. "Con una película conceptual, no puedes ir corriendo tras la realidad".