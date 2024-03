'Trump odia a Bibi': Ex embajador dice que no hay candidato pro-Israel en EE.UU

"Los estadounidenses creen que esta es una guerra por [el primer ministro Benjamin Netanyahu] y no por el Estado de Israel," explicó el ex embajador de Israel en Washington, el Dr. Michael Oren, en una entrevista con Radio North 104.5FM.

Oren agregó: "Esta es una guerra por nuestra existencia de todo nuestro pueblo. Nadie está exigiendo un alto el fuego, que es lo que quieren los estadounidenses, no quieren que las FDI entren en Rafah. Esto es comprensible porque hay elecciones allí, por lo que hay mucha oposición."

El ex embajador también se refirió al escenario de la cesación de la ayuda militar y el suministro de armas a Israel: "Lucharemos con palos y piedras. Podemos llevarnos mejor con los estadounidenses, pero no es que no tengamos opciones. Fue un shock en EE.UU. [que criticáramos las acciones de EE.UU.] porque cualquiera que critique a [el presidente de EE.UU. Joe] Biden, incluso si es respetable, es considerado un partidario de [Donald] Trump."

Trump también odia a Netanyahu y no le perdona por felicitar a Biden cuando fue elegido. También nos critica. No hay una opción proisraelí aquí. No sé, y él tampoco sabe, cuál será su política.

En cuanto a Biden, Oren dijo: "Realmente, comparado con otras personas, no hay mucho malo que decir sobre él, paga un precio por ayudarnos. Se tomaron decisiones para imponernos un alto el fuego y Biden lo vetó, nos salvó".

En cuanto a las relaciones públicas de Israel en el mundo, Oren explicó: "Hay mucho fracaso. No invertimos en ello y no lo vemos como un campo de batalla en la guerra, pero lo es".

Oren: Estados Unidos cree que hay un Estado del Líbano, Israel cree que hay un Estado de Hezbolá

Michael Oren (credit: JERUSALEM POST, Mark Israel Salem)

Al final de la entrevista, se refirió a la visita del ministro de Defensa Yoav Gallant a Washington: "Hablarán sobre municiones, esto ocurre en medio de una escasez global de municiones debido a la guerra en Ucrania.

"En segundo lugar, hablarán sobre el frente norte. Si no es posible forzar a Hezbolá a retirarse, entonces ¿qué tipo de zona de amortiguamiento habrá entre nosotros y Hezbolá? Los estadounidenses creen en el Estado del Líbano y en que hay un ejército allí, pero para nosotros no hay distinción. Creemos que hay un Estado de Hezbolá allí".