Terrorista apuñala a dos personas en estación central de Beersheba y es abatido por soldado

Un terrorista apuñaló a dos personas en la estación central de Beersheba y fue neutralizado por un soldado presente en la escena, según las FDI.

Los paramédicos de Magen David Adom (MDA) brindaron tratamiento médico al hombre de 20 años con una herida de puñal en condición moderada. Otro soldado de las FDI resultó levemente herido. Ambos fueron evacuados al Centro Médico Soroka en estado estable.

El terrorista, Naji Abu Farih, era un residente beduino de Rahat y conductor de autobús de muebles, según informes locales.

La documentación en la escena muestra al terrorista corriendo entre plataformas en la estación central, empuñando un cuchillo. Fue neutralizado en el lugar y llevado a un centro médico. Más tarde fue declarado muerto.

Video taken shortly after the terror attack at Beersheva bus station.[Source: Telegram/unknown] pic.twitter.com/5nP6EPiZ93