La preocupación por las relaciones entre EE.UU. e Israel es prematura

He pasado los últimos 20 años estudiando, enseñando y fortaleciendo la relación entre Estados Unidos e Israel. No estoy seguro de cuáles son las calificaciones necesarias para convertirse en un experto en el tema, pero me siento cómodo afirmando que tengo un conocimiento mejor que el de una persona común sobre el tema. Si hay algo que he aprendido, es que la relación entre Estados Unidos e Israel tiene sus altibajos, pero siempre supera los momentos difíciles.

Mucha gente no es consciente de lo inestable que ha sido históricamente la relación entre Estados Unidos e Israel. El presidente Harry S. Truman, quien famosamente rechazó casi todas las objeciones de sus asesores para reconocer el estado de Israel cuando declaró su independencia, y lo hizo solo 11 minutos después de que el primer ministro David Ben-Gurion anunciara el nuevo estado judío, también pasó meses presionando a Ben-Gurion y otros líderes sionistas para que pospusieran la declaración de independencia por dos años con la esperanza de que Estados Unidos pudiera negociar un acuerdo de paz entre judíos y árabes. Ben-Gurion declaró la independencia desafiando los deseos de Estados Unidos.

Después de que Israel entró en guerra con Egipto en 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower estaba tan enfurecido con Israel que amenazó al estado con la guerra si no retiraban sus fuerzas del territorio egipcio. Israel estaba ganando una guerra contra su enemigo principal, había liberado el Canal de Suez para su transporte, había fortalecido su relación con Inglaterra y su principal proveedor de armas era Francia.

Eisenhower arriesgó todos estos logros al amenazar con la fuerza militar contra Israel. Bajo la amenaza de guerra con Estados Unidos, el primer ministro Ben-Gurion cedió y retiró las fuerzas de Israel de Egipto.

Aunque el presidente John F. Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos en proporcionar a Israel apoyo financiero y militar estadounidense, hasta principios de la década de 1960 Francia era el principal apoyo de Israel. Kennedy también amenazó al estado por sus sospechas de que estaba construyendo un programa de armas nucleares. Kennedy amenazó al primer ministro Ben-Gurion para permitir que inspectores nucleares estadounidenses visitaran Israel y verificaran que no estaba desarrollando un arma nuclear. La desconfianza entre los dos hombres no hizo nada para fortalecer la relación entre Estados Unidos e Israel.

El entonces primer ministro David Ben-Gurion habla con el entonces presidente de EE.UU. Harry S. Truman durante una ceremonia de entrega de regalos en el Despacho Oval, mientras el entonces embajador en EE.UU. Abba Eban se encuentra entre ellos, en 1951. (credit: COURTESY HARRY S. TRUMAN LIBRARY & MUSEUM)

A medida que se desarrollaba la Guerra de los Seis Días y los enemigos de Israel lo rodeaban, Francia, el principal proveedor de armas de Israel, se negó a ayudar. El presidente Lyndon B. Johnson podría haber suministrado a Israel las armas que necesitaba, pero no hizo nada para ayudar. En ese momento, el futuro de Israel era incierto, y la ayuda estadounidense ante la generosa entrega de armas soviéticas a los vecinos árabes de Israel podría haber evitado la guerra. Johnson no ayudó a Israel en su hora de necesidad desesperada.

Fue el presidente Richard Nixon quien salvó a Israel de una amenaza existencial al transportar toneladas de suministros militares durante la Guerra de Yom Kippur, pero él era un antisemita que complicó enormemente la vida de la primera ministra Golda Meir. La relación conflictiva entre Estados Unidos e Israel durante la era Nixon-Kissinger está bien documentada.

El sucesor de Nixon, el presidente Gerald Ford, amenazó famosamente con reevaluar la relación entre EE.UU. e Israel después de sentir que el primer ministro Yitzhak Rabin estaba obstaculizando un acuerdo de paz con Egipto.

El presidente Jimmy Carter medió en el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Este fue posiblemente el acuerdo de paz más importante que Israel haya firmado. Al mismo tiempo, la relación entre Estados Unidos e Israel bajo Carter estaba lejos de ser fuerte y saludable. Aunque Carter luego afirmó que fue un error, el embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Donald F. McHenry, votó en contra de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución pedía que Israel desmantelara sus asentamientos en territorios árabes ocupados. El voto estadounidense enfureció a los funcionarios israelíes y llevó a los demócratas a condenar a Carter.

El presidente Ronald Reagan corrigió muchas de las políticas instituidas por la administración Carter que hicieron que la relación entre Estados Unidos e Israel fuera polémica. A pesar de las correcciones de Reagan, su desdén por el primer ministro israelí Yitzhak Shamir era bien conocido. Muchos funcionarios de su administración y de la de su vicepresidente y sucesor presidente George H.W. Bush, incluido el jefe de gabinete y luego secretario de Estado James Baker, hicieron comentarios abiertamente antisemitas.

Reagan criticó e votó en contra de Israel en la ONU después de que bombardeara la instalación de armas nucleares iraquí, Tammuz I. Bush detuvo los préstamos garantizados para Israel y presionó para que no se defendiera cuando fue atacado por cohetes iraquíes durante la primera Guerra del Golfo Pérsico.

El presidente Bill Clinton probablemente tuvo la relación más cercana de cualquier presidente estadounidense con un líder israelí en su amistad con el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Y sin embargo, Clinton presionó a Israel para que hiciera muchas concesiones con las que no se sentía cómodo durante las negociaciones del Acuerdo de Oslo.

Además, el líder extranjero que más visitó la Casa Blanca de Clinton fue el presidente palestino Yasser Arafat. Clinton también ha admitido haber interferido en las elecciones israelíes al respaldar abiertamente a Shimon Peres en su campaña de reelección contra el líder de la oposición Benjamin Netanyahu.

El presidente George W. Bush fue muy vocal en su apoyo a Israel. Fue gran amigo de los dos primeros ministros israelíes, Ariel Sharon y Ehud Olmert, que sirvieron durante sus dos mandatos como presidente. Bush también obligó a Israel a dar por finalizada su guerra contra Hezbollah después de solo 34 días, votando en contra de Israel en la ONU.

El sucesor de Bush, el presidente Barack Obama, financió el proyecto salvavidas Iron Dome y, hasta su último mes en el cargo, tuvo un historial de votación perfecto en las Naciones Unidas en apoyo a Israel. Al mismo tiempo, es conocido el historial de controversias entre él y el primer ministro Netanyahu y no necesita ser detallado.

Me abstendré de escribir sobre los presidentes Trump y Biden y su relación con Israel para evitar participar en esta elección combativa. Ambos presumen de su amor por Israel y se pueden hacer argumentos sobre la salud de la relación entre EE.UU. e Israel durante sus mandatos.

Enfoque reciente de la administración Biden

Ahora, la abstención del presidente Joe Biden en la resolución de la ONU que llamaba a un alto al fuego y la liberación de los rehenes tiene algunas voces afirmando que el fin de la relación entre Estados Unidos e Israel es inminente.

Durante una semana en la que América se ha comprometido nuevamente a proporcionar más de $4 mil millones en ayuda militar a Israel, cuando se han impuesto más restricciones al financiamiento estadounidense para los palestinos, se ha interrumpido la financiación de la UNRWA hasta después de 2025, y el secretario de Defensa estadounidense está hospedando al ministro de Defensa israelí en Washington, y a la luz de la histórica relación de vaivén entre Estados Unidos e Israel, la preocupación de que las dos naciones se estén separando es prematura.

La fuerza de la relación entre Estados Unidos e Israel se extiende más allá de los enemigos comunes, los objetivos estratégicos, las asociaciones militares, de inteligencia y tecnológicas de las dos naciones.

La razón principal por la que la relación entre Estados Unidos e Israel siempre se recupera de sus disputas desafiantes y controvertidas es porque como democracias construidas en base a los ideales descritos en la Biblia, las dos naciones comparten valores. No importan los líderes y eventos en un momento dado, los valores compartidos de Estados Unidos e Israel aseguran su continua asociación.

El escritor es un educador sionista en instituciones de todo el mundo y recientemente publicó un nuevo libro, Sionismo Hoy.