Cellcom lanza una nueva colaboración con Disney+ en Israel

En honor a la apertura de las celebraciones decenales del lanzamiento de los servicios de Cellcom TV, a partir de hoy, la aplicación de Disney+ llega a Cellcom TV, con el servicio de streaming ahora accesible con solo un clic en la pantalla de Cellcom TV.

Al unirse al servicio de streaming de Disney+ a través de Cellcom TV, los clientes pueden disfrutar del amplio contenido de forma simple y fácil con solo un clic: servicio de Disney+ y servicio de Cellcom TV en un solo lugar y en una misma factura de pago.

Los clientes de Disney+ tendrán acceso a una visualización de alta calidad en hasta cuatro dispositivos simultáneamente, descargas ilimitadas en hasta diez dispositivos, y la posibilidad de configurar siete perfiles diferentes, incluido el modo para niños, para una navegación sencilla y amigable del contenido apropiado para la edad.

El servicio también estará disponible para los clientes de Cellcom TV a través de la aplicación móvil

Los nuevos clientes pueden disfrutar de contenido original exclusivo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star - Entretenimiento General y más. Bajo la categoría Star, Disney+ ofrece los títulos más recientes de 20th Century Studios, los estudios televisivos de Disney FX, Searchlight Pictures y más, incluyendo: la exitosa serie FX 'The Bear', la comedia nominada al Emmy 'Only Murders in the Building', la exitosa serie original de FX 'Shogun' y la película "Poor Things" de Searchlight Studios, que recientemente ganó cuatro premios Oscar® en la 96ª edición de los Premios de la Academia.