"No podemos abandonar a los rehenes": Decenas se reúnen ante la Kneset

Decenas de miles se reunieron afuera de la Kneset para una manifestación de apoyo a los rehenes el domingo por la noche, exactamente seis meses después de que fueran secuestrados por Hamas y llevados a Gaza el 7 de octubre.

"Medio año que los 133 rehenes están siendo torturados día tras día, cada minuto, en cautiverio de Hamas", dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El foro también abordó la retirada de las FDI del sur de Gaza el domingo, diciendo que "la retirada de las fuerzas debería ser la primera etapa en un acuerdo de rehenes. Ahora, no debemos abandonar a los rehenes en Gaza".

El rehén liberado, Itay Regev, habló en la manifestación, hablando sobre la tortura emocional enfrentada por los rehenes, y sobre cómo Hamas les decía que a nadie le importaba traerlos de vuelta a casa.

"Solo quiero preguntar a nuestros líderes, ¿es verdad? ¿Los han abandonado? ¿Los terroristas tienen razón? Me gustaría una respuesta, pero antes del receso [de la Kneset] si es posible", dijo, refiriéndose al receso parlamentario que comenzó el domingo.

La rehén liberada Agam Goldstein-Almog también habló, recordando su tiempo en cautiverio. "Solía pensar mucho en quiénes eran las personas que luchaban por mí, quiénes estaban ocupándose de mi liberación, y ustedes son esas personas, una parte enorme de ellas", le dijo a la multitud.

La policía se enfrenta a manifestantes durante una protesta contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el actual gobierno israelí, en Tel Aviv, el 24 de febrero de 2024. (credit: ITAI RON/FLASH90)

Se dirigió a los rehenes aún en Gaza diciéndoles: "Espero que no estén contando los días, espero que no sepan cuánto tiempo ha pasado y que no sepan qué catástrofe es, y que no sepan de qué están hablando y ocupados [en Israel], mientras ustedes luchan por sus vidas".

Familiares de rehenes marcan seis meses

"Hoy marcamos seis meses, un pico, y hoy sacudimos el suelo en este país", dijo. "Pero estoy pensando en el mañana. ¿Qué haremos mañana para gritar su dolor?"

Hagit Chen, la madre de Itay Chen cuyo cuerpo está retenido en Gaza, fue una de los muchos familiares de rehenes que hablaron en la manifestación.

"El Estado de Israel no te defendió, Itay", dijo, dirigiéndose a su hijo. El estado "no esperaba el desastre, y cuando sucedió, no te envió refuerzos, y no te salvó. Y aún así no te está salvando. ¿Cómo es posible que después de medio año no te hayan traído de vuelta? ¿Que te hayan abandonado así? ¿Que me hayan abandonado así? Una madre, que envió a su hijo al ejército con tanto orgullo", dijo.

"Me dirijo al jefe del Estado Mayor de las FDI, comandante de Itay, quien lo mandó a la batalla: ¿Cuándo traerá de vuelta a mi hijo? ¡Primer Ministro Benjamin Netanyahu, cuándo podré sentarme a hacer shivah por Itay?" dijo, refiriéndose al periodo tradicional de luto de una semana.

En la manifestación, la multitud llevaba carteles con las caras de los rehenes y otros con forma de manos amarillas que decían "tráiganlos a casa ahora".

Los manifestantes coreaban "se está acabando el tiempo, tráiganlos a todos de vuelta", junto con llamados a traer de vuelta a "todos, ahora."

Alrededor de 1,000 manifestantes también se reunieron en Viena para una marcha por los rehenes, organizada por la Comunidad Israelí Europea (ICE), informaron los organizadores. Al final de la marcha, los participantes realizaron una ceremonia y leyeron testimonios de los rehenes en la plaza central de Stephansplatz.

Tras una protesta por los rehenes el jueves en la que dos manifestantes fueron arrestados, el Tribunal de Distrito de Jerusalén aceptó parcialmente su apelación el domingo por la mañana, aligerando sus condiciones de liberación, dijo el abogado de los manifestantes. La apelación siguió a condiciones que se consideraron particularmente estrictas y que limitaban su libertad de protestar.

Fue escuchado por el tribunal de distrito después de que el Tribunal de Magistrados de Jerusalén el jueves prohibiera a las dos mujeres protestar durante 60 días, a menos que la protesta esté autorizada por la Policía de Israel, exigiera un depósito de 5.000 NIS de cada una y requiriera que las dos encontraran un garante de terceros por un adicional de 10.000 NIS.

Muchas protestas son legales, pero no autorizadas, por lo que las condiciones fueron vistas como una limitación severa de la libertad de protesta de las mujeres.

Tras la apelación, el depósito fue reducido y se acortó el período durante el cual a las manifestantes no se les permitió protestar en manifestaciones no autorizadas, dijo su abogada, la ex diputada Gaby Lasky.

Las dos fueron arrestadas por participar en una protesta en la que familias de rehenes junto con la Protesta de las Mujeres por el Regreso de los Rehenes bloquearon importantes carreteras en todo Israel. Autopistas fueron bloqueadas en Jerusalén, Tel Aviv y Beersheba, mientras los manifestantes pedían al gobierno que trajera de vuelta a los rehenes.

Una mujer fue arrestada después de moverse a la acera, siguiendo las instrucciones de la policía; la otra fue arrestada después de la protesta, según los manifestantes.

"Hubiera sido deseable que el tribunal dijera definitivamente que el derecho a protestar, especialmente para protestas no violentas, prevalece sobre la comodidad de los transeúntes o los conductores en las carreteras", dijo Lasky, explicando que el tribunal se basó en decisiones de casos en el Desalojo de Gaza de 2005 que involucraban violencia significativa en su fallo.

"El mundo ha avanzado desde entonces; hay nuevas decisiones que consagran la libertad de protesta", agregó Lasky.

"Los tribunales han determinado más de una vez que el derecho a protestar solo debe ser restringido cuando casi con certeza haya un daño significativo para la seguridad o el bienestar del público", dijo. "En este caso eso no ocurrió".

El grupo de protesta de Mujeres llamó a las condiciones originales establecidas para la liberación una táctica de intimidación "vergonzosa" por parte del gobierno y la policía destinada a "prevenir protestas legítimas".

Al menos ocho manifestantes fueron arrestados en protestas contra el gobierno y por rehenes en Tel Aviv y Caesarea la noche del sábado, según organizaciones de manifestaciones. Algunos fueron liberados, mientras que otros fueron retenidos durante la noche antes de ir a la corte el domingo.

Otro hombre fue arrestado en Tel Aviv anoche después de conducir su automóvil hacia los manifestantes en la carretera Namir. Los pasajeros en el automóvil insultaron a los manifestantes antes de que el automóvil acelerara y atropellara a varias personas, hiriendo a tres, según los manifestantes. El conductor siguió adelante después de atropellarlos hasta que fue detenido por la Policía de Israel.

El conductor fue arrestado, y su abogado dijo en un comunicado el domingo que no tenía la intención de atropellar a los manifestantes, sino que ocurrió un mal funcionamiento técnico con el automóvil.

Un manifestante a quien la policía de Israel informó originalmente que había golpeado a un oficial con su puño, en realidad fue empujado hacia el oficial por otro oficial de policía, aclaró la policía de Israel justo después de la medianoche del domingo.

La policía de Israel emitió un comunicado sobre el incidente el sábado por la noche, afirmando que algunos manifestantes perturbaron la paz después de la protesta del sábado por la noche. "Lamentablemente, un puñado de manifestantes llegaron para enfrentar violentamente a los oficiales y no para protestar legítimamente", decía el comunicado.

Justo después de la medianoche, aclararon que después de revisar las imágenes de la escena, "el manifestante fue empujado por un oficial y, sin intención de lastimarla, le golpeó en la cara con su codo".