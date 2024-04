Resurgimiento resistente: Los israelíes superan la guerra con la ayuda financiera del Fondo de Ogen

La actual guerra de Israel con Hamas y el conflicto cada vez más intenso con Irán y sus aliados han dejado a familias, empresas y organizaciones sin fines de lucro en una necesidad desesperada de asistencia monetaria. Entre la movilización de 360,000 reservistas del ejército y la evacuación de 250,000 israelíes de sus hogares, el conflicto prolongado y multifacético y el creciente riesgo de una escalada adicional están impactando significativamente la vida cotidiana y los medios de vida de los israelíes.

Para ayudar a la economía y a la población de Israel, Ogen, una destacada empresa social sin ánimo de lucro de préstamos, ha ampliado su Fondo de Ayuda de Emergencia Espadas de Hierro. Con un objetivo de recaudación de fondos de $100 millones, el fondo tiene como objetivo proporcionar préstamos de bajo interés a los afectados por el conflicto actual. Ogen ya ha recaudado $55 millones, incluidos $30 millones destinados a propietarios de pequeñas empresas que son reservistas del ejército israelí.

Sin embargo, con $109.2 millones en solicitudes de préstamos, todavía hay una demanda significativa de ayuda. Ogen está decidido a recaudar más fondos para marcar la diferencia y ayudar a más de 250,000 israelíes directa e indirectamente. The Media Line habló con el vicepresidente de desarrollo y asociaciones de la empresa, Eldan Kaye, y con los beneficiarios de la asistencia financiera tan necesaria destinada a ayudarlos a superar estos tiempos de guerra.

"El día después del 7 de octubre, nos dimos cuenta de que habría una guerra financiera significativa e invisible. Sabíamos que la filantropía, el gobierno y muchas personas se centrarían en las necesidades urgentes. También sabíamos que habría un retraso de dos a tres semanas, y luego la gente empezaría a sentir la carga financiera del escenario", explicó Kaye, describiendo cómo el equipo de Ogen comenzó a crear su fondo de ayuda de emergencia.

Al discutir los desafíos involucrados en los inicios del fondo, el vicepresidente de Ogen le dijo a The Media Line: "Nos llevó tiempo enfocar a nuestros socios filantrópicos y a los nuevos socios en la parte de resiliencia financiera. Ese fue el mayor desafío", añadió Kaye.

Un grupo de personas observa un tablón con los rostros de los fallecidos el 7 de octubre. (credit: SETH J. FRANTZMAN)

El segundo desafío más grande de la empresa era asegurarse de que Ogen estuviera preparado para la alta demanda de ayuda.

"Incluso nuestro CEO lo llama un tsunami de demanda. Tuvimos que fortalecer nuestra infraestructura desde una perspectiva organizativa para poder satisfacer esa demanda", señaló Kaye.

El tercer desafío para el Fondo de Ayuda de Emergencia Espadas de Hierro era asegurar la distribución del capital a los públicos objetivos. El fondo de ayuda de emergencia sirve a familias o individuos, organizaciones sin ánimo de lucro y pequeñas empresas. Sus componentes de asistencia financiera, orientación y tutoría se centran en aquellos que han sido afectados por la guerra.

"Para familias e individuos, contamos con asesores financieros, expertos en economía familiar que pueden ayudar a aumentar el capital, trabajar en los ingresos y gastos", explicó Kaye.

Compartió que el equipo creó tres vías de préstamo para familias y abrió una línea directa, permitiendo a las personas llamar en cualquier momento y recibir orientación y tutoría.

"La primera vía es para personas con daños en la propiedad, de hasta $15,000. La segunda es para personas que han tenido una pérdida de ingresos, personas que han sido puestas en licencia o aquellos que tuvieron que quedarse en casa con los niños mientras sus parejas estaban en servicio de reserva. Eso va hasta $10,000 en préstamos. Y la última es para evacuados, independientemente del impacto económico", dijo Kaye.

Reut, una madre soltera de Netivot en el sur de Israel, recibió ayuda de Ogen después de que su vida se volviera incierta debido a la tragedia del 7 de octubre.

"No sabíamos si íbamos a volver al trabajo o si sería otra operación militar que durara un día, dos o semanas. No sabíamos hacia dónde nos dirigíamos", dijo a The Media Line. "Después de unas tres semanas, se decidió que nos pondrían en licencia sin sueldo, por lo que no teníamos ninguna fuente de ingresos. Tuvo un impacto duro y directo en nuestra situación económica, además de que no recibimos descuentos en alquiler, electricidad, agua o cualquier otra cosa", compartió Reut.

Explicó que el préstamo del fondo de ayuda de emergencia de Ogen la mantuvo a flote, permitiéndole manejar los gastos continuos. "Me dio un anclaje y la seguridad de que podía estabilizarme financieramente. Además, el hecho de que el pago del préstamo comience solo después de tres meses proporcionó cierto alivio", añadió.

Desde que obtuvo un préstamo, Reut finalmente encontró un nuevo trabajo después de todas las dificultades que tuvo que enfrentar.

"Encontrar trabajo en este momento es increíblemente difícil. Muchos lugares de trabajo han sufrido recortes debido a gastos y falta de compensación. Afortunadamente, empezaré a trabajar el próximo mes," dijo Reut.

Fondo de ayuda de emergencia

Kaye explicó que los préstamos sin interés del fondo de ayuda de emergencia están respaldados por una comunidad de donantes, incluyendo las Federaciones Judías de América del Norte y la Agencia Judía para Israel.

Según Kaye, el fondo de ayuda de emergencia también se enfoca en organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas, utilizando dos líneas de préstamos: préstamos sin interés para organizaciones sin fines de lucro muy pequeñas o microempresas, de hasta alrededor de $25,000, y un fondo de préstamos más grande para empresas más grandes u organizaciones sin fines de lucro con tasas de interés subsidiadas, de hasta alrededor de $150,000.

El fondo de ayuda de emergencia también proporciona mentoría a empresas utilizando equipos de voluntarios.

"Creamos un componente de mentoría que emparejó a dueños de negocios o directores ejecutivos de organizaciones sin fines de lucro con voluntarios que reclutamos y capacitamos," dijo Kaye, explicando además que el equipo de Ogen sabe a través de comentarios que las organizaciones sin fines de lucro que reciben asistencia monetaria se sienten más hábiles y capaces de enfrentar desafíos.

Sin embargo, la tasa de rechazo del fondo de ayuda de emergencia es más alta de lo habitual. "Alrededor del 70% de las solicitudes de préstamos fueron rechazadas porque no creíamos que un préstamo fuera adecuado para ellos en esa etapa. Normalmente este número ronda el 50%", admitió Kaye.

La decisión de aprobar un préstamo la toman departamentos experimentados de suscripción que analizan un plan de negocios y evalúan la situación antes de la guerra.

Otro beneficiario de préstamos del fondo de ayuda de emergencia es Livney’s, un negocio familiar que produce spreads caseros.

La fundadora Ofri Livney le dijo a The Media Line que el negocio, que comenzó accidentalmente durante los bloqueos por COVID-19, ha crecido rápidamente desde entonces.

"Ahora tenemos 17 spreads. Vendemos alrededor de 150 piezas diarias en todo Israel. Teníamos tantos planes, y luego llegó el 7 de octubre", dijo.

Después de unos días, el esposo de Livney, Edo, con quien dirigía el negocio, fue llamado al ejército, por lo que ella se quedó con el negocio sola. Luego, muy rápidamente, la familia vio que la demanda de su producto cayó a cero.

"Durante un mes y medio, no tuvimos ingresos. Sentí que era cuestión de hundirnos o luchar por sobrevivir. Decidimos luchar y nos acercamos a Ogen", compartió Livney.

Livney explicó que recibieron tanto ayuda financiera como un consejero comercial. "Obtuvimos el aire que tanto necesitábamos para seguir produciendo y pagar por las cosas que necesitábamos pagar", dijo.

Desde que recibieron ayuda, Livney ha logrado mantenerse a flote. La pareja ha logrado avanzar con el negocio incluso durante la guerra.

Kaye explicó que los desafíos para la economía de Israel están lejos de terminar.

"Nadie sabe qué sucederá en el norte, pero creemos que al menos el 70% de 2024 será una emergencia. Tomará un par de años reconstruir la comunidad de pequeñas empresas. También nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad hacia la economía de Israel y la sociedad de Israel", agregó Kaye.

Aunque Ogen ha recibido un buen apoyo de la filantropía, la empresa ve que sus necesidades están creciendo y, por lo tanto, también su necesidad de apoyo, dijo Kaye.

"El gobierno no debería quedarse de brazos cruzados, sino que debería buscar maneras de hacer que el trabajo de Ogen y el de otros prestamistas sociales sea mucho más fácil", agregó.

A pesar de enfrentar la catástrofe del 7 de octubre, la sociedad israelí ha permanecido firme, mostrándose fuerte y resiliente incluso en los momentos más oscuros. La perseverancia y valentía de la madre soltera y receptora de préstamos, Reut, ejemplifican esta fortaleza.

"El objetivo de Hamas el 7 de octubre era quebrantar nuestro espíritu, hacernos rendir, llevarnos a la desesperación, debilitarnos, y necesitamos demostrar que estamos aquí, de pie por nuestra cuenta", dijo. "Recomiendo a las familias que no se rindan. Busquen préstamos, participen en la planificación financiera y pidan ayuda a entidades que puedan brindar apoyo. No es vergonzoso buscar y recibir asistencia y orientación. Debemos permanecer fuertes en el corazón y el alma, mantenernos optimistas y alegres", concluyó.