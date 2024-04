Fotógrafo de Ynet atacado por colonos en Cisjordania

Colonos en Cisjordania atacaron al periodista y fotógrafo Shaul Golan el sábado en Duma, cerca de Nablus, lo que resultó en la quema de su equipo y la fractura de la mano de Golan.

Tras el ataque a Golan, periodista y fotógrafo de Yediot Aharonot y Ynet, la policía abrió una investigación sobre el incidente.

El ataque sigue a los disturbios violentos que estallaron después de que se encontrara el cuerpo de Binyamin Achimair, de 14 años, el sábado después de haber sido reportado como desaparecido. Se descubrió que terroristas asesinaron a Achimair mientras pastoreaba sus ovejas en la zona.

Fotógrafo de Ynet habla sobre el ataque

Golan, en una entrevista con la periodista de Haaretz Hagar Shezaf, dijo: "Entré en el pueblo, en una casa que ya había sido quemada, y los fotografié saliendo, de 20 a 30 personas de un olivar, enmascaradas, algunas semidesnudas y otras en uniformes militares. Me escondí y escuché que se acercaban a la casa, y luego entró un chico y vio la cámara, aunque yo estaba escondido bajo la mesa. Empezó a gritar 'árabe, árabe', así que respondí diciendo: 'No soy árabe, soy judío'". Una mujer palestina inspecciona los daños causados en su casa tras el ataque de colonos israelíes a la aldea de al-Mughayyer, en Cisjordania, el 13 de abril de 2024. (credit: MOHAMAD TOROKMAN/REUTERS)

"Corrían hacia mí gritando de terror, me agarraron, me arrastraron, tomaron mi bolso [y] quemaron el equipo, y se llevaron las cámaras. Casi me golpearon hasta la muerte. Me gritaban, 'Eres judío, ¿no tienes vergüenza?' Algunos de ellos estaban en uniforme militar, y no les importaba en absoluto," dijo Golan.