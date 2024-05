Víctima de accidente automovilístico de Ben-Gvir: El ministro no es la única persona en el mundo

Idan Damotov, la víctima del accidente automovilístico con el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir que ocurrió el viernes, dijo que está "bien, un poco mejor" y que está "ahora esperando un escáner CT" después de lesionarse gravemente la rodilla en el choque.

Damotov, hablando el martes en el programa de Udi Segal y Guy Peleg en la radio 103FM, dijo que todo fue "cuestión de segundos".

Según Damotov, el accidente, que llevó a Ben-Gvir al hospital con lesiones leves, ocurrió rápidamente. "Iba al banco a depositar dinero. Entré en la intersección, conduciendo con luz verde y hacia una intersección vacía, y simplemente de la nada, la comitiva de Ben-Gvir chocó contra mí desde mi izquierda, se desvió hacia mi carril y causó que los vehículos chocaran entre sí".

"No tenía planeado estar hospitalizado durante cinco días; eso no es lo que quiero", continuó. "Llevaba puesto el cinturón de seguridad, se desplegaron los airbags, el auto quedó dañado irreparablemente, todo el parabrisas estaba destrozado, fue un desastre".

Según su abogado, Rafat Asadi, Damotov está ansioso. "No es todos los días que una persona puede estar involucrada en un accidente con alguien que se encuentra en la cima de la pirámide policial", dijo. "Este no es un incidente normal".

Damotov dijo que Ben-Gvir lo llamó cuando el ministro fue dado de alta del hospital.

"Me preguntó cómo estaba, vio lo que me estaba sucediendo, y eso fue todo", dijo. No puedo justificar que solo porque lo amenazaron le dé derecho a pasar un semáforo en rojo y poner en riesgo la vida de otras personas. Hay algo que decir al respecto, pero aún así debes conducir con más cuidado y asumir más responsabilidad contigo mismo.

"Al final del día, hay otras personas a tu alrededor, y no eres la única persona en el mundo", concluyó. "Estoy aquí por milagro, estoy hospitalizado aquí, y sé que estoy aquí solo por milagro, y podría haber, Dios no lo quiera, no estar aquí".

¿Qué pasó en el accidente de coche?

El accidente automovilístico ocurrió el viernes mientras Ben-Gvir se alejaba de la escena de un ataque con cuchillo en Ramle esa mañana que dejó a una mujer de dieciocho años en estado grave.

Ben-Gvir había estado hospitalizado durante un par de días. Su hija, quien estaba en el auto durante el accidente, fue dada de alta el sábado. Damotov todavía está recibiendo tratamiento.

Él dijo el sábado que si su accidente hubiera sido peor, "bastantes" de la extrema izquierda "habrían celebrado".