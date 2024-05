Debemos celebrar este Día de la Independencia para mostrar a nuestros enemigos que no ganarán

El lunes por la noche, nos encontraremos en el Día de la Independencia, momentos después del Día del Recuerdo, el Día del Recuerdo más difícil que la mayoría de los ciudadanos del Estado de Israel hayan experimentado. Será extremadamente difícil, y nos costará mucho ser alegres, porque justo minutos antes, derramamos tantas lágrimas recordando a todos los hermanos y hermanas que perdimos este año.

Sin embargo, en mis oraciones en el Día de la Independencia recordaré la larga historia del pueblo judío, y daré gracias a Dios con el conocimiento de que desafortunadamente este no es el primer año en la historia de la nación judía en que los judíos han sido asesinados por ser judíos. Este no es el primer año en que los judíos han sido obligados a abandonar sus hogares, y este no es el primer año que hemos presenciado la destrucción.

Así que, agradeceré a Dios porque todos estaremos juntos y recordaremos que tenemos las Fuerzas de Defensa de Israel, que tenemos un Dios en el Cielo que nos muestra que aunque nos ataquen con cientos de misiles, algunos de los más avanzados del mundo, el Santo, bendito sea Él, nos protege y nos brinda una fuerza aérea con sistemas avanzados, y soldados en tierra y mar que aman la Tierra Santa y están listos para dar sus vidas en su defensa.

Orando para que la Diáspora comprenda la necesidad de Israel

Me pararé en el Día de la Independencia y rezaré sabiendo que este año, más que nunca, hay tantos judíos en todo el mundo que comprenden la necesidad del Estado de Israel. Desde el año pasado, muchos más judíos que viven en la Diáspora han llegado a comprender que el Estado de Israel es crucial para el pueblo judío.

Agradeceré a Dios porque esos hermanos y hermanas nuestros de la Diáspora, muchos de los cuales no se daban cuenta de cuánto eran nuestros hermanos y hermanas, descubrieron cuánto lo eran en todos los sentidos, en tiempo real. Mientras éramos atacados, profanados y asesinados, ellos hicieron todo lo posible para ayudarnos y apoyarnos, y tuvieron un impacto real con sus conexiones, sus contribuciones y sus ideas. Un grupo de personas observa el espectáculo aéreo militar que forma parte de las celebraciones del 75º Día de la Independencia de Israel, en el parque Saker de Jerusalén, el 26 de abril de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Agradeceré a Dios porque sé que nuestros enemigos no quieren que seamos felices en el Día de la Independencia. Lo haré sabiendo que cometieron actos impactantes de terrorismo para tratar de evitar que tengamos un Día de la Independencia, y el Santo, bendito sea Él, nos salvó de ellos. Dios nos dio un ejército fuerte y una nación fuerte. Nos dio una generación maravillosa y valiente de hombres y mujeres jóvenes que están luchando ferozmente, quienes nos han permitido celebrar este Día de la Independencia. Agradeceré a Dios porque sé que los aviones que vuelan a Israel están llenos hasta el tope, y que todas las misiones que la OU y otras organizaciones han traído siempre están llenas a capacidad. Que cada familia a la que visitamos y pedimos abrazar, se levantó y abrazó a personas que no conocían durante varios minutos. Fuimos privilegiados de ver al pueblo judío parado juntos y rezando por el éxito del Estado de Israel y por la redención completa. Estoy agradecido por los millones de capítulos de Salmos recitados y todo el aprendizaje de Torá para Am Yisrael.

Este año, no necesito aviones de combate para realizar espectáculos y sobrevuelos. Este año, podemos mirar hacia adentro y ver la valentía y heroísmo en el corazón de cada uno de nosotros.

Todos deberíamos celebrar este Día de la Independencia para demostrar a nuestros enemigos que no nos derribarán. No nos quitarán ni un minuto de gratitud por el Estado de Israel y por el pueblo de Israel.

El escritor, un rabino, es el director ejecutivo de la OU Israel.