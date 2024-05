Las desagradables experiencias de Eurovisión de Eden Golan - no solo de los manifestantes

Eden Golan, participante de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, ha estado enfrentando críticas y aparentes dobles estándares desde que llegó a Malmö para el concurso en medio de la guerra entre Israel y Hamas, pero ahora no solo provienen de los manifestantes pro-palestinos.

Los usuarios de redes sociales comentaron el jueves sobre la ausencia del presentador de las entrevistas en el ascensor de Eurovisión, Rylan Clark, en el video en el que aparece Golan. En lugar de Clark, la información relacionada con Eurovisión fue presentada por una voz en off.

En otro incidente, en un video publicado el jueves, se podía ver al cantante Käärijä, subcampeón del año pasado de Finlandia, bailando con Golan de Israel. Más tarde ese jueves, comentó sobre el evento en una historia de Instagram. "Hoy me encontré con la representante de Eurovisión de Israel, y filmaron un video de nosotros", decía la publicación.

“Fue entonces publicado en las redes sociales sin mi permiso. A pesar de mis solicitudes para que lo retiren, no ha sido eliminado. Me gustaría aclarar y enfatizar que el video no es una declaración política ni un respaldo de ningún tipo”, escribió Käärijä.

