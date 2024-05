Benny Gantz aventaja a Benjamin Netanyahu para el cargo de Primer Ministro en una nueva encuesta

En medio de la intensificada operación terrestre de las FDI en Rafah y el norte de la Franja de Gaza, la continuación de disparos esporádicos en la zona fronteriza de Gaza, las negociaciones de rehenes congeladas, el acalorado debate sobre el día después en la Franja de Gaza, el empeoramiento de la situación en el norte, los eventos del Día de Conmemoración de los soldados israelíes caídos y víctimas del terrorismo, y el 76º Día de la Independencia del Estado de Israel, se realizó una encuesta por parte de Lazar Research, liderada por el Dr. Menachem Lazar, en colaboración con Panel4All sobre el estado de los partidos políticos en Israel.

En la encuesta, realizada el miércoles y jueves, participaron 523 encuestados, constituyendo una muestra representativa de la población adulta en el Estado de Israel, mayores de 18 años, tanto judíos como árabes. El margen de error máximo de muestreo en la encuesta es del 4,4%.

Los resultados de la encuesta, publicados por Maariv, muestran a Benny Gantz liderando a Benjamin Netanyahu para el puesto de primer ministro con un 45% de apoyo en comparación con el 35%, con la brecha reduciéndose ligeramente de un 12% en la encuesta anterior a un 10% esta vez. Entre los votantes de Likud, Gantz alcanzó el 17%, Netanyahu alcanzó el 69%, y el 14% no sabía a quién votar. Entre los votantes de Yesh Atid, Gantz obtuvo el 83% de los encuestados, Netanyahu no recibió ningún voto entre los encuestados, y el 17% no sabía a quién votar. Entre los seguidores de National Unity, Gantz obtuvo el 85% de los votos, Netanyahu obtuvo el 5%, y el 9% de los encuestados permanecieron indecisos.

El partido Likud ganó 2 escaños, llevando su total a 19 en la encuesta, mientras que National Unity perdió dos escaños, bajando a un total de 30.

La encuesta también muestra que Yesh Atid, Yisrael Beytenu, Religious Zionism, Meretz y Ra'am ganaron un escaño cada uno. Sin embargo, Shas se está debilitando en términos de escaños, mientras que el partido Laborista cayó por debajo del umbral electoral. New Hope y Yamina también no superaron el umbral en esta encuesta. Los resultados de las encuestas muestran que Benny Gantz aventaja a Benjamin Netanyahu, mayo de 2024. (credit: MAARIV)

En el resumen general, la coalición aumentó en dos escaños, llegando a 49, mientras que la oposición (sin Hadash-Ta'al y Ra'am) disminuyó en 2, quedando en un total de 61.

El tema del día después

Según la encuesta, alrededor de la mitad de los israelíes (48%) apoyan las palabras del Ministro de Defensa Yoav Gallant sobre el "día después" en la Franja de Gaza, en comparación con el 34% que justifica las declaraciones de Netanyahu, según las cuales no tiene sentido discutir el día después antes de derrocar a Hamas.

La segmentación de los datos muestra que incluso en el tema del "día después", hay un desacuerdo marcado entre los seguidores de los partidos de derecha, el 84% de los cuales apoyan a Netanyahu, y el 76% de los votantes de los partidos de centro-izquierda, que piensan que Gallant tiene razón en el tema del día después. Entre los votantes de derecha, el 9% cree que Gallant tiene razón y el 84% cree que Netanyahu tiene razón. Menos del 10% no tienen opinión sobre el tema. Entre los votantes de centro-izquierda, el 76% cree que Gallant tiene razón, el 15% está de acuerdo con Netanyahu y el 9% no tienen opinión. Entre los votantes de los partidos árabes, exactamente la mitad está de acuerdo con Gallant, el 4% está de acuerdo con Netanyahu y el 46% no tienen opinión sobre el tema.