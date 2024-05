Al comenzar la sesión de verano de la Knesset: Protestas planeadas en todo Israel

Con la apertura de la sesión de verano de la Knesset, las organizaciones de protesta llamaron a los israelíes a salir a las calles el lunes y exigir un nuevo gobierno como parte de un día nacional de protesta.

Los manifestantes conducirán en convoy alrededor del país el lunes por la mañana, ralentizando el tráfico conduciendo a la velocidad más baja permitida por la ley. También habrá una marcha a la Knesset el lunes por la tarde y una protesta allí.

Los convoyes de vehículos se reunirán en puntos de todo el país. Uno de los convoyes que sale del sur estará dedicado a los rehenes, dijo Ayala Metzger, nuera del rehén Yoram Metzger.

"La Knesset se está reuniendo para su sesión de verano", dijo. "Necesitamos presionar al gobierno para que comience a hacer todo lo posible para traer a los rehenes a casa. Se les está acabando el tiempo".

Manifestantes y familias de rehenes buscan respuestas de los líderes de Israel

“Escuchamos a [el Ministro de Defensa Yoav] Gallant, escuchamos a [el Ministro sin cartera Benny] Gantz; están hablando pero aún no actuando. Es hora de hacer que actúen porque el tiempo de los rehenes se ha agotado”, dijo Metzger. Israelíes asisten a una concentración para pedir la liberación de los israelíes retenidos como rehenes por terroristas de Hamás en Gaza, en la ''Plaza de los Rehenes'' de Tel Aviv, 18 de mayo de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

“Dejen sus hogares y marquen la diferencia mañana.... Solo vengan a Jerusalén al Knesset”, dijo.

La protesta es para “decirle a este gobierno fallido: ¡basta!”, dijeron los organizadores. “Basta de negligencia con los tratos de los rehenes; basta de negligencia con la división equitativa de la carga y la evasión del servicio militar; basta de negligencia en el cuidado del Norte, Sur y evacuados.”

Entre las organizaciones afiliadas a la protesta se encuentran The Day After, The Hi-Tech Protest, Building an Alternative (Bonot Alternativa) y la protesta de la academia.

“Después de los últimos días, está claro para todos [que el Primer Ministro Benjamin] Netanyahu le ha dado [al Ministro de Seguridad Nacional Itamar] Ben-Gvir y [al Ministro de Finanzas Bezalel] Smotrich el control”, dijo la organización de protesta The Day After. “Nos están arrastrando hacia un desastre nacional que destruirá el país que todos amamos tanto.”

"Los días del gobierno de Netanyahu están casi contados", dijeron. "Necesitamos salvarnos de este mal gobierno".

Residentes del norte piden a las autoridades locales boicotear la reunión con Netanyahu

Los residentes del norte de Israel pidieron a las autoridades locales boicotear una reunión planeada con Netanyahu el domingo, diciendo "hacemos un llamado a las autoridades locales para que no cooperen con otra reunión ajena vacía de contenido que terminará con una foto de relaciones públicas y promesas falsas de ayuda".

"Únete a la mayoría de los ciudadanos israelíes en la clara demanda al gobierno, que abandonó conscientemente el norte, el sur, a los rehenes y al resto del país, a renunciar y declarar elecciones", agregaron los residentes.

"El hecho de que la reunión se realice tras muros lejos de los pueblos y residentes del norte, ilustra la magnitud de la desconexión del gobierno con el territorio en el norte", dijo un líder de las protestas en el norte.