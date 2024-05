'Marcharé por él': Pareja de soldado caído liderará el desfile del Orgullo en Jerusalén

Omer Ohana, la pareja viuda del veterano de las FDI Mayor Sagi Golan, hablará en el Desfile del Orgullo y la Tolerancia en Jerusalén este año.

El martes por la mañana, los residentes de Jerusalén despertaron con vallas publicitarias con el título "Marchando en memoria del Mayor Sagi Golan, quien cayó en la Batalla de Be'eri" junto a la bandera israelí y la bandera del orgullo. Junto a las palabras está una imagen de la pareja de Ohana, Sagi Golan, comandante de reserva en la unidad contraterrorista Lotar, quien cayó el 7 de octubre en una batalla con terroristas de Hamas en el Kibbutz Be'eri, una semana antes de la boda planeada de Sagi y Omer.

Se anunció esta mañana que Omer Ohana participará en el desfile del Orgullo y la Tolerancia el próximo jueves. Dará un discurso en el rally de clausura en el escenario principal del desfile, y liderará a miles de personas en una procesión por las calles de la ciudad.

El oficial de bajas se negó a hablar con la pareja de Sagi

El fallecido Mayor Sagi Golan se despertó el 7 de octubre en su casa en Herzliya junto a su pareja. Tan pronto como escuchó lo que estaba sucediendo en el sur, Sagi se puso su uniforme y fue con su unidad a rescatar a familias atrapadas en Be'eri. Después de horas de combate en las que salvó a muchas familias, cayó en batalla.

Él y su pareja, Omer, iban a casarse una semana después. El oficial de bajas que llegó a la casa de los padres de Sagi se negó a hablar con Ohana y no lo reconoció como pareja. Omer se negó a aceptar la situación y se dispuso a luchar por ser reconocido como viudo de las FDI. La lucha de Omer tuvo éxito y, gracias a la cooperación con miembros de la Knesset y activistas, se aprobó una enmienda a la Ley de Familias Afectadas, que por primera vez reconoce a las parejas en unión libre como iguales. LOS PARTICIPANTES SE REÚNEN en la Marcha anual de Jerusalén por el Orgullo y la Tolerancia. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El Desfile del Orgullo y la Tolerancia en Jerusalén se llevará a cabo por 22ª vez bajo el título "NACIDOS PARA SER LIBRES" el 30 de mayo en un formato adaptado al espíritu de los tiempos, y pidiendo por el regreso de los secuestrados. En el acto de cierre del desfile, las familias y parientes de los secuestrados, familias afectadas y comunidades evacuadas de sus hogares participarán junto a Omer Ohana.

El desfile se llevará a cabo en la ruta tradicional, pero se pedirá al público que no toque música a lo largo de la ruta. Además, los letreros y las banderas de orgullo serán acompañados por lazos amarillos para simbolizar la lucha por el regreso de los rehenes.

Omer Ohana escribió esta mañana en su página de Facebook: "Cada año Sagi y yo íbamos juntos al desfile del Orgullo, él no se lo perdía. Este año él no marchará, pero yo marcharé en su memoria, con su foto. Y invito a todos a marchar con nosotros exigiendo igualdad en la vida. Es una locura marchar, un año donde la celebración es inimaginable, nuestro dolor es tan grande, y estamos preocupados por los rehenes. Es difícil marchar cuando mis amigos aún están en las reservas, haciendo todo para proteger al país. Pero estoy marchando porque entiendo que también debemos proteger al país para cuando regresen los soldados. Que tenemos otra lucha por un estado mejor y más igualitario. Este desfile en Jerusalén no es una celebración, es una protesta."

Yonatan Walper, presidente de la Casa Abierta en Jerusalén, dijo esta mañana que "a pesar de su duelo y dolor personal, Omer y la familia del difunto Mayor Sagi Golan eligieron luchar por un Israel igualitario y mejor. Es una elección valiente, especialmente en Jerusalén, la capital de Israel. Nos sentimos honrados de que Omer hablará en el cierre del desfile del Orgullo y la Tolerancia en Jerusalén para cumplir la voluntad de Sagi de ser un ciudadano igual en nuestro país."

Walper expresó tristeza por el trato recibido por la familia de Sagi: "El hecho de que la familia recibiera varias negativas de empresas publicitarias, que no aceptaban colgar el anuncio, es doloroso y vergonzoso. Hace unos dos años, hubo una discusión teórica en el Knesset sobre propietarios de hoteles y médicos que discriminaban a cónyuges LGBT, y aquí, las empresas publicitarias discriminan a un héroe de Israel y no permiten que su familia lo conmemore. El próximo jueves marcharemos nuevamente, para asegurarnos de que Jerusalén siga siendo una ciudad que tenga un lugar para todos y cada uno de nosotros".