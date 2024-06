El Tribunal Supremo concluye el debate sobre el alistamiento haredi en las FDI en una audiencia

El Tribunal Supremo de Justicia celebró el domingo una audiencia de alto riesgo sobre la polémica cuestión de la exención de larga data de los hombres ultraortodoxos del servicio en las FDI. La audiencia podría llevar al tribunal a emitir una orden final al estado para que comience a reclutar a hombres haredíes, un movimiento que podría tener dramáticas repercusiones sociales y políticas.

Los dos temas centrales de la audiencia

La audiencia se centró en dos cuestiones: primero, si el gobierno podía seguir evitando reclutar a hombres haredíes en las FDI, después de la expiración el año pasado de la ley que les permitía hacerlo; y segundo, si el gobierno podía seguir proporcionando financiación para yeshivás haredíes para estudiantes en edad militar que ya no tenían una exención legal del servicio en las FDI. Estas dos cuestiones se escucharon por primera vez el 28 de marzo.

El Tribunal Supremo dictaminó entonces que el estado ya no podía seguir eximiendo a los hombres haredíes como grupo del servicio, y que ya no podía proporcionar financiación para los estudiantes haredíes cuya exención había expirado. Sin embargo, esta sentencia era temporal, y la cuestión central de la audiencia del domingo era si convertir esta orden temporal en una permanente.

La policía dispersa a los manifestantes durante una protesta contra el reclutamiento haredi de las FDI, frente al Tribunal Superior en Jerusalén, 2 de junio de 2024 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Los peticionarios en el caso incluyeron una amplia variedad de civiles individuales y organizaciones civiles, como el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó en 1998 que el gobierno no tenía la autoridad para eximir a un grupo entero del servicio en las FDI, ya que esto equivalía a discriminación. Desde entonces se han propuesto varias leyes para regular el tema. La ley más reciente, que otorgaba a los hombres haredíes la posibilidad de posponer su servicio anualmente hasta recibir una exención final a los 26 años, expiró el 1 de julio de 2023. El gobierno decidió el 25 de junio darse a sí mismo hasta el 1 de abril de 2024 para presentar una nueva ley. Con esta decisión vencida, ya no existe una base legal para la exención.

El abogado Doron Taubman, representando al gobierno, argumentó que no disputaba el hecho de que legalmente estaba obligado a reclutar a hombres jaredíes y que abstenerse de hacerlo era ilegal. Sin embargo, Taubman argumentó que el Ministerio de Defensa tenía la prerrogativa de decidir cuándo y cómo reclutar a estos hombres jaredíes en las FDI y que la corte no debería intervenir.

En cuanto al financiamiento, Taubman estuvo de acuerdo en que las yeshivás no deberían recibir financiamiento para hombres jaredíes que ignoraban órdenes de reclutamiento. Sin embargo, aunque la ley que eximía a los hombres jaredíes había expirado, aún no habían sido convocados y, por lo tanto, no estaban violando ninguna orden de reclutamiento. El gobierno podría seguir emitiendo el financiamiento, argumentó Taubman. Taubman es un abogado privado y fue contratado por el gobierno después de que la Oficina del Fiscal General, que es el representante legal del gobierno en la corte, se negara a respaldar las posiciones del gobierno.

La audiencia fue frente a un banco ampliado

La audiencia se llevó a cabo en una sala de audiencias llena y frente a un banco ampliado compuesto por nueve jueces. Algunos de los intercambios entre los abogados y los jueces fueron acalorados, y en cierto punto el diputado del Likud, Tally Gotliv, quien estuvo presente en la audiencia pero no era parte de ella, intentó interrumpir a los jueces y presentar un argumento. Algunas afirmaciones de Taubman fueron recibidas con risas incrédulas por la multitud. En un momento dado, un hombre jaredí comenzó a gritar que preferiría "morir antes que enlistarse". Fue rápidamente sacado de la sala. El banco ampliado de nueve miembros, liderado por el juez presidente interino Uzi Vogelman, bombardeó a Taubman con preguntas. Sobre la cuestión de la exención general, los jueces presionaron a Taubman sobre si el Ministerio de Defensa podía seguir retrasando la exención indefinidamente.

La Oficina del Fiscal General escribió en una presentación a la corte el jueves que las FDI estaban preparadas para reclutar a 3,000 hombres jaredíes hasta finales de 2024, y los jueces presionaron a Taubman sobre si, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tenía la prerrogativa legal de abstenerse de hacerlo. La audiencia también abordó las polémicas reformas judiciales del gobierno, que intentó promover en 2023. El subfiscal general Aner Hellman argumentó durante la audiencia que la conducta del gobierno durante el caso servía al mismo propósito que las reformas judiciales: liberarse de la obligación de seguir la interpretación de la ley del fiscal general. En al menos dos ocasiones en procedimientos relacionados con el caso, el gobierno aprobó propuestas que el fiscal general consideró ilegales.

El presidente del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, el abogado Eliad Shraga, argumentó que el número de 3,000 hombres jaredíes en 2024 era demasiado bajo y formaba parte de un intento de seguir retrasando la aplicación de la ley. Shraga instó a la corte a aclarar en su fallo que el estado debía actuar para reclutar a más hombres jaredíes. En un video publicado más tarde el domingo, Shraga dijo: "Creo que claramente el viento está soplando en nuestra dirección".

La abogada Dafna Holtz-Lechner, quien representaba a un grupo de 240 mujeres que son madres de soldados, agregó que la Corte Suprema también debería establecer un cronograma claro para que el gobierno ejecute sus deberes, y así poder responsabilizar al gobierno si no cumple con sus plazos.

El abogado Moshe Shapira, quien representaba al Foro Ayalon por los Derechos Humanos, agregó que un fallo contundente de la Corte Suprema creará un efecto dominó que llevará a una mayor integración de los jaredí