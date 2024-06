Cientos de manifestantes a favor del acuerdo de rehenes bloquean la carretera en la calle Begin

Cientos de personas llegaron el lunes por la noche a la calle Begin en Tel Aviv y bloquearon ambas direcciones para exigir el regreso de los cautivos.

Los manifestantes fueron motivados por un anuncio anterior sobre las muertes de cuatro rehenes. "Yoram Metzger. Chaim Perry. Amiram Cooper. Nadav Popplewell. Tomados como rehenes vivos. Abandonados por el gobierno sediento de sangre para morir. Que su recuerdo sea un grito por un acuerdo", fue transmitido en nombre de la sede de los rehenes poco antes de la manifestación.

Súplica de una madre por el regreso de los rehenes

Natali Zangauker (izquierda), hermana del rehén israelí Matan Zangauker, y su madre Einav Zangauker llegan a una investigación policial en Tel Aviv, 1 de mayo de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Durante la manifestación, Einav Zangauker, la madre del rehén Matan Zangauker, dijo: "Tengo una pregunta esta noche, ¿por qué nosotros? ¿Por qué tenemos que recibir la notificación de personas tomadas como rehenes siendo asesinadas?

"Desde este escenario, declaro que no tengo la intención de moverme de aquí hasta que escuche que hay un acuerdo firmado. Este gobierno no tiene derecho a abandonar a los rehenes a morir. No tienen el mandato para decidir quién vive y quién no. Queremos que todos regresen a casa, los vivos y los asesinados."

Ella agregó además, "Hoy, recibimos pruebas inequívocas de que como resultado de la presión militar, ¡los recibimos muertos! Hago un llamado al gobierno israelí para que despierte".

"Queremos el acuerdo ahora, queremos a los cautivos en casa. Es hora de que los ciudadanos salgan a las calles, no permitir que pasen los autos, bloquear cada cruce y cada camino", declaró Zangauker.

Los carriles en dirección sur de la autopista Ayalon se abrieron al tráfico el martes después de haber sido bloqueados durante aproximadamente 40 minutos por los manifestantes que abogaban por el regreso de los rehenes. Los manifestantes despejaron la carretera por sí mismos, sin confrontaciones con la policía.