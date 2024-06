Fallece Pnina Blayer, directora del Festival Internacional de Cine de Haifa

Pnina Blayer, la directora artística de largo tiempo del Festival Internacional de Cine de Haifa y la Cinemateca de Haifa, ha fallecido.

Su muerte fue anunciada por Ethos, la Asociación de Arte, Cultura y Deportes del Municipio de Haifa; la Cinemateca de Haifa; y el Festival Internacional de Cine de Haifa, en un comunicado emitido el lunes.

Blayer, quien estuvo al frente del festival de cine en Haifa durante 33 años, lo convirtió en un evento de clase mundial que atrajo a invitados de alto perfil como Willem Dafoe, Harvey Keitel, Brenda Blethyn, Klaus Maria Brandauer, Sophie Marceau, Joseph Fiennes, Paul Giamatti, Elliott Gould, Paul Schrader, Valeria Bruni-Tedeschi, Mohsen Makhmalbaf, Andrey Zvyagintsev, Brian Cox, Costa-Gavras y Peter Greenaway.

Celebrado durante las vacaciones de Sucot, el festival es un evento clave en el calendario cultural de Israel y a menudo estrena películas israelíes que luego ganan premios Ophir y reconocimiento internacional, como "Fill the Void" de Rama Burshtein y "Let It Be Morning" de Eran Kolirin.

Blayer forjó conexiones profundas con representantes de las industrias cinematográficas de todo el mundo y convirtió el festival en un lugar acogedor para cineastas y profesionales de la industria cinematográfica internacionales. Las películas y los invitados representaban la diversidad de Haifa, una ciudad que ella amaba.

Renunció como directora artística en 2021, pero fue nombrada presidenta de la junta del festival por Ethos y siguió muy involucrada, programando una sección y ayudando a seleccionar invitados.

Una intelectual

Blayer era una intelectual fascinada por el arte, la música, la literatura y también por las películas. Conoció a todos los relacionados con el festival y la industria del cine y nunca se mostraba tan feliz como cuando paseaba por el jardín junto a los principales lugares del festival, rodeada por la comunidad cinematográfica.

Yona Yahav, el alcalde de Haifa, dijo: "Me entristeció mucho enterarme de la muerte de Pnina Blayer, quien a lo largo de su vida fue una figura cultural de primera clase, que, con su gran talento, creó el carácter único del festival de cine, el cual dirigió con un alto grado de habilidad durante 33 años.

"En nombre de todos los residentes de la ciudad, me gustaría enviar mis condolencias a la familia de Pnina."

Igal Zeevi, el CEO de Ethos, comentó: "Pnina era una persona eternamente joven, siempre llena de alegría en la vida, conquistadora y capaz de soñar y hacer realidad esos sueños.

"El Festival Internacional de Cine de Haifa, que fue su obra de vida, creció, se desarrolló y alcanzó su estatus como el festival líder en Israel, y ha mantenido ese estatus desde entonces.

"Gracias a las extraordinarias habilidades de Pnina, todos haremos un esfuerzo por preservar este estatus en el futuro también."

Yaron Shamir, el director artístico del Festival Internacional de Cine de Haifa, quien trabajó estrechamente con Blayer durante décadas, dijo: "Pnina Blayer fue mi maestra y guía, durante años de trabajar junto a ella en el festival.

"Compartimos una pasión común por el arte del cine y muchas horas de acaloradas discusiones sobre películas y creatividad.

"Inclino mi cabeza ante su partida y envío un abrazo a la familia."