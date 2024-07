Israel presenta su primer canal de noticias 24/7 i24

Es comprensible que los israelíes estén adictos a ver noticias, y ahora finalmente hay un canal de noticias israelí 24/7 en hebreo, i24NEWS. Simplemente se puso en marcha el domingo por la noche con su programación de noticias y asuntos actuales en hebreo.

Comenzó con un programa principal de noticias nocturno, presentado por Miri Michaeli, y compitió con las emisiones nocturnas establecidas en Kan, Keshet, Reshet y Channel 14. El nuevo canal es parte de la red i24NEWS que se estableció en 2013 y ha estado transmitiendo noticias desde Israel a todo el mundo en tres canales y en tres idiomas: inglés, francés y árabe.

El canal está disponible para los clientes de HOT en internet y en la aplicación i24NEWS en el Canal 15, en NEXT TV en el Canal 15, en yes+ en el Canal 15, en STING+ en el Canal 15, en Partner TV en el Canal 22, en Cellcom TV en el Canal 10, y en FREE TV junto a los canales israelíes.

El noticiero vespertino de i24 presentó rostros conocidos que se han mudado de otros canales y medios.

Destacan entre ellos Zvi Yehezkeli, anteriormente corresponsal de Asuntos Árabes en Reshet 13 News, y Yossi Yehoshua, corresponsal militar de Ynet, quien ha aparecido como comentarista en varios programas de televisión en el pasado. El primer canal israelí de noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, i24 en hebreo. (credit: Courtesy)

Ataques de Hezbollah en todas las plataformas

La emisión inaugural del domingo por la noche fue similar a los programas de noticias en otros canales. Comenzó con la cobertura de los ataques de Hezbolá en el norte de Israel y las reacciones de los ciudadanos libaneses al enfrentamiento; los soldados que acaban de caer en el enfrentamiento en Gaza; los últimos ataques de los hutíes; un análisis del terrorismo en Cisjordania; la violencia policial en las manifestaciones contra el gobierno y a favor del acuerdo de rehenes el sábado por la noche en Tel Aviv y Jerusalén; manifestaciones de ultraortodoxos en Jerusalén contra la nueva ley que les obligaría a servir en las FDI; el débil desempeño en el debate del presidente de EE. UU. Joe Biden frente a Donald Trump; y así sucesivamente. En resumen, fue un día de noticias bastante tranquilo para Israel en estos días y i24 lo cubrió a fondo, con expertos libaneses hablando sobre Líbano y varios corresponsales en EE. UU.

Michaeli presentó un segmento en el que entrevistó a Ofri Bibas, la hermana de Yarden Bibas, uno de los 120 rehenes aún retenidos por Hamas, quien fue secuestrado junto a su esposa, Shiri, y sus hijos, Kfir y Ariel, el 7 de octubre en el Kibbutz Nir Oz. Ofri acaba de dar a luz y descubrió que estaba embarazada a mediados de octubre. Michaeli y Ofri hablaron sobre la alegría mezclada con tristeza y cómo ha luchado tanto como pudo por la liberación de su familia durante todos estos meses, a pesar de su embarazo.

Las noticias fueron seguidas por un programa, The Israelis, con un panel que presentaba un grupo diverso: Eli Ohana, ex estrella del fútbol y ex presidente del Beitar Jerusalén; el actor Yossi Marshek; Eyal Waldman, el empresario de alta tecnología cuya hija fue asesinada por terroristas de Hamas en el Festival Nova; y la ex MK Orly Levy-Abekasis. Se unió a ellos el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

Hubo promociones de varios otros programas, como uno sobre negocios.

Aún está por verse si hay espacio para otro canal de noticias y una aplicación de noticias en Israel, pero i24 en hebreo tuvo un debut pulido.