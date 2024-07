Qatargate: Documentos filtrados revelan fondos de Doha destinados al primer ministro Netanyahu

El Instituto de Investigación de Medios de Comunicación de Oriente Medio (MEMRI) publicó una segunda ronda de documentos incriminatorios que arrojan más luz sobre los fondos que supuestamente se ordenó transferir desde Doha al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lo que se afirma que tuvo lugar al menos dos veces en los últimos 12 años.

Estos documentos se filtraron como parte del Proyecto Cuervo, que consistía en la filtración de docenas de documentos relacionados con Qatar en los que se describía a Doha como financieramente implicado con figuras políticas y militares de todo el mundo. Según Reuters, los documentos tienen su origen en una filtración dirigida por ex agentes de la NSA que trabajan para actores de los Emiratos Árabes Unidos, vecino rival de Qatar.

Esta ronda incluye una carta clasificada de "alto secreto" de 2012 del entonces primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, el jeque Hamad bin Jassim Aal Thani, al entonces ministro de Economía y Finanzas, Yousef Husain Kamal, en la que el primer ministro explica la decisión del emir qatarí, Sheikh Hamad bin Khalifa Aal Thani, de transferir una subvención de 50 millones de dólares a Netanyahu, y una segunda carta del mismo año en la que Kamal afirma que el dinero había sido transferido a Netanyahu en efectivo por medio del Servicio de Seguridad del Estado de Qatar.

La carta de Kamal señala que el anterior intento de Qatar de realizar una transferencia bancaria formal, a través de la organización World Vision, había sido infructuoso. Esta acusación se ve reforzada por una serie de documentos jordanos que MEMRI se comprometió a publicar más adelante, en los que el banco HSBC de Ammán explica el rechazo de la transferencia por parte de las autoridades jordanas argumentando que estaban destinados "a financiar organizaciones sospechosas, entre ellas Hamás, en colaboración con Benjamin Netanyahu, por medio de otras cuentas bancarias".

MEMRI ya había publicado en diciembre una primera ronda de estos documentos, procedentes también del Proyecto Cuervo, en la que cinco documentos databan de 2012 y 2018. En ellos aparecían correspondencias entre altos cargos del gobierno qatarí, entre ellos el primer ministro Hamed bin Jassem Aal Thani y el ministro de Finanzas Yousef Hussein Kamal, ordenando y supuestamente confirmando la transferencia de decenas de millones de dólares a Netanyahu y Avigdor Lieberman como parte de sus campañas electorales.

La publicación MEMRI subraya que las cartas no constituyen una prueba de que Netanyahu haya recibido efectivamente los fondos.

Documentos explican la cuestionable relación de Israel con Qatar

The Jerusalem Post se puso en contacto con Yigal Carmon, presidente y fundador de MEMRI.

“Dimos con todo esto realizando una investigación no sobre Israel, sino sobre Qatar, enemigo de Israel y Occidente, y bastión del islam fundamentalista en el mundo,” explicó Carmon.

“En los EAU tienes la Casa de Abraham con una mezquita, una iglesia y una sinagoga; pero en Doha sólo tienes una mezquita que lleva el nombre de Abd El-Wahhab,” continuó, refiriéndose a un predicador musulmán conocido como el fundador de la escuela de pensamiento extremista wahabí en el Islam. “El padre del Emir también se presentó de esta manera, diciendo a Ghaddafi en 2010 ‘nosotros somos los verdaderos wahabíes, y yo soy la 16ª generación descendiente de Abd El-Wahab.’ Así es como se identifican; intentan comprar el mundo a través del deporte, la cultura, la educación y, por supuesto, la política. Tienes Qatargate en Europa, Jim Biden en EE.UU., y mucho más.

“Desgraciadamente, los gobiernos consecutivos de Israel y sus responsables de seguridad no comprendieron la amenaza existencial que supone Qatar para el Estado de Israel, e incluso cooperaron con él, y hoy estamos pagando el precio. Qatar está en todas partes del mundo, y amenaza a Israel en todas partes del mundo.

En el caso de Israel, Carmon señala lo que considera una política cuestionable del gobierno israelí con respecto a Qatar durante años,

y añade que quizás ahora, con estos hallazgos, empecemos a ver por qué. Tstos documentos presentan una explicación a la cuestión de las peligrosas relaciones de Israel con Doha".

¿Por qué?

"Israel se ha comportado de forma escandalosa en relación con el asunto qatarí, transfiriendo fondos y permitiendo que no se controle, por lo que debe haber una explicación. Nuestra pregunta es: ¿por qué dar dinero al enemigo? ¿Y violando la ley? Y todo ello a pesar de las interminables rondas de conflictos" preguntó Carmon.

“Se ofrecieron retazos de explicaciones sobre el dinero político transferido a Hamás en los últimos años. Una explicación era dejar crecer a Hamás y separar a los palestinos en dos cabezas, una en Ramala y otra en Gaza, lo que pudo funcionar durante unos años hasta que nos explotó en la cara. La segunda fue que podría haber intentado ‘comprar’ la paz, una idea vana y malhumorada. ¿Realmente espera comprar a alguien tan psicópata como Sinwar?” Ismail Haniyeh, máximo dirigente del grupo islamista palestino Hamás, se reúne con una persona que ofrece sus condolencias tras la muerte de tres de sus hijos en un ataque israelí en la ciudad de Gaza, en Doha, Qatar 11 de abril 2024. (crédito: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

Carmon añadió una tercera posible explicación para el dinero político transferido a Hamás, que radica en la llamada ‘crisis humanitaria’ de Gaza. “Esto fue una completa tontería desde el principio,” subrayó. “Comenzamos un proyecto llamado Qatar antes del 7 de octubre, en el que mostramos cómo Aljazeera, TRT y otros canales retratan una Gaza hermosa y próspera, con centros comerciales, hospitales, bulevares, cafeterías, peluquerías caninas, parques acuáticos, 22 instituciones de educación superior y mucho más. Por lo tanto, no había crisis humanitaria.

“En cuanto a la cuestión del dinero personal que se afirmó que se había transferido a Netanyahu, aquí es donde necesitamos aún más explicaciones, que requerirían investigaciones penales y más,” dijo. “Puede parecer impensable, pero muchas cosas relacionadas con Qatar eran impensables hasta que de repente se hicieron plausibles. Por ejemplo, el Qatargate, ¿quién habría pensado que la vicepresidenta griega del Parlamento Europeo, Eva Kaili, guardaba en su casa millones de dólares procedentes de sobornos qataríes? Y sin embargo, ahí estaba, y ahora está en la cárcel. También está el ejemplo del Príncipe Carlos, al que prácticamente se le vio con bolsas de dinero qatarí valoradas en millones de dólares todo esto era inconcebible pero cierto.”

¿Cree usted que este es el caso de Netanyahu también?

“Yo no realizo investigaciones sobre Netanyahu, y esta no es mi área de especialización. Pero hay algunas rarezas, incluidos extraños viajes a Guatemala, así como el conocido asunto de los llamados ‘trapos sucios’ que los Netanyahu llevaban durante sus viajes en maletas custodiadas – no en la panza de los aviones, sino en clase business con dos guardias, y no del Shin Bet, ojo."

“Incluso con respecto a las maletas con dinero enviadas desde Qatar a Gaza había rarezas,” continuó Carmon. “Llegaban a Israel y eran enviadas a un hotel con el ex coordinador de actividades en los territorios Poli Mordechai, que ahora se sabe que tiene negocios en Qatar. El equipaje pasaba una noche en el hotel y no iba directamente a Gaza, y quién sabe si alguna maleta se extraviaba.

Carmon recordó que el ex primer ministro Naftali Bennett decidió poner fin a las maletas de dinero. “Bennett también debe una explicación al público en cuanto al razonamiento detrás de su decisión. Él también intenta evitarlo, pero tiene que ofrecer explicaciones al público. ¿Por qué detuvo las maletas? ¿Qué vio allí?”

Ya en 2021, Carmon escribió un artículo para el Kibbutzim News, donde mencionaba lo que él denominaba ‘la boda de sangre de Netanyahu y Qatar.’ “Esta fue una de las primeras publicaciones sobre las dudosas relaciones entre Netanyahu y Doha, años antes de que todo el mundo empezara a hablar del papel de Qatar tras la masacre. Así pues, las relaciones entre las partes siempre fueron problemáticas.

“No es que yo sea anti-Netanyahu, y no se trata de una venganza personal” subrayó Carmon. “En cuanto a las familias de los rehenes que protestan contra él, en realidad estoy de acuerdo con él. Hamás es quien sigue rechazando el acuerdo, y él no tiene capacidad para cambiarlo. En mi opinión, si hubieran invertido aunque sólo fuera un 5% de sus esfuerzos contra Bibi en protestas contra Qatar, los rehenes habrían vuelto a casa antes. UN PALESTINO recibe ayuda financiera de Qatar a través de una oficina de cambio en Rafah, Franja de Gaza, en 2021, como parte del Programa de Asistencia Humanitaria en Efectivo de la ONU. La conducta de Hamás no está guiada por el bienestar económico palestino, sino por una lógica aniquiladora, afirma el escritor. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

“Cuando creamos un grupo de presión anti-Qatarí en Washington en relación con sus vínculos con Hamás, la afirmación de Qatar siempre fue ‘esto es en coordinación con Israel’. Los qataríes filtraron tres cartas de funcionarios israelíes agradeciendo a Doha por ‘contribuir a la seguridad y la estabilidad’. Mi opinión es que amenazan con sacar a la luz lo que tienen sobre Netanyahu. Así que, para él, es mejor tener estas manifestaciones, que dirigir la rabia del público contra Doha y tenerlas sobre su espalda.

“Pero todo esto no es asunto mío,” subrayó. “Mi única área de interés es Qatar y los documentos. Me parecen completamente auténticos, y nadie me ha llevado a los tribunales ni me ha demandado. Si alguien lo hiciera, trataré de demostrar cómo sé que son reales según su contenido, formulación, antecedentes y la cuestión del dinero político. Una vez más, no podemos decir nada acerca de la recepción de los fondos, ya que los documentos sólo hablan de su asignación, por lo que todo esto debe ser investigado.”

‘Si estos documentos son falsos – que me demanden.’

Algunos ponen en duda la autenticidad de los documentos.

“La principal razón para sospechar es que los hallazgos son tan impactantes. La reacción automática de muchos es que ‘no puede ser, es demasiado,’ y por eso lo rechazan en el acto. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, en realidad es plausible. En primer lugar, porque algunas cosas que creíamos inconcebibles ya han resultado ser ciertas. Me refiero a la facilitación de fondos a Hamás por parte del gobierno israelí. Si hubieras preguntado a alguien al respecto el 6 de octubre, te habrían dicho que es imposible, pero entretanto el ex jefe del Mosad, Yossi Cohen, confesó que eso había ocurrido, e incluso admitió que "estábamos equivocados".’”

Carmon subrayó que la idea de facilitar fondos a Hamás no sólo era irracional, sino también ilegal. “Las transferencias eran claramente ilegales según las propias leyes de Israel’ ¿Por qué viajaron en maletas en efectivo, en lugar de canalizarse a través del Banco de Israel? La razón es que nos expulsarían del SWIFT por financiación indirecta de grupos terroristas. Así que aquí fueron y se saltaron la ley y lo llamaron ‘política’ Nadie está autorizado a hacer tal cosa, ni siquiera un primer ministro,” dijo.

“El fiscal general Mandelblit supuestamente aprobó esta política, pero ¿quién era él para haberla aprobado?” preguntó Carmon con enfado. “Esta es una política descaradamente ilegal. Si Netanyahu tuviera mayoría en la Knesset” debería haber tomado la iniciativa y haber cambiado la ley. Pero esto nunca ocurrió porque, por supuesto, no tendría mayoría en la Knesset. Todo permaneció confidencial como una especie de operación del Mossad y, al final, fueron los qataríes quienes revelaron toda esta historia.

¿Qué diría usted de la implicación de los emiratíes en la supuesta filtración de estos documentos? ¿No haría eso aún más sospechosos estos documentos, teniendo en cuenta la enconada rivalidad entre los dos países?

“Permítame reforzar esta pregunta,” respondió Carmon con seguridad. “La filtración de estos documentos surgió, en efecto, de un contraataque de los emiratíes contra los qataríes después de que Qatar decidiera revelar documentos sobre los EAU y crear escándalos para sus vecinos, que sufrieron verdaderos golpes. Así pues, es probable que se tratara efectivamente de una reacción a la maniobra qatarí.

“Pero esto no significa que los documentos sean falsos,” continuó Carmon. “Los antiguos documentos que revelamos en diciembre se encontraron en un sitio web llamado Blast mucho antes de que iniciáramos esta investigación, e Israel no era en absoluto el punto central de los mismos. Los documentos trataban de la financiación de Sarkozy en Francia, de Jumblatt en Líbano, de milicias en Malí, del ex presidente sudafricano Mbeki e incluso de organizaciones como Human Rights Watch. El conflicto interno entre ellos no tiene nada que ver con nosotros en concreto, y me cuesta creer que los EAU falsificaran documentos para perjudicar a Netanyahu.

Carmon sostiene que falsificar documentos que proceden de varias fuentes distintas supone la creación de toda una industria, lo que implica la necesidad de coordinar fechas, referencias, números de serie, etc. “Estoy convencido de que son auténticos. Los nuevos documentos que confirman algunas de las afirmaciones, y que publicaremos en breve, no proceden del Proyecto Raven, sino de investigaciones jordanas, lo que da aún más credibilidad a esta historia,” explicó.

“Por último, estoy poniendo aquí en juego mi honor profesional. No se han puesto en contacto conmigo ni me han demandado por difundir información falsa, y ninguna otra figura pública mencionada en estos documentos ha presentado una sola denuncia. Los propios qataríes nunca se molestaron en negar ninguna de las conclusiones. Estoy convencido de que estos documentos son reales y considero necesario llevar a cabo las investigaciones pertinentes, porque el público merece respuestas.”

¿Por qué cree que los medios de comunicación de Israel y de todo el mundo no se hacen eco de esta historia? Los resultados son asombrosos.

“Es realmente extraño que sólo haya recibido un puñado de solicitudes de los medios de comunicación, salvo algunos podcasts y programas de entrevistas. Los documentos anteriores levantaron un poco más de ruido, pero ahora la gente simplemente no está interesada en absoluto. Mi suposición es que decidieron que era demasiado, así que deciden que es impensable y siguen adelante", razona Carmon.

“Una vez más, esto es a pesar del hecho de que la cuestión del dinero político Hamás, que también se encontró en estos documentos, ya ha sido confirmada. Las transferencias de dinero político y personal proceden ambas de los mismos documentos. ¿Por qué se acepta el dinero político, como ya había confirmado Yossi Cohen, pero no el dinero personal?” preguntó.

“Por cierto, Netanyahu fue preguntado en una rueda de prensa sobre la última ronda de documentos, donde respondió que eran falsos al 100%,” recordó Carmon. “Para mí fue un comentario importante, porque antes de eso él comentó que era ‘una broma” Pero si ’se trata efectivamente de un caso de falsificación” ¿cómo puede alguien falsificar documentos sobre el primer ministro y no ser demandado? Yo, Yigal Carmon, estoy propagando una horrible conspiración sobre el Primer Ministro por todas partes sin más – ¿por qué no me demandan? Decir que son 100% falsos no es serio. Su política es en sí misma una explicación. Como he dicho, muchas cosas impensables de repente se volvieron plausibles. Lo que necesitamos es una investigación y lo que necesitamos es responsabilidad,” concluyó.

Comentarios

Comentaron fuentes cercanas a Qatar: Difundir rumores infundados no sólo es irresponsable, sino que puede dar lugar a malentendidos. Animamos a todos a entablar un diálogo constructivo y a confiar en fuentes de información verificadas.

Un portavoz del partido Likud comentó: Se trata de noticias falsas e ilusorias, y de propaganda falsa contra el Estado de Israel, en medio de una guerra.