Tony Parker apuesta todo al torneo de pretemporada del Hapoel Tel Aviv

No todos los días un jugador del Salón de la Fama baloncesto visita Tierra Santa, pero eso es exactamente lo que ocurrió cuando el francés Tony Parker llegó a Israel para reunirse con el Hapoel de Tel Aviv y dar los últimos retoques a un torneo de pretemporada programado para otoño.

Parker, que ganó cuatro campeonatos de la NBA con los San Antonio Spurs, es el propietario y presidente del club francés ASVEL Villeurbanne de Lyon, que juega en la Euroliga, y el jugador de 42 años llegó a Israel para mostrar su apoyo a su homólogo del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, en esta emocionante empresa, ya que los Reds siguen dando que hablar esta temporada baja.

El torneo, en el que participarán Hapoel Jerusalem, el campeón lituano Rytas Vilnius, ASVEL Villeurbanne y Hapoel Tel Aviv, marcará la primera vez que el baloncesto europeo volverá a Israel desde el inicio de la guerra contra Hamás allá por octubre de 2023.

“Construir un gran club requerirá la capacidad de cooperar con los mejores,” comentó Yannay. “Es un honor tener a Tony Parker aquí conmigo. Era alguien a quien solía ver jugar en mitad de la noche. Estoy contento hoy de poder anunciar que habrá un torneo de pretemporada en Tel Aviv y que el ASVEL Villeurbanne estará aquí junto con el Hapoel Jerusalem y el campeón lituano Rytas Vilnius. Hay más equipos que quieren unirse, pero éste será el primer conjunto de partidos que se disputará en Israel desde la tragedia que vivimos el 7 de octubre. ELITZUR RAMLE celebra tras barrer al Hapoel Lev Jerusalem en tres partidos en la final para ganar dos campeonatos consecutivos de la liga israelí. (crédito: YEHUDA HALICKMAN)

Tirando a canasta en tierra santa

Parker también expresó su alegría por estar en Israel y por el próximo torneo.

“Estoy muy emocionado de estar aquí y tengo un montón de fans aquí. Han sido dos días fantásticos para ultimar el torneo y traer a mi equipo aquí. Ofer tiene mucha pasión y ganas de ser el mejor. El agente Matan Siman Tov, con el que trabajo, hizo la conexión entre nosotros y tiene muchos jugadores, como Zacharrie Risacher, que fue la primera elección en el Draft de la NBA de este año, junto con el israelí Noam Yaacov, que ahora juega en el Hapoel Tel Aviv. Cuando vi lo que Ofer quería crear, quise darle mi apoyo y por eso estoy aquí. Yannay quería encontrar la manera de que la competición continental volviera al país y éste es el primer paso para conseguirlo.

“Creo que ayudará enormemente, y cuando Tony Parker diga que todo ha vuelto a la normalidad aquí ayudará mucho. La cooperación entre los dos clubes ayudará a generar más clubes que vendrán a Israel.

A pesar de la guerra y el malestar que ha envuelto al país, Parker se sintió cómodo al venir a Tel Aviv a instancias de allegados y de su deseo de ayudar a que el baloncesto israelí vuelva a la normalidad.

“No tuve miedo de venir aquí; en absoluto,” dijo Parker. “Confío en mis amigos y me dijeron que es muy seguro en Tel Aviv. El baloncesto está creciendo aquí y también he jugado contra Omri Casspi y la selección de Israel. Con los años se ve que el juego está creciendo aquí. Me impresionó mucho Noam Yaacov y estoy intentando llevarlo a la NBA y quiero ver ahora que hará un gran año en el Hapoel. Le estaré observando y espero que sea drafteado el año que viene.

Yaacov jugó en el Villeubanne de Parker’s durante las últimas temporadas, primero en las categorías inferiores y luego con el equipo sénior, que participa en la liga nacional francesa LNB, así como en la Euroliga, mientras que el Hapoel Tel Aviv juega en la EuroCup, la segunda mejor liga de Europa. Parker espera que su estancia en Francia le haya proporcionado las habilidades que le ayudarán a dar el siguiente paso con un papel regular en el Hapoel y después en la NBA.

“Hay un vacío en el baloncesto israelí. La primera división es competitiva, pero los jugadores jóvenes no saben dónde pueden ir a jugar cuando tienen mucho talento. Por eso Matan me llamó para hablarme de Noam Yaacov. En mi academia tenemos jugadores de muchos países y por eso hemos colaborado en este caso. Queremos ayudar a Noam a alcanzar su objetivo final, que es jugar en la NBA, y el Hapoel Tel Aviv le dará la oportunidad de jugar minutos importantes. Esperamos que haya muchos más jugadores de 15, 16 y 17 años que podamos traer a Francia.

“Quiero que Noam Yaacov siga mejorando y tenía que encontrar el mejor encaje para mostrar su talento. Creo que el Hapoel es el mejor sitio para él. Matan y yo hablamos de él todo el tiempo y él tiene suerte de tener un gran agente como Matan y quiere tener un gran año aquí en Israel y luego llegar a la NBA.

La Academia Parker no sólo está ayudando a desarrollar la próxima generación de jugadores, sino que también está devolviendo el favor a aquellos que puede que no acaben jugando al más alto de los niveles, dándoles habilidades para vivir una vida normal.

“Siempre estoy buscando jóvenes talentos. Noam era muy competitivo tanto en nuestro equipo juvenil como en el profesional.

Parker añadió: ”Jugar en la NBA y en la selección francesa me ayudó a desarrollarme y aprendí mucho de mis días allí. Jugué en ambas durante toda mi carrera y eso me ha ayudado mucho, ya que ahora soy el presidente de un equipo de Euroliga. El baloncesto ha evolucionado muy rápido y es un juego diferente. Dentro de cinco o diez años veremos otras cosas, ya que los jugadores también lucen cuerpos diferentes – no hay más que ver a Victor Wembanyama. Cogí cosas de cuando jugaba y apliqué lo que aprendí.

Yannay considera que esta es una parte muy importante de ser propietario de un equipo de baloncesto profesional, al dar a sus jugadores una educación fuera de la cancha.

“Una de las cosas que nos ayudó a conectar es que ambos somos propietarios de equipos de baloncesto. Normalmente se ve a los chicos de baloncesto como propietarios, pero ambos también venimos de una perspectiva empresarial. Cuando hablé con Tony sobre el torneo, le dije que estamos invirtiendo en los jugadores tanto dentro como fuera de la cancha. Le pedí que diera una conferencia a los jugadores cuando venga para el torneo sobre cómo pasar del baloncesto a los negocios.

Con Yannay invirtiendo fuertemente en el Hapoel Tel Aviv, su objetivo es encontrar una manera de ascender y jugar en la Euroliga con todos los mejores equipos del continente y Parker lo ve como una posibilidad real.

“No veo ninguna razón por la que no pueda suceder que el Hapoel Tel Aviv esté algún día en la Euroliga. Queremos que la Euroliga crezca y en las reuniones hablamos de tener 18, 20, 24 equipos– hablamos de esas opciones. Cuando tienes un propietario que es un gran apasionado del baloncesto, por eso estoy aquí. Hay muchas ciudades que tienen dos equipos de fútbol de primera división, como Roma y Madrid, y también dos de baloncesto, como Belgrado y Atenas, por ejemplo. Así que no hay ninguna razón por la que no pueda haber dos equipos de Euroliga en Tel Aviv también.

Parker, que fue estrella de los Spurs y del baloncesto francés durante muchos años, no pudo mantenerse alejado de un tema que le toca de cerca – la NBA y las jóvenes estrellas francesas que están cambiando el juego, así como su antiguo club.

“Victor Wembanyama ganó un campeonato en el ASVEL y Zachrrie Risacher también ganó algunos campeonatos en el departamento juvenil. El baloncesto francés está en un buen momento y espero que siga creciendo. Los Spurs lo están haciendo bien y Chris Paul ha sido una buena incorporación. Es raro verle con la camiseta de los Spurs, ya que jugamos el uno contra el otro durante muchos años. Es curioso verle ahí, pero ayudará a Wembanyama a mejorar. Es un proceso en San Antonio, así que llevará un poco de tiempo.

Curiosamente, la última vez que el Hapoel Tel Aviv y el ASVEL se enfrentaron fue en 1969, año en el que los Reds ganaron por última vez el título de liga israelí, un objetivo que Yannay sin duda quiere alcanzar esta próxima temporada.

“Ha pasado mucho tiempo desde que el Hapoel Tel Aviv ganó el campeonato de liga y también ha pasado mucho tiempo desde la última vez que jugamos entre nosotros, ambas en 1969,” explicó Parker.

Yannay también compartió sus pensamientos sobre la vieja rivalidad.

“Fue en 1969 la última vez que jugamos contra el ASVEL y la última vez que ganamos un título de liga,” exclamó Yannay.“Cuando un antiguo aficionado vio que teníamos esta reunión, me trajo algunas banderas del último partido que jugamos entre nosotros y también le di una a Tony. Sabemos lo que pasó aquella temporada y esperamos que los resultados sean los mismos este año.”

Lo que pasó aquella temporada y esperamos que los resultados sean los mismos este año.