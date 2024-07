Ravivo, del Likud, demandará al estado por falta de documentación de trabajadores extranjeros

El miembro de Likud y presidente del Comité Especial de Trabajadores Extranjeros, Eliyahu Revivo, dijo el mes pasado en una audiencia gubernamental que demandará al estado por la falta de documentación de los trabajadores extranjeros que vienen a Israel desde el extranjero.

"Durante meses he estado pidiendo documentación del proceso de selección de los trabajadores del extranjero, y resulta que no hay tal documentación", dijo. "Representantes del Ministerio de Vivienda y Construcción, de la Autoridad de Población y de la Asociación de Contratistas han viajado para seleccionar trabajadores, pero no hay documentación de esto".

Revivo señaló que le sorprendió que no hubiera al menos documentación fotográfica de los trabajadores.

"Al menos se necesita un librito de identificación para poder verificar si el trabajador es pescador o constructor", continuó. "Por mucho tiempo, hemos entendido la difícil situación de los trabajadores y estoy tratando de iniciar procesos. No cumplen con los plazos, no trabajan con calidad".

Reportadamente se necesita más importación de trabajadores extranjeros

El Director General del Ministerio de Vivienda y Construcción, Yehuda Morgenstern, describió el proceso de traer trabajadores en los últimos meses y señaló la necesidad de importar muchos trabajadores "y rápidamente". Morgenstern abordó las afirmaciones sobre la calidad de los trabajadores y dijo que "trabajamos a través de la Asociación de Contratistas que envía obreros al país de destino". Trabajadores extranjeros tailandeses trabajan en el campo agrícola del valle de Hefer, 9 de abril de 2023. (credit: MOSHE SHAI/FLASH90)

"Necesitamos crear un procedimiento y aprobarlo en los ministerios de asuntos exteriores y justicia, así como en la Autoridad de Población. Existe un sistema de controles y equilibrios entre los ministerios gubernamentales, en el que el defensor del pueblo ha considerado varios factores que llevarán tiempo revisar", dijo Revivo.

Contratistas y propietarios de corporaciones que importan trabajadores en la industria de la construcción expresaron serias quejas sobre el proceso de selección de trabajadores, en particular sobre trabajadores no profesionales que provienen de la India, y la cantidad de tarifas que las corporaciones deben pagar incluso por trabajadores que no son profesionales y no tienen ninguna demanda, tarifas que ascienden a cientos de miles de shekels.

Revivo preguntó a otros representantes gubernamentales en la audiencia a quién pueden acudir los contratistas con una reclamación por daños. "Hago un llamado a todos los que han sido perjudicados a demandar al estado para reclamar por daños. Seré testigo de su reclamo. Comiencen a demandar, esa es la única manera en que se despertarán".

Al final de la discusión, Revivo pidió a los Ministerios de Vivienda y Exteriores que examinaran si había un obstáculo para transferir los documentos de los trabajadores del extranjero al Comité Especial para Trabajadores Extranjeros.