Natalie Portman deslumbra en su papel protagónico en "La dama del lago"

"Dicen que hasta que el león no cuente su historia, el cazador siempre será el héroe", es la impactante frase inicial de Lady in theLake, una nueva serie protagonizada (y producida) por Natalie Portman y dirigida y escrita por otra israelí que ha triunfado en Hollywood, Alma Har'el.

La serie, disponible en Apple TV+ a partir de hoy, equilibra escenas deslumbrantes, personajes fascinantes y auténtico suspense con mensajes torpes. Cuenta historias paralelas de Baltimore a mediados de los años sesenta, centradas en dos mujeres que quieren más de la vida y cuyas vidas se cruzan inesperadamente.

Una de ellas es un ama de casa judía, Maddie Schwartz (Natalie Portman), y la otra es una joven madre negra, Cleo Johnson (Moses Ingram), que lucha por mantener a sus hijos e intenta cambiar el sistema políticamente. Está basada en una novela de Laura Lippman (casada con David Simon, creador de The Wire), y se centra en retratos igualmente ricos del Baltimore negro y judío de la época.

En los dos primeros minutos nos enteramos de que Cleo ha muerto, su cuerpo ha sido arrojado a un lago. La escena se traslada a aproximadamente un mes antes, al Día de Acción de Gracias de 1966, cuando Maddie, sintiéndose acosada, intenta preparar un banquete festivo, sabiendo que su marido, Milton (Brett Gelman, de Stranger Things, que recientemente visitó Israel y actuó en Eretz Nehederet), probablemente invitará a invitados sin avisarla.

Cleo, que trabaja como modelo en unos grandes almacenes, también lleva la contabilidad de una turbia operación mafiosa, mientras su marido intenta y fracasa en su intento de mantener a la familia como cómico. Cleo pronuncia un discurso improvisado en un acto organizado por la primera senadora negra del estado de Maryland, lo que levanta ampollas entre sus jefes vinculados al crimen, entre ellos Shell (Wood Harris, más conocido como Avon Barksdale en The Wire). THE THIRD season of ‘The Bear.’ (credit: Disney+/Hulu)

Mientras tanto, Milton ha invitado a un importante periodista de televisión, Wallace White (Charlie Hofheimer, que interpretó a Abe, el novio radical judío de Peggy, en Mad Men). Pero la cena no va bien, sobre todo porque Maddie está distraída por la desaparición de una niña judía, Tessie Durst (Bianca Belle).

Tessie es una niña sensible que se aferra a un libro sobre la vida marina en el desfile del Día de Acción de Gracias y se pasea por una pescadería, con la esperanza de encontrar un caballito de mar, sólo para desaparecer. El padre de Tessie, Allen (David Corenswet, que apareció en We Own This City), fue la pareja de Maddie en el baile de graduación del instituto, y en los años transcurridos se ha vuelto más religioso, mientras que su madre es una pintora a la que Maddy admiraba. Maddy entrevistó a la madre de Allen para el periódico escolar, y soñaba con ser periodista, sueños que aparcó cuando se casó.

ESA ES MUCHA trama para una serie de seis episodios, y la verdad es que me estoy dejando algunos hilos aquí. Portman ilumina la pantalla, como siempre hace, aunque de alguna manera parece mal encasillada como ama de casa que se lamenta de su aburrida vida. Su delicada belleza y su intensidad parecen hacerla destacar.

Algunos de los diálogos sobre su potencial desaprovechado parecen sacados de un manifiesto feminista de 1970, y todo el talento de Portman no consigue hacerlos más interesantes. "¿Por qué todo el mundo actúa como si hubiera algo malo en mí porque me preocupo?", le dice a su marido. "¿Todo Baltimore está buscándola y yo soy la meshugena?... Les he servido durante 20 años y pensas que sólo sirvo para ser ama de casa".

Milton replica: "Nunca quisiste ser otra cosa", a lo que ella responde: "¡Nunca intenté hacer otra cosa! ¿Alguna vez te has preguntado por qué?" y rompe un plato.

La serie, narrada por Cleo desde la tumba, cuenta cómo Maddie vuelve a sus sueños adolescentes de periodismo mientras intenta resolver el misterio del asesinato de Cleo, que la arrastra al peligroso submundo en el que trabajaba Cleo; los últimos episodios están llenos de pesadillas triposas de Maddy. Cleo habla a menudo de forma portentosa sobre su conexión con Maddy, diciendo: "El final de mi historia fue el principio de la tuya" y "Querías contar la historia de todos, menos la tuya"."

En las escenas en las que se remonta a sus años de instituto, Portman parece sentirse más cómoda, recordando una cita de Pauline Kael, crítica de cine del New Yorker, según la cual Sissy Spacek era más creíble como adolescente en La hija del minero del carbón que cuando interpretaba a una adulta: "Cuando se suponía que era una mujer adulta, parecía una niña vestida con la ropa y la peluca de su madre".

Portman tiene cuarenta y pocos años, pero parece tan joven que resulta chocante cuando se refiere a sí misma como una "señora mayor".

La serie recrea a la perfección el ambiente del Baltimore de mediados de los 60, especialmente en la comunidad afroamericana. Es una mezcla incómoda de las crudas historias de David Simon sobre el crimen en Baltimore, como The Wire y We Own This City, y un True Detective feminista, una mezcla que puede resultar chocante. Pero las sólidas interpretaciones de Portman, Ingram (que apareció en El gambito de la reina y La tragedia de Macbeth, de Joel Coen) y un magnífico reparto mantienen el entretenimiento.

La tercera temporada de El Oso llega a Disney+

LA TERCERA temporada de El Oso llegó ayer a Disney+ en Israel, y para aquellos a los que les encantaron las dos primeras temporadas, especialmente la segunda, no es un momento demasiado pronto. The Bear es la historia de Carmy (Jeremy Allen White), un perfeccionista maestro cocinero que regresa a Chicago para hacerse cargo de la sandwichería de su familia tras el suicidio de su hermano Michael (Jon Bernthal).

Con el tiempo, Carmy decide convertir la sandwichería en un establecimiento de alta cocina. Para ello cuenta con la ayuda de una serie de personajes alocados y maravillosos, entre los que destaca la estrella revelación Ayo Edibiri en el papel de Sydney, otra chef de gran talento procedente de un entorno difícil que se siente atraída por la disciplina y el ritmo de la cocina de un restaurante. La cocina le permite, como a Carmy, florecer creativamente y elaborar platos innovadores y deliciosos.

Aunque las temporadas anteriores de El Oso trataban sobre la gestión de un restaurante como Los Soprano trataba sobre gángsters, en el fondo, la trama principal no era más que una forma de contar una historia sobre una familia disfuncional y el trauma de crecer con un padre enfermo mental y narcisista. Con el tiempo, en los primeros episodios de la tercera temporada, la serie empieza a centrarse en el restaurante.

Carmy decide que el menú debe ser completamente diferente cada día, algo poco práctico, caro y laborioso. Tiene largas secuencias de fantasía en las que aparecen algunos de los chefs famosos con los que ha trabajado, como Daniel Boulud.

Pero recupera su ritmo original al retratar los retos psicológicos de los personajes, y llegamos a conocer mejor la historia de Tina (Liza Colon-Zayas) y cómo Michael le ayudó a salvar su vida cuando estaba en su punto más bajo, y la de Gary (Corey Hendrix), un antiguo jugador de béisbol Triple A, ahora camarero.

Jamie Lee Curtis vuelve como la ensimismada madre de Carmy, y un episodio en el que la hermana de Carmy, Natalie (Abby Elliot) se pone de parto y se acerca a ella es el punto álgido emocional de la temporada y es una verdadera recreación de los terrores del parto.

Me hubiera gustado ver más de Ebra (Edwin Lee Gibson), el chef que lucha contra la artritis, refugiado somalí y veterano de guerras espantosas. Espero que tenga su propio episodio en la cuarta temporada. Pero podéis esperar que el reparto de El Oso consiga muchos más Emmys por esta temporada.