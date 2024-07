Fiscal defiende la investigación de soldados por el asesinato del terrorista de Nukhba

Una reunión de comité se llevará a cabo el domingo sobre la investigación de los soldados por el asesinato de un terrorista Nukhba.

El Fiscal del Estado Amit Isman declaró: "Aprobé la investigación después de determinar que la base de pruebas era sólida y justificaba su apertura. Existe una sospecha razonable; eso es lo que seguimos y seguiremos siguiendo".

Isman hizo estas declaraciones en persona en el comité, tras críticas de varios sectores, incluido el MK del Likud Amit Halevi, quien expresó sorpresa al leer la frase "asesinato de un terrorista Nukhba" en el comunicado de la policía.

Halevi le preguntó a Isman: "¿Cuál es su criterio para enjuiciar a los soldados?" Isman respondió: "Tomamos esta decisión con el corazón apesadumbrado, plenamente conscientes de las implicaciones".

"Sin embargo, la base probatoria estableció una sospecha razonable", continuó.

Amit Halevi, miembro de la Knesset, en el Monte del Templo (credit: 'In Our Hands for the Sake of the Temple Mount')

Halevi presiona a Isman

Halevi repitió su pregunta: "¿Cuál es tu criterio para enjuiciar a soldados?" Isman reiteró: "Tomamos esta decisión con el corazón apesadumbrado, conscientes de las implicaciones. No obstante, la base probatoria confirmó que hay sospechosos razonables".