El paisaje de Israel: un viaje fotográfico en verano

El paisaje de Israel es un regalo generoso para los artistas. Sin embargo, puede ser menos indulgente para el fotógrafo de paisajes de verano. La belleza de las escenas veraniegas de Israel solo emerge después de lidiar con el calor, la luz intensa y el terreno rocoso. Capturar esta belleza requiere un esfuerzo tenaz, pero la recompensa es una colección de imágenes que revelan esplendor oculto bajo la superficie.

El sol alto del verano proyecta sombras duras, a menudo poco favorecedoras para cualquier sujeto. Para capturar lo mejor de estas escenas, es necesario estar listo para levantarse temprano para amaneceres o quedarse hasta tarde para atardeceres.

A pesar de los desafíos, las excelentes fotografías de paisajes de verano están al alcance. La clave es adaptar tu enfoque y técnica a estas condiciones únicas. Recuerda, algunas fotos solo pueden tomarse en verano, y exploraremos esas oportunidades.

El verano es para la playa, y este recorrido nos llevará a dos playas. Comenzaremos en Ashdod y luego nos dirigiremos en un corto trayecto de 34 km (20 millas), unos 30 minutos, a la playa de Palmachim.

Muchos fotógrafos de paisajes prefieren evitar personas o animales en sus imágenes. Si bien es comprensible pensar que los paisajes no deberían incluir personas o animales, considera el poder narrativo de agregar una persona a una foto de paisaje. Puede contar una historia más profunda sobre la escala o la experiencia de un lugar, añadiendo una capa de profundidad a tu fotografía.

Pájaros en un cable (credit: Jay Garfinkel)

A veces uso personas o animales como elementos que realzan la escena. Por ejemplo, una persona caminando a lo largo de la orilla puede agregar una sensación de movimiento y vida a un paisaje estático. Es por eso que he elegido estos lugares.

El individuo o los animales no son el foco principal; en cambio, el énfasis está en capturar la esencia de la playa en un brillante día de verano.

Ya sea que desees transmitir el encanto de un entorno o la escala de un lugar en particular, agregar intencionalmente personas o animales a tus paisajes puede ayudarte a lograr el efecto deseado. Este género de fotografía se conoce como retrato ambiental, un estilo de fotografía que enfatiza la relación entre una persona y el entorno circundante. La interacción entre las personas y su entorno puede ser una fuente de creatividad, permitiéndote capturar la belleza e impacto de un lugar.

Ashdod

El paseo marítimo de Ashdod invita a los fotógrafos a sumergirse en un mundo de encanto costero mediterráneo.

Esta joya junto al mar, donde la pasarela pavimentada abraza las costas de arena, ofrece una cautivadora mezcla de belleza natural y expresión artística. Sus tonalidades cambiantes y las olas rítmicas brindan un telón de fondo fascinante para la fotografía marina. Camina por el paseo marítimo; los patrones geométricos y las líneas guían tu mirada, creando una fusión armoniosa entre lo artificial y lo natural. La pasarela pavimentada ofrece una transición perfecta desde el paisaje urbano hasta las costas de arena, difuminando las fronteras entre los dos lugares.

En coche, sigue a Waze hasta nuestra primera ubicación, la Playa de Baño Separada.

Pájaros en un cable

Seleccioné esta ubicación como la primera foto del día mientras la temperatura todavía es fresca en la playa y antes de que el sol y la humedad se intensifiquen. No hay garantía de que las aves marinas se posen en la barandilla que se adentra en el agua.

Aquí es donde la paciencia da sus frutos y algo de buena suerte. Para que la imagen funcione, debes calmar el mar hasta que quede como un espejo. Aquí es donde necesitas usar tu filtro de densidad neutra (ND). Un filtro de densidad neutra te permite usar velocidades de obturación más lentas para difuminar elementos como el agua y las nubes y utilizar aperturas más amplias (números f más bajos) incluso en condiciones brillantes.

Para calmar el mar, comienza con una exposición de 15 segundos. Si eso no es lo suficientemente calmado porque el mar está agitado ese día, reduce aún más la luz con un ND 8 para una exposición de 30 segundos. En esta foto, las aves añaden drama al paisaje general. Mira esta foto y pregúntate, si no hubiera aves en la imagen, ¿cómo cambiaría el sentimiento que tienes sobre la imagen? ¿Mejor o peor? Deberías hacerte esta pregunta cada vez que consideres agregar a una persona o un animal a la imagen que tomas.

Puesta de sol

Como fotógrafos, a menudo perseguimos la toma perfecta, planeando meticulosamente cada detalle. Pero ¿qué pasaría si permitiéramos un toque de serendipia en nuestro proceso? Aceptar lo inesperado puede transformar nuestra fotografía de simples instantáneas en historias cautivadoras. La serendipia, una combinación de casualidad e intuición, revela momentos que no podemos prever. Pensé que había terminado por el día y, después de empacar mi equipo, me dirigí al estacionamiento. Bastante inesperadamente, vi que el sol se estaba poniendo, iluminando el agua y arrojando sombras oscuras sobre la barrera marina. No podría haberlo planeado mejor y, de hecho, ni siquiera lo planeé.

El final de un paseo perfecto en la playa en una noche de verano. Así que, compañeros fotógrafos, ábranse a una oportunidad inesperada. Este es un buen recordatorio de que las mejores fotografías a menudo son improvisadas.

Próxima parada, Playa Palmachim.

Playa Palmachim

Hermosos paisajes naturales con dunas de arena, acantilados rocosos y una pintoresca bahía rocosa proporcionan a la Playa Palmachim excelentes oportunidades para fotografía de paisajes y naturaleza. Tómate un momento para contemplar el Mar Mediterráneo y el horizonte de Tel Aviv al fondo, ideal para capturar magníficas fotos marinas. Aunque los salvavidas solo están presentes durante el día en verano, la Playa Palmachim no tiene un horario de cierre oficial y permanece abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay una tarifa para el estacionamiento, pero por lo demás la playa es gratuita.

Día perezoso de verano

Después de estacionar, comienza a caminar hacia la playa, pero antes de bajar por la rampa de escaleras, mira hacia tu izquierda. Hay un pequeño quiosco y balcón. Dirígete allí como primera parada. Ahora tienes la ventaja de la altura y puedes ver toda la playa desde todas las direcciones.

Esta fotografía demuestra cómo añadir personas a tus paisajes puede crear una narrativa o estado de ánimo. Por ejemplo, mirar hacia el mar puede evocar un sentido de contemplación o anhelo. Al mismo tiempo, un grupo de amigos jugando en la playa puede transmitir una sensación de alegría y compañerismo. Este enfoque te permite contar una historia más completa sobre el entorno y su impacto, invitando a los espectadores a experimentar el lugar como lo haces tú.

Pescando solo

Después de capturar la escena de la playa desde las alturas, es hora de descender a la orilla y caminar hacia la derecha durante unos 200 metros hasta llegar a la ensenada rocosa frecuentada por pescadores. La vista de un pescador solitario en este entorno te hace pensar de inmediato en las pinturas de paisajes marinos de Edward Hopper. Este es un poderoso ejemplo de cómo incluir a una persona en el encuadre puede transformar una foto de paisaje al proporcionar una sensación de escala. Por ejemplo, la vasta extensión de agua del Mar Mediterráneo enaniza al individuo en el encuadre.

Una persona en un paisaje puede añadir profundidad e interés a una imagen que parecería incompleta o menos impactante si, por ejemplo, el pescador no estuviera allí.

Al concluir nuestra guía de fotografía de verano, recuerda que la serendipia se encuentra en momentos no planeados y oportunidades inesperadas. Aceptar esto puede revelar una belleza oculta. Tómate el tiempo para detenerte y notar los pequeños detalles a tu alrededor: las rocas mojadas en la orilla o las conchas marinas dispersas que forman un patrón.

Estos momentos pueden transformar tus fotos. No todas las tomas necesitan ser perfectas. Imágenes borrosas, destellos de lente o cielos sobreexpuestos pueden agregar carácter y profundidad. A veces, las imperfecciones hacen que una imagen sea más memorable y única. Por último, confía en tu intuición: las grandes fotografías a menudo surgen de corazonadas. Cambia tu ángulo o quédate más tiempo. Nuestro mejor trabajo surge cuando seguimos nuestros instintos.

Al abrazar estos principios, capturarás la esencia de los paisajes de verano. Mantente atento a la columna del próximo mes, donde exploraremos más técnicas y lugares para enriquecer tu viaje fotográfico a través de los impresionantes paisajes de Israel.

Jay Garfinkel es un fotógrafo de naturaleza muerta y paisajes de arte fino de Jerusalén que ha expuesto ampliamente en los Estados Unidos e Israel. Su trabajo ha sido destacado en la revista Landscape Photography Magazine y la revista en línea LensCulture. Para ver su trabajo, visita https://jaygarfinkel.zenfolio.com/ © 2024 Jay Garfinkel