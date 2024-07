De la batalla a el aula: Entre bastidores del año académico israelí en tiempos de guerra

Al inicio de su servicio en la fuerza de ingeniería de combate dentro de la Unidad 77 de las FDI en Gaza, Guy Chen sintió un fuerte impulso para empezar el año académico que ya estaba retrasado en el Afeka Academic College of Engineering en Tel Aviv.

De hecho, los oficiales de Chen le permitieron salir de Gaza. Pero esto no significaba exactamente un regreso a la normalidad.

"Esto no es lo que un joven de 25 años debería tener que enfrentar", dijo el estudiante de segundo año de ingeniería eléctrica. "Viví en una tienda de campaña durante casi medio año. Cuando terminé mi servicio en la reserva, me mudé de la casa de mis padres a un apartamento en Ramat Gan. Fue tan extraño volver a la civilización. Sentí que mi mundo estaba al revés. Sentí que mi rutina era surrealista. Todas esas personas que eran como hermanos para mí, ya no las veo".

Durante unas seis semanas, Chen se desempeñó como soldado logístico fuera de Gaza mientras simultáneamente ingresaba a sus clases en Afeka a través de Zoom hasta su liberación oficial de la reserva del IDF. De hecho, su historia es demasiado típica de la experiencia de educación superior israelí durante el año académico 2023-24 recientemente completado.

Adaptándose sobre la marcha

Con Israel movilizando a 360,000 reservistas para la Operación Espadas de Hierro, los colegios y universidades perdieron temporalmente una parte significativa de sus estudiantes, profesores y personal. Esto fue especialmente cierto en Afeka, dado que la mayor tasa de estudiantes en servicio de reserva después de los ataques del 7 de octubre estaban siendo convocados a las unidades de ingeniería del IDF. Para Afeka, esto significaba que más del 40% de sus estudiantes fueron llamados al servicio militar, entre ellos aquellos que estaban al borde de completar su grado.

Nofar Shlosberg (credit: RONEN TOPELBERG)

Estas circunstancias excepcionales obligaron a las instituciones académicas de Israel a adaptarse sobre la marcha, especialmente en términos de satisfacer las necesidades de los estudiantes reservistas, así como de los que permanecieron en el campus.

La respuesta de Afeka fue desarrollar un paquete de apoyo integral para los estudiantes. Con el inicio del año académico dos meses y medio tarde, Afeka comenzó a impartir todos los cursos a través de su modelo híbrido sincrónico. Este enfoque innovador permite a los estudiantes asistir a clases presenciales, mientras que aquellos que no pueden estar físicamente presentes pueden participar de forma remota.

Además, al reconocer que el aprendizaje en línea por sí solo no era suficiente para muchos estudiantes que habían perdido porciones sustanciales del semestre debido al servicio de reserva o que constantemente alternaban entre el servicio militar y sus estudios, Afeka ofreció asistencia académica personalizada. Esto incluyó asesoramiento, tutoría personalizada y grupal, sesiones de tutoría y opciones de cursos condensados en tiempo.

Al final del año escolar, a pesar de las interrupciones causadas por la guerra, Afeka graduó su clase más grande hasta la fecha.

"Nos comprometimos firmemente a garantizar que cada estudiante complete el año académico con éxito y a tiempo, sin abandonos debido a la guerra, y estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para lograr este objetivo", dijo el profesor Ami Moyal, presidente del Colegio Afeka, en la ceremonia de graduación del 19 de junio. "Para aquellos que han respondido al llamado al servicio con profunda disposición, debemos brindar un apoyo inquebrantable y asistencia para ayudarlos a completar sus estudios, preocupados por su futuro y sin comprometer la calidad de su educación".

Dando un paso adelante por los soldados-estudiantes

Entre los frutos de este trabajo está la formación de jóvenes profesionales como Nofar Shlosberg, quien estudia ingeniería de software en Afeka. Actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa en un proyecto conjunto especial con las FDI, enfocado en el desarrollo de drones que algún día darán a los soldados israelíes una ventaja significativa en el campo de batalla.

"Afeka realmente me preparó para el éxito y se aseguró de que me fuera bien a pesar de mis obligaciones en el ejército", dijo Shlosberg, quien este año completó su cuarto año de un programa de cinco años que combina maestría y licenciatura. "También me enseñaron las habilidades que necesitaba para obtener un buen trabajo incluso antes de graduarme. Ahora, en el Ministerio de Defensa, veo a muchos graduados de Afeka que también están desarrollando tecnologías innovadoras e interesantes, y siento que somos parte de una familia. Es reconfortante verlo".

Chen elogió al colegio por "hacer un buen trabajo al tratar de brindar a los soldados que regresan un aterrizaje suave". Gracias a los puntos extra de crédito de semestres anteriores, pudo tomar cursos más fáciles a su regreso, y ahora tomará más clases durante el verano. Al mismo tiempo, reconoce que un regreso completo a la normalidad no es realista.

"Me siento normal. Siento que puedo estudiar", dijo. "Pero todavía se siente mal volver a la rutina. Todavía tenemos soldados [en Gaza]. Tengo amigos todavía allí."

Mientras tanto, en la Universidad de Haifa, el estudiante universitario Sagy Amar dijo que sus profesores fueron "muy comprensivos con la situación" cuando regresó de la reserva.

"Cuando volví a la escuela, tuve una reunión con el jefe de mi departamento durante una hora, y ella me preguntó qué podían hacer para ayudarme", dijo Amar, quien acaba de terminar su segundo año y estudia ciencias políticas e historia judía. "Me ofrecieron más tiempo para entregar mi trabajo y la opción de realizar exámenes en casa. Esta fue una opción extendida no solo a mí, sino también a familias de rehenes, familias de soldados caídos y parejas de soldados en reserva. También obtuve una beca y algunos créditos escolares que me eximieron de tomar algunas clases. Realmente intentaron asegurarse de que ningún estudiante se quedara atrás."

La beca mencionada por Amar refleja los esfuerzos de la Universidad de Haifa por apoyar a los estudiantes soldados en su momento de necesidad, reflejando las iniciativas implementadas por Afeka. Durante la guerra, la universidad llegó a tener hasta 1,150 estudiantes y 50 profesores en la reserva, incluidos 300 estudiantes en las fuerzas de seguridad. La Universidad de Haifa respondió lanzando su Fondo de Becas para Soldados en Reserva, que proporciona becas de emergencia de NIS 2,000 ($500) a cada estudiante soldado en la escuela.

Además, la infraestructura académica que estaba en su lugar mucho antes de la guerra es ahora más relevante que nunca para la universidad. En 2018, la Universidad de Haifa fue galardonada con la primera licitación jamás establecida por el Ministerio de Defensa de Israel. Desde entonces, la universidad ha otorgado títulos académicos a oficiales de las FDI en las tres academias militares: el Colegio de Comando Táctico, el Colegio de Comando y Estado Mayor, y el Colegio de Defensa Nacional. Estos estudios traen a cientos de oficiales, comandantes y figuras importantes del sector público a la institución. A nivel nacional, esto permite coherencia en las calificaciones académicas a largo plazo de los comandantes de las FDI y mejora la educación académica que adquieren en paralelo con los cursos militares.

Cuando se otorgó la licitación, el presidente de la Universidad de Haifa, el Prof. Ron Robin, había dicho que la universidad estaba "orgullosa de abrir nuestras puertas a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y de ser el hogar académico de las fuerzas de defensa y seguridad de Israel. Estos hombres y mujeres, que son queridos para nosotros, operan día y noche por la defensa y seguridad del Estado de Israel, y les proporcionaremos contenido educativo de la más alta calidad".

Recuerdos del 7 de octubre

Incluso mientras miran hacia su futuro académico, los estudiantes reservistas todavía tienen recuerdos del 7 de octubre en primer plano en sus mentes, especialmente cuando se trata del cambio abrupto de la vida civil a la militar.

Amar, de la Universidad de Haifa, estaba de vacaciones con la familia de su entonces prometida en Eilat.

"Yo guardo el Shabat, pero quedó claro después de los servicios de la sinagoga que algo estaba ocurriendo", recordó. "Inmediatamente llamé a mi comandante para pedir instrucciones. Luego bajé al vestíbulo del hotel y pregunté si alguien iba a conducir hacia el norte. Luego hice autostop hasta mi coche y conduje hacia mi base".

Añadió: "Estaba en medio de unas vacaciones y de repente me vi diciéndole adiós a mi prometida y sin saber si o cuándo la volvería a ver. Fue unas vacaciones que terminaron con lágrimas y miedo".

El 7 de octubre, Chen de Afeka estaba con sus padres en Tzoran, un pequeño pueblo junto a Netanya. No escuchó ninguna sirena y "no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo" cuando se despertó esa mañana.

"Abrí mi teléfono, vi mensajes y vi las noticias, y comencé a entender lo que se avecinaba", relató. "Unas horas después, mi oficial me llamó y dijo, 'prepárate'. Empaqué mis cosas y llamé a algunos chicos de mi unidad. Mi papá me llevó a Netanya. Se suponía que iba a recibir un viaje hasta la base. Me encontré en un campamento sucio en el norte."

Por otro lado, a Nofar Shlosberg no la llamaron para el servicio de reserva hasta un mes después del 7 de octubre. Estaba basada en el Norte, donde formó parte de la Fuerza Aérea durante cinco meses. Tenía dos roles: como entrenadora de comandantes de la Fuerza Aérea y jefa de un equipo de logística. Dado que su base no tenía espacio para alojar a todos los reservistas convocados, tenía que hacer un viaje de ida y vuelta de tres horas cada día.

"Naturalmente, fue difícil tener una vida durante este tiempo", dijo Shlosberg. "A menudo, no podía asistir a clases, incluso las que se impartían por la noche. Ser reservista era como un trabajo a tiempo completo, a veces incluso más exigente, ya que a menudo no tenía un horario predecible de 9 a 5. Había días en los que lo único que quería hacer era dormir."

Ella informó que Afeka fue comprensiva y servicial, dadas las difíciles y delicadas tareas de equilibrio de su viaje como estudiante reservista.

"Ofrecieron clases por Zoom, pero tampoco pude asistir a algunas de esas porque había áreas en la base a las que no se me permitía llevar mi computadora", explicó. "Aun así, estudié todo lo que pude. Les conté a mis profesores mi situación y fueron muy comprensivos. Algunos profesores incluso me dieron tutorías individuales para que pudiera ponerme al día".

El camino por delante

Mirando hacia el futuro, la Universidad de Haifa ha anunciado que ofrecerá un proceso de admisión simplificado y asistencia financiera adicional para soldados de reserva de las FDI, personal de seguridad y civiles directamente afectados por la guerra entre Israel y Hamas. La ruta de admisión especial es un camino único y sin precedentes para los estudiantes que comienzan el próximo año académico. Incluirá la aceptación rápida en ciertos programas sin el requisito habitual de pruebas psicométricas, y también incluirá una beca de $2,000 para estudiantes calificados.

"Esta es nuestra oportunidad en la Universidad de Haifa para agradecer a los hombres y mujeres de las fuerzas de reserva, que lo dejaron todo y salieron a defender el país", dijo el profesor Robin. "Ahora vamos a unirnos a ellos y garantizar un camino que les permita ingresar a la universidad de la manera más fluida posible."

Mientras tanto, Afeka se centra en asegurar los recursos financieros que permitirán al colegio mantener su paquete integral de apoyo estudiantil a medida que la guerra continúa. Con este propósito, el colegio lanzó recientemente la campaña AsOne, cuyo objetivo inicial es recaudar 15 millones de NIS (4 millones de dólares). El colegio ha comprometido 5 millones de NIS (1.35 millones de dólares) de recursos internos para la iniciativa de apoyo estudiantil, y ahora busca donaciones externas para financiar varias iniciativas dentro de la campaña AsOne.

Según el colegio, el objetivo del fondo de apoyo estudiantil es mantener a cada estudiante en un camino hacia desempeñar un papel vital en la industria de la ingeniería de Israel y contribuir al crucial sector de alta tecnología del estado judío, especialmente con el campo de la ingeniería adquiriendo una importancia sin precedentes para el país tras los ataques del 7 de octubre.

"Te miro a ti y veo el futuro — el futuro de la industria de alta tecnología, el futuro de la economía israelí, el futuro de la sociedad, el futuro del país," dijo el Prof. Moyal a la clase graduada durante la reciente ceremonia. "Para nosotros, ustedes representan una parte significativa de la 'imagen de la victoria' de este país. Estoy lleno de orgullo por cada uno de ustedes."