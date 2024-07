Francia dará protección las 24 horas al equipo olímpico de Israel en medio de las tensiones en Gaza

Los atletas israelíes recibirán protección las 24 horas durante los Juegos Olímpicos de París, dijo el ministro del interior de Francia, después de que un legislador de extrema izquierda dijera que la delegación de Israel no era bienvenida y llamara a protestas en contra de su participación.

Los Juegos comienzan el viernes en medio de pronunciadas preocupaciones de seguridad en un momento de tensiones geopolíticas elevadas por las guerras en Ucrania y Gaza. La guerra de Israel contra Hamás que ha devastado Gaza se ha convertido en un punto focal entre la extrema izquierda de Francia, con algunos críticos acusando a miembros pro palestinos de antisemitismo.

El Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo en una entrevista de televisión el domingo por la noche que los atletas israelíes serán protegidos las 24 horas durante los Juegos, 52 años después de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en la que 11 israelíes fueron asesinados por militantes palestinos.

Darmanin habló después de que el legislador del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) Thomas Portes fuera filmado diciendo que los atletas olímpicos de Israel no eran bienvenidos en Francia, y que debería haber protestas en contra de su participación en los Juegos.

"Estamos a pocos días de un evento internacional que se celebrará en París, que son los Juegos Olímpicos. Y estoy aquí para decir que no, la delegación israelí no es bienvenida en París. Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París", dijo entre aplausos, según imágenes publicadas en redes sociales.

Olimpiadas de París 2024 - Llegada de la llama olímpica a Marsella - Marsella, Francia - 8 de mayo de 2024 Agentes de la policía francesa patrullan las calles del Puerto Viejo antes de la llegada de la llama olímpica. (credit: BENOIT TESSIER/REUTERS)

El lunes, el Ministro de Relaciones Exteriores Stephane Sejourne dijo en una reunión con sus colegas de la Unión Europea en Bruselas: "Quiero decir en nombre de Francia, a la delegación israelí, les damos la bienvenida a Francia para estos Juegos Olímpicos".

Dijo que enfatizaría ese punto en una próxima llamada telefónica con su homólogo israelí, y también "decirle que estamos garantizando la seguridad de la delegación israelí".

Paul Benvie, uno de los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. que coordina la seguridad olímpica para el equipo de EE. UU., dijo a Reuters que el sentimiento antiisraelí era "uno de varios problemas" que Washington estaba analizando, y "parte del análisis continuo para determinar dónde necesitamos ajustar nuestras estrategias".

Portes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. La embajada de Israel se negó a hacer comentarios.

Israel niega violar el derecho internacional

Algunos legisladores de LFI ofrecieron una defensa parcial de los comentarios de Portes. Manuel Bompard, un alto funcionario del partido y legislador, escribió en X que apoyaba a Portes "ante la ola de odio que está experimentando.

"Frente a las repetidas violaciones del derecho internacional por parte del gobierno israelí, es legítimo pedir que sus atletas compitan bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos", escribió.

Israel niega violar el derecho internacional en su guerra en Gaza desencadenada por un ataque de Hamas desde la frontera en octubre del año pasado.

En señal de la complejidad de los problemas de seguridad que rodean a la delegación israelí, una ceremonia conmemorativa por los atletas israelíes asesinados en el ataque de Múnich en 1972 ha sido trasladada desde el Ayuntamiento de París a la embajada de Israel.

Los Juegos comienzan con una ambiciosa ceremonia de apertura a lo largo del Sena, con los atletas desfilando en barcazas por el río. La participación es opcional, sin embargo, y los funcionarios israelíes han declinado decir si los atletas de Israel participarán.