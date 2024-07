Festival de Jerusalén: Jennifer Jason Leigh exige el retorno de los rehenes

"En estos tiempos difíciles, sólo quiero decir: Hazak... tachziru oatam habayita achshav", dijo Jennifer Jason Leigh, la aclamada actriz invitada de honor de la 41ª edición del Festival de Cine de Jerusalén, utilizando las palabras hebreas que significan "Ser fuertes... ¡tráiganlos a casa ya!" al anunciar que el festival quedaba oficialmente inaugurado el jueves por la noche en una ceremonia de apertura especialmente emotiva en el anfiteatro Sultan's Pool de Jerusalén.

Leigh se refería a los 120 rehenes que Hamás aún mantiene en su poder y que fueron secuestrados de Israel a Gaza cuando estalló la guerra el 7 de octubre, en un ataque en el que murieron 1.200 personas en Israel. La inauguración del festival, habitualmente muy festiva, se atenuó por respeto a los rehenes, los asesinados y los soldados caídos y en activo. Muy pocos oradores se dirigieron al público antes de la proyección de la película inaugural, Thelma, de Josh Margolin, entre ellos el director general de la Cinemateca de Jerusalén y director del festival, Roni Mahadav-Levin, y el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion.

En la ceremonia inaugural del Festival de Cine de Jerusalén, celebrada en el anfiteatro de la Piscina del Sultán ante 6.000 espectadores, de los cuales un millar eran evacuados y familiares de víctimas, Leigh recibió el Premio al Mérito del Festival de manos de la actriz Reymonde Amsallem, y declaró: "Es muy significativo para mí estar aquí esta noche, que se reconozca mi trabajo, pero estar aquí no sólo como actriz, sino como judía. Es muy conmovedor que sea la primera vez que vengo a Israel, porque pienso en Israel todos los días".

Creció en Los Ángeles, en una familia laica, y dijo: "Nos educó una madre muy orgullosa de ser judíos", cuyos hijos la llamaban Eema, mamá en hebreo. "Y de vez en cuando decía: el año que viene en Jerusalén".

Refiriéndose a los fragmentos de sus películas proyectados en la ceremonia inaugural, señaló lo afortunada que había sido: "De trabajar con directores increíbles en mi carrera, y la mayoría de ellos son judíos. Sólo voy a leer algunos nombres para que puedan sentirlo: Robert Altman, David Cronenberg, los hermanos Coen, Charlie Kaufman, Sam Mendes, los hermanos Zafdie, incluso Amy Heckerling. Y creo que Quentin realmente merece ser judío honorario", dijo, refiriéndose a Quentin Tarantino, que vive desde hace años en la zona de Tel Aviv con su esposa, la cantante Daniella Pick, y sus dos hijos. Jerusalem Cinematheque CEO Roni Mahadav-Levin, Jennifer Jason Leigh, and Jerusalem Mayor Moshe Lion (credit: Courtesy of Jerusalem Film Festival/Credit: Sivan Farag)

El antisemitismo y el sesgo antiisraelí afectan a la industria

Reza Badiyi, su padrastro, dirigía una película en Israel protagonizada por la diva israelí Gila Almagor y Jason Robards, titulada Death of a Stranger (Muerte de un extraño). La película trataba sobre la OLP y "el joven ayudante israelí de mi padrastro le decía que el guión era terrible, poco realista y sentimental, una basura. Así que mi padrastro llevó a mi madre [la fallecida guionista y actriz Barbara Turner] a Israel para que reescribiera el guión, era su primera vez en Israel". Se organizó una reunión entre la madre de Leigh y el ayudante y agentes de la OLP en Jerusalén oriental, "muy secreta y clandestina".

Los representantes de la OLP sólo sabían que era para investigar sobre una película estadounidense y no sabían que la madre de Leigh era judía ni que el ayudante era israelí. "Las cosas que salían de sus bocas eran tan horribles". La asistente les preguntó si habían conocido alguna vez a un israelí y ellos dijeron que no, y el ambiente se volvió amenazador cuando le preguntaron de dónde era la asistente y le preguntaron si la madre de Leigh era judía. "Mi madre dudó mucho y luego dijo: 'Sí, lo soy', y estoy tan orgullosa, me parece tan conmovedor", dijo Leigh, entrecortándose. En medio de toda esta tensión en la reunión, dijo Leigh, su madre invitó a una joven con los representantes de la OLP al set de rodaje y las dos mujeres se hicieron amigas.

"Una película puede cambiar tu vida, puede cambiar tu perspectiva", dijo. "Y estar aquí esta noche, este año, es fenomenal para mí. Y sólo quiero decir que rezo todos los días por la liberación de los rehenes, por la mañana cuando me levanto y por la noche cuando me acuesto y probablemente cinco veces cada hora todos los días para que la guerra termine y los rehenes vuelvan a casa."

La obra de Leigh será celebrada con una retrospectiva que se desarrollará a lo largo del festival y que incluye las películas Georgia, de Ulu Grobard, con guión de su madre; Los odiosos ocho, de Tarantino; eXistenZ, de Cronenberg; y Margot en la boda, dirigida por su ex marido, Noah Baumbach. El festival se celebrará en la Cinemateca de Jerusalén hasta el 27 de julio. https://jff.org.il/en