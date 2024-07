Israel juega contra Mali en el primer partido de fútbol de los Juegos Olímpicos. Detalles aquí

El partido inaugural de fútbol olímpico entre Israel y Mali superó el miércoles la primera gran prueba de seguridad antes de la ceremonia oficial de apertura de los Juegos, ya que los aficionados de ambos bandos trataron de restar importancia al contexto político y disfrutar de la acción.

Francia desplegó unos 1.000 agentes de policía respaldados por el propio servicio de seguridad interior israelí, Shin Bet, para recibir a miles de aficionados en el saque inicial vespertino. Acordonaron las calles que rodean el Parque de los Príncipes, en el oeste de París, y establecieron un perímetro a pocos kilómetros del estadio.

Los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 se celebran en un contexto de gran preocupación por la seguridad y de crecientes tensiones geopolíticas, entre ellas la guerra de Israel en Gaza.

Los competidores israelíes están siendo escoltados por unidades tácticas de élite a la entrada y salida de las pruebas y cuentan con protección las 24 horas del día durante los Juegos Olímpicos, según las autoridades.

Sin embargo, en el partido del Grupo D, que terminó con empate a uno y al que asistieron el Ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, y el Presidente israelí, Isaac Herzog, no se produjeron incidentes de importancia, ya que ambos grupos de seguidores trataron de dejar a un lado la política. Paris 2024 Olympics - Football - Men's Group D - Mali vs Israel - Parc des Princes, Paris, France - July 24, 2024. Israel players line up during the national anthems before the match. (credit: REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW)

Abundaban las banderas malienses e israelíes, y el ambiente previo al partido fue cordial, con los hinchas mezclados. Dentro del estadio, los hinchas malienses parecían superar en número y en cánticos a sus rivales israelíes.

El himno nacional israelí fue abucheado al principio, antes de que los gritos fueran ahogados. Algunos seguidores ondearon banderas palestinas.

Al principio del partido, un puñado de personas se situó cerca del campo con camisetas blancas en las que se leía "Free Palestine" (Palestina libre). Al cabo de un minuto intervinieron los comisarios.

"Realmente no me importa la minoría que no quiere a Israel aquí", dijo Michael Levy, de 50 años, cuyo sobrino Ethan juega en el equipo israelí. Añadió que estaba en el estadio para divertirse y disfrutar del fútbol.

"El antisemitismo es una enfermedad y yo no estoy aquí para ser la cura".

Otros aficionados israelíes también dijeron que querían una tregua olímpica para olvidar la guerra en Gaza y disfrutar de las festividades.

Malí, un estado mayoritariamente musulmán, rompió lazos con Israel en 1973, tras la guerra del Yom Kippur.

Como antigua colonia francesa, hay una gran diáspora maliense en Francia y acudieron en masa a apoyar a sus jugadores.

Vestida con un traje tradicional con los colores amarillo, verde y rojo de Malí, Aisha Cisse, que había viajado desde Bamako y sigue a los equipos de fútbol del país en todos los torneos internacionales, bailó y cantó su apoyo diciendo que simplemente estaba aquí para ver ganar a Las Águilas, el apodo del equipo.

Preocupación por la seguridad antes del partido

La fuerte presencia de seguridad pareció disipar cualquier esperanza de que se produjeran protestas contra la participación de Israel en los Juegos, como habían pedido algunos, entre ellos legisladores franceses de extrema izquierda.

"Estamos aquí por el fútbol y no debemos mezclar la política con el fútbol", dijo Franco-Malian Kouma, de 31 años, que trabaja en el sector de la restauración.

El partido Israel-Malí ofreció una primera instantánea de cómo otros competidores y el público en general responden a la participación israelí en los Juegos.

Los Juegos de París 2024 se celebran cinco décadas después de que militantes palestinos asesinaran a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

En su cuartel general de entrenamiento en Croissy, a unos 20 kilómetros al oeste de París, los jugadores israelíes trataron el martes de mostrarse relajados, pero se respiraba cierta tensión en el ambiente.

Los encargados de atender a los medios de comunicación gritaron "sólo fútbol" cuando los periodistas intentaron hacer preguntas sobre el trasfondo político.

"Hemos venido aquí para ganar y conseguir cosas con este equipo y estamos muy ilusionados", dijo a los periodistas Omri Gandelman, centrocampista que juega en el Gent belga. "Tenemos un trabajo que hacer".