Incluir a Israel en el homenaje conmemorativo nuclear de Hiroshima 2024 causa polémica

Las autoridades de la ciudad de Hiroshima se han enfrentado a un aumento de las peticiones para desinvitar a Israel de la conmemoración anual del bombardeo atómico que destruyó la ciudad en 1945.

La conmemoración anual marca el momento exacto en que cayó la primera bomba atómica, que mató a decenas de miles de personas.

Varios grupos pro Palestina y de víctimas de la bomba atómica han pedido que se excluya a Israel de la conmemoración, citando la guerra en Gaza y la exclusión de Rusia y Bielorrusia desde 2022.

Pero las autoridades de Hiroshima declararon a la CNN que no tienen intención de excluir a Israel: "No se trata de un doble rasero. Nuestra política es invitar a todos los países. Sin embargo, Rusia y Bielorrusia son excepciones debido a la invasión de Ucrania".

"¿Por qué invitar a Israel si está cometiendo crímenes similares al genocidio, al igual que Rusia y Bielorrusia?", declaró a CNN Tetsuji Kumada, director ejecutivo de la Confederación de la Organización de víctimas de la Bomba A y H de Hiroshima. A cloud is seen over Hiroshima made by the firestorm formed following the dropping of the Little Boy atomic bomb on the Japanese city in what is the first use of nuclear weapons in war, on August 6, 1945. (credit: Wikimedia Commons)

Comunidad de la Vigilia Hiroshima-Palestina también se opuso a la presencia de Israel, afirmando que "las actuales protestas mundiales contra Israel superan claramente a las que se dirigen contra Rusia tanto en escala como en frecuencia".

"En su invitación a Israel, el gobierno de la ciudad de Hiroshima imploró a Israel que cesara su ofensiva, según los medios de comunicación japoneses.

¿Un doble rasero?

Se espera que 115 países y la Unión Europea asistan al acto conmemorativo de Hiroshima.

La Misión General Permanente de Palestina en Tokio dijo a la CNN que su enviado nunca fue invitado a la ceremonia. Se quejaron en X, antes Twitter, calificando la decisión de "doble rasero".

Nagasaki, la segunda ciudad alcanzada por una bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial, dijo a la CNN que no habían decidido si invitar o no a Israel.